Техника брасса, которая сделала меня быстрее в воде: вот что я сделала для идеальных движений
Брасс — один из самых популярных стилей плавания, который используют как начинающие, так и опытные пловцы. Несмотря на свою кажущуюся простоту, правильная техника брасса требует высокой координации движений и внимательности. Основная сила в этом стиле исходит от толчка ногами, а не от рук, и правильная работа стоп и бёдер — ключ к эффективности плавания. Рассмотрим основные нюансы техники, а также как соединить работу рук и ног для лучшего результата.
Что взять с собой в бассейн?
Для комфортного плавания и улучшения эффективности тренировок важно правильно подобрать снаряжение. Вот что вам понадобится:
-
Купальник или плавки - выбирайте спортивные модели, устойчивые к хлору и не сковывающие движения.
-
Очки для плавания - защитят глаза от хлорированной воды и улучшат видимость.
-
Шапочка - уменьшает сопротивление воды и помогает избежать повреждений волос.
-
Дополнительные аксессуары:
-
Доска для плавания - используется для отработки движений ног.
-
Колобашка (плавательный поплавок) - помогает сосредоточиться на технике гребка.
-
Лопатки для плавания - увеличивают сопротивление воды и укрепляют мышцы рук.
-
Как подготовиться к тренировке?
Правильная разминка поможет подготовить тело к нагрузке и избежать травм. Для плавания брассом особенно важна разминка коленных суставов, так как они подвержены наибольшей нагрузке.
-
Динамическая растяжка и суставная гимнастика помогут размять все основные группы мышц.
-
Особое внимание стоит уделить коленным суставам, чтобы избежать напряжения во время плавания.
Положение тела во время движения
Правильное положение тела — основа эффективного плавания брассом. Ваше тело должно оставаться горизонтальным, максимально вытянутым и расслабленным, чтобы минимизировать сопротивление.
-
Тело располагается на груди, плечи — параллельно поверхности воды, руки вытянуты вперёд.
-
Голова опущена, лицо направлено ко дну бассейна.
-
При каждом вдохе верхняя часть туловища и голова поднимаются над водой, но затем снова опускаются, чтобы сохранить горизонтальное положение.
-
Важным моментом является волнообразное движение корпуса: при гребке тело слегка поднимается, а при скольжении — опускается, что способствует плавному продвижению.
Техника выполнения движений ногами
Движения ног в брассе имеют три основные фазы, каждая из которых играет важную роль в продвижении:
-
Подтягивание - ноги сгибаются в коленях, при этом бёдра остаются в обтекаемом положении, а колени расходятся в стороны.
-
Отталкивание - голени и стопы быстро возвращаются в исходное положение. Колени раздвигаются чуть шире таза, и стопы разворачиваются носками наружу, выполняя мощный толчок назад.
-
Скольжение - после толчка наступает расслабление, и тело пловца медленно поднимается к поверхности воды.
Правильное выполнение этих движений требует плавности, координации и синхронности. Избегайте рывков, так как это приведёт к потере энергии и эффективности отталкивания.
Советы:
-
Подтягивайте пятки как можно ближе к ягодицам.
-
Избегайте чрезмерного разведения коленей, чтобы не терять энергию.
-
Завершающая фаза — скольжение, в которой важно вытянуть тело и расслабиться, позволяя воде поддерживать движение.
Движение рук
Правильная работа рук в брассе — важнейшая часть эффективного плавания. Цикл движений рук состоит из четырёх этапов:
-
Захват воды - руки вытягиваются вперёд, затем разводятся в стороны. Локти поднимаются, предплечья направляются вниз, что создаёт опору для гребка.
-
Гребок - руки сгибаются в локтях (угол около 90 градусов), локти не опускаются ниже уровня плеч. Кисти двигаются по дуге в стороны и назад, захватывая воду и создавая мощный толчок.
-
Сведение локтей - руки сближаются перед грудной клеткой, но не касаются туловища.
-
Выведение рук вперёд - локти остаются под водой, а голова опускается вниз, подготавливаясь к следующему циклу.
Важно, чтобы локти не опускались слишком низко, а движение выполнялось именно кистями, что обеспечит эффективный захват воды и продвижение вперёд.
Как соединить работу ног и рук?
Согласование движений рук и ног — ключ к эффективному плаванию брассом. Все движения должны быть синхронизированы, образуя единую цепочку, где каждое действие плавно переходит в следующее.
-
Цикл начинается с того, что руки вытягиваются вперёд и захватывают воду, а ноги в это время готовятся к отталкиванию.
-
Во время гребка руками (сгибание локтей и подхват воды) начинают сгибаться ноги, колени разводятся в стороны, готовясь к толчку.
-
После завершения гребка руками начинается мощный толчок ногами, при котором пятки подтягиваются к ягодицам, а стопы разворачиваются наружу.
-
Завершающая фаза - выпрямленные руки снова уходят вперёд, тело скользит в воде, что обеспечивает плавное и непрерывное движение.
Во время всего процесса дыхание должно быть ритмичным: вдох выполняется при разведении рук, а выдох — в момент скольжения и гребка.
Почему важна синхронизация?
Согласованные движения рук и ног обеспечивают максимальный толчок и минимальное сопротивление, что делает плавание более эффективным. Невыполнение синхронизации приводит к быстрой утомляемости, снижению скорости и увеличению сопротивления, что значительно ухудшает результат.
Чтобы улучшить согласованность, можно использовать следующие методы:
-
Тренировать движения рук и ног отдельно, а затем постепенно соединять их.
-
Использовать упражнения на скольжение и плавание с одной рукой, фиксируя ноги.
-
Работать над ритмом дыхания и движений, чтобы поддерживать координацию.
Упражнения на улучшение техники
Для улучшения техники брасса можно выполнять следующие упражнения:
-
Руки — брасс, ноги — кроль - помогает сфокусироваться на работе рук.
-
Плавание брассом на кулаках - улучшает захват воды.
-
Плавание с колобашкой в голени - помогает улучшить стабилизацию корпуса.
-
Один гребок, два удара - помогает почувствовать скольжение и улучшить положение тела.
-
Поочерёдная работа рук - помогает изолировать каждый гребок.
Заключение
Брасс — это стиль плавания, который доступен для новичков и опытных пловцов. Для того, чтобы плавать эффективно и быстро, важно освоить технику синхронной работы рук и ног, следить за правильным дыханием и позицией тела в воде. С регулярной практикой и вниманием к деталям вы сможете улучшить свою выносливость, скорость и плавать с минимальными усилиями.
