Плавание в технике баттерфляй на 100 метров
© commons.wikimedia.org by Isiwal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:26

Техника брасса, которая сделала меня быстрее в воде: вот что я сделала для идеальных движений

Как выбрать снаряжение для плавания брассом: что взять в бассейн — инструктор по плаванию Павлова

Брасс — один из самых популярных стилей плавания, который используют как начинающие, так и опытные пловцы. Несмотря на свою кажущуюся простоту, правильная техника брасса требует высокой координации движений и внимательности. Основная сила в этом стиле исходит от толчка ногами, а не от рук, и правильная работа стоп и бёдер — ключ к эффективности плавания. Рассмотрим основные нюансы техники, а также как соединить работу рук и ног для лучшего результата.

Что взять с собой в бассейн?

Для комфортного плавания и улучшения эффективности тренировок важно правильно подобрать снаряжение. Вот что вам понадобится:

  • Купальник или плавки - выбирайте спортивные модели, устойчивые к хлору и не сковывающие движения.

  • Очки для плавания - защитят глаза от хлорированной воды и улучшат видимость.

  • Шапочка - уменьшает сопротивление воды и помогает избежать повреждений волос.

  • Дополнительные аксессуары:

    • Доска для плавания - используется для отработки движений ног.

    • Колобашка (плавательный поплавок) - помогает сосредоточиться на технике гребка.

    • Лопатки для плавания - увеличивают сопротивление воды и укрепляют мышцы рук.

Как подготовиться к тренировке?

Правильная разминка поможет подготовить тело к нагрузке и избежать травм. Для плавания брассом особенно важна разминка коленных суставов, так как они подвержены наибольшей нагрузке.

  • Динамическая растяжка и суставная гимнастика помогут размять все основные группы мышц.

  • Особое внимание стоит уделить коленным суставам, чтобы избежать напряжения во время плавания.

Положение тела во время движения

Правильное положение тела — основа эффективного плавания брассом. Ваше тело должно оставаться горизонтальным, максимально вытянутым и расслабленным, чтобы минимизировать сопротивление.

  1. Тело располагается на груди, плечи — параллельно поверхности воды, руки вытянуты вперёд.

  2. Голова опущена, лицо направлено ко дну бассейна.

  3. При каждом вдохе верхняя часть туловища и голова поднимаются над водой, но затем снова опускаются, чтобы сохранить горизонтальное положение.

  4. Важным моментом является волнообразное движение корпуса: при гребке тело слегка поднимается, а при скольжении — опускается, что способствует плавному продвижению.

Техника выполнения движений ногами

Движения ног в брассе имеют три основные фазы, каждая из которых играет важную роль в продвижении:

  1. Подтягивание - ноги сгибаются в коленях, при этом бёдра остаются в обтекаемом положении, а колени расходятся в стороны.

  2. Отталкивание - голени и стопы быстро возвращаются в исходное положение. Колени раздвигаются чуть шире таза, и стопы разворачиваются носками наружу, выполняя мощный толчок назад.

  3. Скольжение - после толчка наступает расслабление, и тело пловца медленно поднимается к поверхности воды.

Правильное выполнение этих движений требует плавности, координации и синхронности. Избегайте рывков, так как это приведёт к потере энергии и эффективности отталкивания.

Советы:

  • Подтягивайте пятки как можно ближе к ягодицам.

  • Избегайте чрезмерного разведения коленей, чтобы не терять энергию.

  • Завершающая фаза — скольжение, в которой важно вытянуть тело и расслабиться, позволяя воде поддерживать движение.

Движение рук

Правильная работа рук в брассе — важнейшая часть эффективного плавания. Цикл движений рук состоит из четырёх этапов:

  1. Захват воды - руки вытягиваются вперёд, затем разводятся в стороны. Локти поднимаются, предплечья направляются вниз, что создаёт опору для гребка.

  2. Гребок - руки сгибаются в локтях (угол около 90 градусов), локти не опускаются ниже уровня плеч. Кисти двигаются по дуге в стороны и назад, захватывая воду и создавая мощный толчок.

  3. Сведение локтей - руки сближаются перед грудной клеткой, но не касаются туловища.

  4. Выведение рук вперёд - локти остаются под водой, а голова опускается вниз, подготавливаясь к следующему циклу.

Важно, чтобы локти не опускались слишком низко, а движение выполнялось именно кистями, что обеспечит эффективный захват воды и продвижение вперёд.

Как соединить работу ног и рук?

Согласование движений рук и ног — ключ к эффективному плаванию брассом. Все движения должны быть синхронизированы, образуя единую цепочку, где каждое действие плавно переходит в следующее.

  1. Цикл начинается с того, что руки вытягиваются вперёд и захватывают воду, а ноги в это время готовятся к отталкиванию.

  2. Во время гребка руками (сгибание локтей и подхват воды) начинают сгибаться ноги, колени разводятся в стороны, готовясь к толчку.

  3. После завершения гребка руками начинается мощный толчок ногами, при котором пятки подтягиваются к ягодицам, а стопы разворачиваются наружу.

  4. Завершающая фаза - выпрямленные руки снова уходят вперёд, тело скользит в воде, что обеспечивает плавное и непрерывное движение.

Во время всего процесса дыхание должно быть ритмичным: вдох выполняется при разведении рук, а выдох — в момент скольжения и гребка.

Почему важна синхронизация?

Согласованные движения рук и ног обеспечивают максимальный толчок и минимальное сопротивление, что делает плавание более эффективным. Невыполнение синхронизации приводит к быстрой утомляемости, снижению скорости и увеличению сопротивления, что значительно ухудшает результат.

Чтобы улучшить согласованность, можно использовать следующие методы:

  1. Тренировать движения рук и ног отдельно, а затем постепенно соединять их.

  2. Использовать упражнения на скольжение и плавание с одной рукой, фиксируя ноги.

  3. Работать над ритмом дыхания и движений, чтобы поддерживать координацию.

Упражнения на улучшение техники

Для улучшения техники брасса можно выполнять следующие упражнения:

  1. Руки — брасс, ноги — кроль - помогает сфокусироваться на работе рук.

  2. Плавание брассом на кулаках - улучшает захват воды.

  3. Плавание с колобашкой в голени - помогает улучшить стабилизацию корпуса.

  4. Один гребок, два удара - помогает почувствовать скольжение и улучшить положение тела.

  5. Поочерёдная работа рук - помогает изолировать каждый гребок.

Заключение

Брасс — это стиль плавания, который доступен для новичков и опытных пловцов. Для того, чтобы плавать эффективно и быстро, важно освоить технику синхронной работы рук и ног, следить за правильным дыханием и позицией тела в воде. С регулярной практикой и вниманием к деталям вы сможете улучшить свою выносливость, скорость и плавать с минимальными усилиями.

Тренер Юркова объяснила, что выработка гормонов счастья помогает справляться с тревогой сегодня в 13:03
Как фитнес помогает мне уменьшить стресс и улучшить настроение — три ключевых механизма

Как фитнес помогает бороться с тревожностью? Узнайте о трех механизмах воздействия упражнений на психоэмоциональное состояние от эксперта Анастасии Юрковой.

Читать полностью » Врач Антонов предупредил, что голодание опасно для кормящих матерей сегодня в 12:19
Как я вернулась к тренировкам после родов: что важно знать для безопасного восстановления

Как безопасно вернуться к физической активности после родов? Советы от эксперта по восстановлению физической формы после родов.

Читать полностью » Тренер Опальницкий предупредил, что неправильная техника может привести к травмам сегодня в 11:15
Как я избежала травм в тренажерном зале: ошибки новичков, которые я больше не совершаю

Какие ошибки совершают новички в зале и как их избежать? Тренер Артем Опальницкий рассказывает о важных аспектах правильных тренировок.

Читать полностью » Тренер Эмирсуинов объяснил, что питание играет важную роль в похудении сегодня в 10:11
Не знала, что жир сжигается по всему телу: вот как я сжигаю жир и улучшила физическую форму

Какие упражнения помогут сбросить лишний вес и улучшить физическую форму? Узнайте о самых эффективных упражнениях для похудения от тренера Михаила Эмирсуинова.

Читать полностью » Отжимания укрепляют мышцы рук и улучшают осанку — фитнес-тренер Курдила сегодня в 9:10
Раньше тратила часы на фитнес, а теперь просто делаю это упражнение дома

Это простое движение поможет подтянуть руки и зарядить уверенностью на весь день — без тренажеров и сложных программ.

Читать полностью » Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу сегодня в 8:10
Стояла всего 10 минут в день — и живот подтянулся сам: метод сработал быстро

Забудьте о скучных скручиваниях — этот комплекс поможет подтянуть живот и укрепить пресс без коврика и боли. Простое упражнение, которое работает.

Читать полностью » Комплекс упражнений без гантелей укрепил суставы и связки — кинезиологи сегодня в 7:10
Увидела, как девушка делает это на пляже — повторила и удивилась результату

Спорт и солнце — отличное сочетание. Одно простое движение с полотенцем поможет укрепить тело и зарядиться энергией прямо на пляже.

Читать полностью » 20-минутная тренировка укрепила мышцы всего тела — тренеры по фитнесу сегодня в 6:10
Делаю эту 20-минутную тренировку каждый день — тело подтянулось само

Короткая тренировка, которую можно выполнить где угодно, поможет задействовать основные мышцы, поддержать тонус и ощутить лёгкость уже после первого занятия.

Читать полностью »

