Техника брасса, которая сделала меня быстрее в воде: вот что я сделала для идеальных движений

Брасс — один из самых популярных стилей плавания, который используют как начинающие, так и опытные пловцы. Несмотря на свою кажущуюся простоту, правильная техника брасса требует высокой координации движений и внимательности. Основная сила в этом стиле исходит от толчка ногами, а не от рук, и правильная работа стоп и бёдер — ключ к эффективности плавания. Рассмотрим основные нюансы техники, а также как соединить работу рук и ног для лучшего результата.

Что взять с собой в бассейн?

Для комфортного плавания и улучшения эффективности тренировок важно правильно подобрать снаряжение. Вот что вам понадобится:

Купальник или плавки - выбирайте спортивные модели, устойчивые к хлору и не сковывающие движения.

Очки для плавания - защитят глаза от хлорированной воды и улучшат видимость.

Шапочка - уменьшает сопротивление воды и помогает избежать повреждений волос.

Дополнительные аксессуары : Доска для плавания - используется для отработки движений ног. Колобашка (плавательный поплавок) - помогает сосредоточиться на технике гребка. Лопатки для плавания - увеличивают сопротивление воды и укрепляют мышцы рук.



Как подготовиться к тренировке?

Правильная разминка поможет подготовить тело к нагрузке и избежать травм. Для плавания брассом особенно важна разминка коленных суставов, так как они подвержены наибольшей нагрузке.

Динамическая растяжка и суставная гимнастика помогут размять все основные группы мышц.

Особое внимание стоит уделить коленным суставам, чтобы избежать напряжения во время плавания.

Положение тела во время движения

Правильное положение тела — основа эффективного плавания брассом. Ваше тело должно оставаться горизонтальным, максимально вытянутым и расслабленным, чтобы минимизировать сопротивление.

Тело располагается на груди, плечи — параллельно поверхности воды, руки вытянуты вперёд. Голова опущена, лицо направлено ко дну бассейна. При каждом вдохе верхняя часть туловища и голова поднимаются над водой, но затем снова опускаются, чтобы сохранить горизонтальное положение. Важным моментом является волнообразное движение корпуса: при гребке тело слегка поднимается, а при скольжении — опускается, что способствует плавному продвижению.

Техника выполнения движений ногами

Движения ног в брассе имеют три основные фазы, каждая из которых играет важную роль в продвижении:

Подтягивание - ноги сгибаются в коленях, при этом бёдра остаются в обтекаемом положении, а колени расходятся в стороны. Отталкивание - голени и стопы быстро возвращаются в исходное положение. Колени раздвигаются чуть шире таза, и стопы разворачиваются носками наружу, выполняя мощный толчок назад. Скольжение - после толчка наступает расслабление, и тело пловца медленно поднимается к поверхности воды.

Правильное выполнение этих движений требует плавности, координации и синхронности. Избегайте рывков, так как это приведёт к потере энергии и эффективности отталкивания.

Советы:

Подтягивайте пятки как можно ближе к ягодицам.

Избегайте чрезмерного разведения коленей, чтобы не терять энергию.

Завершающая фаза — скольжение, в которой важно вытянуть тело и расслабиться, позволяя воде поддерживать движение.

Движение рук

Правильная работа рук в брассе — важнейшая часть эффективного плавания. Цикл движений рук состоит из четырёх этапов:

Захват воды - руки вытягиваются вперёд, затем разводятся в стороны. Локти поднимаются, предплечья направляются вниз, что создаёт опору для гребка. Гребок - руки сгибаются в локтях (угол около 90 градусов), локти не опускаются ниже уровня плеч. Кисти двигаются по дуге в стороны и назад, захватывая воду и создавая мощный толчок. Сведение локтей - руки сближаются перед грудной клеткой, но не касаются туловища. Выведение рук вперёд - локти остаются под водой, а голова опускается вниз, подготавливаясь к следующему циклу.

Важно, чтобы локти не опускались слишком низко, а движение выполнялось именно кистями, что обеспечит эффективный захват воды и продвижение вперёд.

Как соединить работу ног и рук?

Согласование движений рук и ног — ключ к эффективному плаванию брассом. Все движения должны быть синхронизированы, образуя единую цепочку, где каждое действие плавно переходит в следующее.

Цикл начинается с того, что руки вытягиваются вперёд и захватывают воду, а ноги в это время готовятся к отталкиванию. Во время гребка руками (сгибание локтей и подхват воды) начинают сгибаться ноги, колени разводятся в стороны, готовясь к толчку. После завершения гребка руками начинается мощный толчок ногами, при котором пятки подтягиваются к ягодицам, а стопы разворачиваются наружу. Завершающая фаза - выпрямленные руки снова уходят вперёд, тело скользит в воде, что обеспечивает плавное и непрерывное движение.

Во время всего процесса дыхание должно быть ритмичным: вдох выполняется при разведении рук, а выдох — в момент скольжения и гребка.

Почему важна синхронизация?

Согласованные движения рук и ног обеспечивают максимальный толчок и минимальное сопротивление, что делает плавание более эффективным. Невыполнение синхронизации приводит к быстрой утомляемости, снижению скорости и увеличению сопротивления, что значительно ухудшает результат.

Чтобы улучшить согласованность, можно использовать следующие методы:

Тренировать движения рук и ног отдельно, а затем постепенно соединять их. Использовать упражнения на скольжение и плавание с одной рукой, фиксируя ноги. Работать над ритмом дыхания и движений, чтобы поддерживать координацию.

Упражнения на улучшение техники

Для улучшения техники брасса можно выполнять следующие упражнения:

Руки — брасс, ноги — кроль - помогает сфокусироваться на работе рук. Плавание брассом на кулаках - улучшает захват воды. Плавание с колобашкой в голени - помогает улучшить стабилизацию корпуса. Один гребок, два удара - помогает почувствовать скольжение и улучшить положение тела. Поочерёдная работа рук - помогает изолировать каждый гребок.

Заключение

Брасс — это стиль плавания, который доступен для новичков и опытных пловцов. Для того, чтобы плавать эффективно и быстро, важно освоить технику синхронной работы рук и ног, следить за правильным дыханием и позицией тела в воде. С регулярной практикой и вниманием к деталям вы сможете улучшить свою выносливость, скорость и плавать с минимальными усилиями.