Спортсмен в наушниках
Спортсмен в наушниках
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 5:33

Пульс зашкаливает, голова плывёт: дыхательная привычка превращает нагрузку в опасный стресс

Правильное дыхание во время тренировок снижает одышку и усталость — тренеры

Тело может быть готово к нагрузке, мышцы — разогреты, а тренировка всё равно идёт тяжело. Возникает ощущение нехватки воздуха, появляется головокружение, темп сбивается. Часто причина кроется не в слабой выносливости, а в том, как именно человек дышит во время занятий. Об этом сообщает издание Shape.

Почему дыхание влияет на результат

Ровное дыхание без задержек помогает поддерживать стабильный ритм тренировки и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Когда вдохи и выдохи сбиваются, организм быстрее устает, а пульс может выходить за комфортные пределы. Именно поэтому в большинстве фитнес-направлений технике дыхания отводят не вспомогательную, а ключевую роль.

В разных видах активности под "правильным дыханием" понимают не одно и то же. Однако общий принцип остаётся неизменным: дыхание должно быть осознанным и согласованным с движениями. Такой подход помогает экономить силы, дольше сохранять концентрацию и получать больше пользы от каждой тренировки.

Аэробные нагрузки и бег

Во время аэробики важно сохранять естественный ритм дыхания. Если появляется выраженная одышка или темнеет в глазах, нагрузку стоит снизить. Дыхание должно помогать движению, а не мешать ему, поддерживая умеренный пульс и устойчивый темп.

При беге дыхание подстраивается под шаги. Часто рекомендуют делать короткий и активный вдох носом на один шаг и более длинный выдох ртом на два шага. Такая схема помогает лучше насыщать организм кислородом и снижает ощущение усталости, особенно на длинных дистанциях. Практика осознанного дыхания улучшает результаты и помогает сохранить ровный темп без резких провалов по энергии.

"Выдох каждого из нас неповторим, как отпечатки пальцев", — отмечал американский химик, нобелевский лауреат Лайнус Полинг.

Силовые тренировки и велосипед

В силовом тренинге основное правило — выполнять усилие на выдохе. Поднимая вес или преодолевая сопротивление, важно выдыхать и не задерживать дыхание. Это позволяет лучше контролировать технику и снижает риск резкого повышения артериального давления, которое нередко возникает при непроизвольной задержке воздуха.

Велотренировки, как и бег, требуют ритма. Пока темп остаётся спокойным, дыхание должно быть ровным: вдох через нос, выдох через рот. Такой формат помогает не перегружаться и сохранять силы для более сложных участков маршрута или ускорений.

Йога, плавание и восстановление

В практике, где важны точность и внимание к телу, дыхание становится опорой для темпа и устойчивости. Именно поэтому в йоге дыханию придают особое значение, сочетая поверхностное, грудное и глубокое брюшное дыхание в зависимости от поз и задач занятия. Это помогает снизить напряжение, удерживать концентрацию и выполнять движения более плавно.

В плавании дыхательная техника напрямую влияет на выносливость и уверенность в воде. Вдох выполняют ртом над поверхностью, а выдох — под водой через нос и рот одновременно. Ровный ритм облегчает работу на дистанции и делает тренировку спокойнее, особенно у тех, кто ещё привыкает к воде. Если усталость накрыла в разгар занятия, короткая пауза с серией полных выдохов под воду часто помогает быстро восстановить контроль.

Грамотно выстроенное дыхание делает тренировки безопаснее и эффективнее, помогает лучше чувствовать своё тело и быстрее возвращаться в рабочий ритм. Осваивая разные техники, человек учится не просто "терпеть" нагрузку, а управлять ею — через дыхание, темп и внимательность к сигналам организма.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

