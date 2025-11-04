Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер измеряет давление
Пенсионер измеряет давление
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:43

Сердце бьётся в панике? Всего 5 минут этого дыхания — и оно успокаивается

Учёные Гарвардского университета подтвердили эффективность дыхательных упражнений при гипертонии

Скачки давления часто происходят внезапно — дома, в дороге, на работе, за рулём. И если под рукой нет лекарств, важно знать, как помочь себе с помощью простого инструмента — дыхания. Оно способно снизить уровень стресса, замедлить сердечный ритм и мягко вернуть давление к норме.

Как дыхание помогает сосудам

Когда человек дышит спокойно и глубоко, активируется парасимпатическая нервная система — та, что отвечает за расслабление и восстановление. Уровень стрессовых гормонов (адреналина и кортизола) снижается, сосуды расширяются, сердце бьётся реже, а кровоток становится равномерным.

Исследования Гарвардской медицинской школы показывают: регулярные дыхательные практики способны уменьшить верхнее давление на 6-10 мм рт. ст. Уже 5-10 минут в день дают ощутимый результат, сравнимый с действием лёгкого гипотензивного средства.

"Регулярные дыхательные практики могут снижать систолическое давление на 5-10 единиц", — отметили специалисты Гарвардского университета.

Эффект обычно наступает уже через 3-5 минут и держится до нескольких часов.

Кому подходит дыхательная гимнастика

Такие упражнения безопасны и подходят большинству людей:

  • при пограничной гипертонии;
  • при скачках давления на фоне стресса, жары, переутомления;
  • тем, кто ищет естественные способы профилактики гипертонии.

А вот при серьёзных нарушениях сердечного ритма, бронхиальной астме или ХОБЛ стоит предварительно обсудить практику с врачом.

Советы шаг за шагом: 4 дыхательные техники

Ниже — четыре проверенные методики, которые помогут мягко нормализовать давление.

1. "Свечи на торте"

Самая простая и наглядная техника. Представьте, что перед вами торт с зажжёнными свечами.

  1. Медленно вдохните через нос, считая до пяти.

  2. Задержите дыхание на секунду.

  3. Медленно выдохните через рот, словно задуваете свечи.

  4. Повторите 8-10 циклов.

Эта техника особенно удобна, когда вы находитесь в транспорте, офисе или другом людном месте.

2. "Квадратное дыхание"

Эту технику используют психологи для снятия тревоги, а кардиологи — для стабилизации давления.

  1. Сделайте вдох на 4 счёта.

  2. Задержите дыхание — на 4 счёта.

  3. Выдохните — на 4 счёта.

  4. Снова задержите дыхание — на 4 счёта.

Повторяйте 2-3 минуты. Такой ритм быстро выравнивает дыхание и пульс, возвращает ощущение контроля над телом.

3. "4-7-8" — дыхание спокойствия

Методика, с которой стоит начинать и заканчивать день.

  1. Вдох через нос — 4 счёта.

  2. Задержка дыхания — 7 счётов.

  3. Резкий выдох через рот — 8 счётов.

Повторите 3-4 раза. Продолжительный выдох активирует блуждающий нерв, отвечающий за расслабление, и давление постепенно снижается.

4. Попеременное дыхание через ноздри

Йоговская практика, которая помогает сбалансировать нервную систему и снизить ЧСС.

  1. Зажмите правую ноздрю и вдохните через левую.

  2. Зажмите левую — выдохните через правую.

  3. Затем вдохните через правую и выдохните через левую.

Повторите 5-10 циклов. Эта техника помогает при стрессовых скачках давления и даже при панических атаках.

Ошибки, которые мешают эффекту

  1. Спешка. Если дыхание становится рваным, эффект теряется. Альтернатива — уменьшить счёт до 3-3-3-3.

  2. Положение стоя. Лучше сидеть или полулежать, чтобы не усиливать нагрузку на сердце.

  3. Закрытые помещения. При возможности откройте окно или приоткройте воротник — кислород улучшит результат.

А что если дыхания недостаточно?

При гипертонии II-III степени дыхательная гимнастика не заменяет таблетки, но помогает снизить дозировку и улучшить общее самочувствие. В сочетании с другими мерами — физической активностью, контролем соли, достаточным сном — эффект усиливается.

Если давление поднимается из-за стресса, дыхание — первая помощь, которую можно оказать себе без лекарств.

Плюсы и минусы дыхательных техник

Плюсы Минусы
Можно делать в любом месте Не заменяют лекарства при тяжёлой гипертонии
Безопасно и бесплатно Требуется регулярность
Снимают стресс и тревогу Не подходят при ХОБЛ и астме без разрешения врача

3 интересных факта

  1. Уровень стресса напрямую связан с частотой дыхания: чем короче вдох, тем выше давление.

  2. В Японии практикуют дыхание "икария" — короткий вдох и длинный выдох. Его используют даже офисные сотрудники во время перерывов.

  3. В России проводятся исследования влияния осознанного дыхания на вариабельность сердечного ритма у людей с гипертонией.

FAQ

Как часто выполнять дыхательные упражнения?
Достаточно 5-10 минут 1-2 раза в день. Можно утром перед завтраком и вечером перед сном.

Можно ли сочетать дыхание с физической активностью?
Да, идеально — после лёгкой зарядки, йоги или прогулки. Так усиливается насыщение крови кислородом.

Что лучше — медитация или дыхание?
Для снижения давления эффективнее дыхание: оно напрямую влияет на работу сосудов и сердечный ритм.

Помогает ли дыхание при головной боли?
Да, если боль вызвана спазмом сосудов. Глубокое дыхание улучшает приток крови к мозгу и облегчает состояние.

Мифы и правда

Миф 1: дыхательные упражнения бесполезны без лекарств.
Правда: при лёгких скачках давления дыхание способно заменить таблетки, особенно если причина — стресс.

Миф 2: чем глубже вдох, тем лучше.
Правда: слишком глубокие вдохи могут вызвать головокружение. Главное — ритм и спокойствие.

Миф 3: нужно делать только одну технику.
Правда: лучше чередовать методы, чтобы активировать разные механизмы расслабления.

Исторический контекст

Традиции дыхательной терапии уходят корнями в древний Китай и Индию. Там дыхание считалось источником жизненной энергии — "ци" или "праны". Современная наука подтверждает, что регулярное осознанное дыхание действительно влияет на нервную систему, давление и эмоциональное состояние.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яйца повышают уровень хорошего холестерина и снижают риск болезней сердца — Линда Харпер сегодня в 13:38
Продукт, который умнее нас: как обычные яйца улучшают память и снижают холестерин

Учёные из Калифорнийского университета выяснили: 2-4 яйца в неделю улучшают память и работу мозга, снижая уровень холестерина. Всё дело в холине, каротиноидах и белках, поддерживающих здоровье нейронов.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко рассказала, о чём говорит цвет и налёт на языке сегодня в 13:26
Ваш язык знает о теле больше, чем анализы: что он рассказывает врачу

Цвет и состояние языка могут рассказать о здоровье больше, чем кажется. Врач объяснила, какие признаки стоит заметить и как правильно ухаживать за этим органом.

Читать полностью » Пятнадцатиминутный сон после обеда помогает регулировать выработку инсулина — Берлинская клиника сегодня в 12:38
Пятнадцать минут, которые обманывают возраст: как короткий сон заставляет организм работать заново

Учёные доказали: 20 минут дневного сна снижают уровень сахара в крови на 30 %. Рассказываем, почему короткий сон полезнее отдыха и как правильно им пользоваться.

Читать полностью » Врач Абызов предупредил: у пожилых инфекции часто протекают без температуры сегодня в 12:20
Иммунитет на пенсии: как укрепить защиту организма после 60 лет

Почему пожилые люди особенно уязвимы перед инфекциями и как защитить здоровье после 60 лет — советы терапевта Алексея Абызова.

Читать полностью » Врач Ирина Поляева рассказала, когда холодные руки и ноги становятся опасным симптомом сегодня в 11:13
Тёплая комната, а пальцы ледяные? Причина может быть опаснее, чем кажется

Почему мёрзнут руки и ноги даже в тепле? Кардиолог рассказала, какие болезни могут скрываться за этим симптомом и как временно облегчить состояние.

Читать полностью » Газообразование усиливается из-за недостатка ферментов и непереносимости сахаров — Дэвид Шафрон сегодня в 11:10
С каждым яблоком — всё хуже: гастроэнтерологи раскрыли неожиданных виновников метеоризма

Вздутие живота может быть вызвано фруктозой, лактозой и даже жевательной резинкой. Рассказываем, какие продукты стоит ограничить и как помочь желудку работать спокойно.

Читать полностью » Двухчасовая ходьба ежедневно продлевает жизнь на одиннадцать лет — Зухра Павлова сегодня в 10:10
Два часа, которые дарят одиннадцать лет: как простая привычка становится формулой долголетия

Регулярные прогулки не только снимают стресс, но и продлевают жизнь. Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как двухчасовая ходьба каждый день может прибавить до 11 лет жизни.

Читать полностью » Николай Чередниченко объяснил, как правильно говорить с человеком, страдающим алкоголизмом сегодня в 10:07
Давление и ультиматумы не работают: как не усугубить алкоголизм близкого

Как убедить человека начать лечение от алкоголизма без давления и угроз? Нарколог объяснил, как правильно построить разговор и добиться доверия.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты напоминают: неправильное хранение матраса приводит к деформации и образованию плесени
Красота и здоровье
Эксперты советуют заменять жёсткие запреты на совместные правила и цифровой аудит семьи
Садоводство
Садовод Петров: автополив сохранит комнатные растения во время долгих поездок
Культура и шоу-бизнес
Teen Vogue сливается с Vogue.com
Спорт и фитнес
Инструктор Иван Ганин объяснил, как йога-нидра помогает снизить тревожность и улучшить сон
СФО
В школах Салехарда объявлена неделя без домашних заданий
Наука
Пожилые люди выделяют больше респираторных аэрозолей, чем дети и подростки
Питомцы
Эксперт Пултиду: ротвейлеры умны и легко обучаются при правильном подходе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet