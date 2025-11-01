Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 7:41

Как завтракать правильно: 4 простых шага, чтобы зарядиться энергией без вреда

Врач Сети предупредил: кофе натощак вызывает изжогу и вреден для желудка

Многие привычки, которые кажутся безобидными по утрам, на самом деле могут подрывать здоровье. Американский гастроэнтеролог Саурабх Сети рассказал изданию Daily Mail, какие ошибки чаще всего совершают люди во время завтрака и как их избежать.

"Рекомендуется в первую очередь отказаться от употребления кофе на пустой желудок. Есть риск развития изжоги", — отметил врач.

Ошибка №1. Кофе натощак

Кофе без еды действительно бодрит, но при этом раздражает слизистую желудка. Напиток стимулирует выработку кислоты, что приводит к изжоге, вздутию и чувству тяжести. Особенно вредно пить его сразу после пробуждения, когда уровень кортизола в крови и без того повышен.

Лучшее решение — сначала выпить стакан воды, а кофе оставить после белкового завтрака: яиц, творога, йогурта или овсянки. Такой порядок помогает снизить кислотность и поддерживает стабильный уровень сахара в крови.

Ошибка №2. Пропуск завтрака

"Не стоит пропускать завтрак. В противном случае в обед и на ужин повышается вероятность переедания, что влечет за собой набор лишнего веса и ожирение", — подчеркнул Саурабх Сети.

Отказ от утреннего приёма пищи нарушает работу обмена веществ. Организм, не получая топлива с утра, позже компенсирует это перееданием. Кроме того, регулярное игнорирование завтрака повышает риск диабета второго типа и проблем с пищеварением, включая запоры.

Лёгкий, но полноценный завтрак помогает стабилизировать уровень глюкозы и улучшает концентрацию внимания. Особенно это важно для тех, кто занимается умственной работой или водит автомобиль.

Ошибка №3. "Сладкий завтрак" — хлопья и сок

Многие считают кукурузные хлопья и фруктовый сок идеальным началом дня, но в действительности они содержат избыток сахара и быстрых углеводов. Это вызывает резкий скачок, а затем падение уровня сахара в крови — отсюда сонливость и чувство голода уже через час.

Врач советует заменить хлопья на овсянку, цельнозерновой хлеб, яйца или нежирный творог. Сок лучше заменить цельными фруктами — в них больше клетчатки, которая помогает медленнее усваивать сахар.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чашка кофе вместо завтрака.
Последствие: раздражение слизистой желудка, изжога.
Альтернатива: стакан воды и белковый завтрак перед кофе.

Ошибка: отказ от еды до обеда.
Последствие: переедание и набор веса.
Альтернатива: лёгкий приём пищи с утра — йогурт, яйца, овсянка.

Ошибка: завтрак из хлопьев и сока.
Последствие: резкие колебания сахара, чувство усталости.
Альтернатива: цельные злаки, фрукты и орехи.

Идеальный завтрак: пошагово

  1. Выпейте воду. Стакан чистой воды запускает обмен веществ и помогает "разбудить" пищеварительную систему.

  2. Добавьте белки. Омлет, творог или греческий йогурт обеспечат чувство сытости на несколько часов.

  3. Не забудьте клетчатку. Добавьте цельнозерновой хлеб или овсянку — они стабилизируют уровень сахара.

  4. Пейте кофе после еды. Это поможет избежать изжоги и снизить нагрузку на желудок.

При желании можно дополнить завтрак орехами, ягодами и ложкой мёда — это даст энергию без вреда для фигуры.

А что если не хочется завтракать?

Иногда утренний аппетит снижен из-за позднего ужина или нерегулярного сна. В таком случае стоит постепенно формировать привычку — начать с перекуса: банан, йогурт или горсть орехов. Через пару недель организм "перестроится", и завтрак станет естественной частью дня.

Тем, кто практикует интервальное голодание, стоит обсудить рацион с врачом: при гастрите, диабете или низком давлении длительные перерывы между приёмами пищи могут быть опасны.

Плюсы и минусы полноценного завтрака

Плюсы Минусы
Улучшает концентрацию и настроение Требует времени утром
Снижает риск переедания и ожирения Может быть тяжёлым при неправильном подборе продуктов
Поддерживает уровень сахара и энергии Не всем подходит плотный завтрак сразу после пробуждения

Мифы и правда

Миф: чашка кофе утром заменяет завтрак.
Правда: кофе без еды усиливает кислотность и не насыщает организм.

Миф: фрукты и сок — идеальный завтрак.
Правда: сок повышает уровень сахара, а клетчатки в нём почти нет.

Миф: если не хочется завтракать, можно не есть.
Правда: пропуск завтрака приводит к перееданию и сбою метаболизма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Храп у детей связан с аденоидами и нарушением дыхания сегодня в 1:03
Тихий сигнал беды: почему детский храп опаснее, чем кажется

Почему детский храп — не безобидная особенность сна и как вовремя распознать опасные симптомы, чтобы избежать осложнений.

Читать полностью » Терапевт Людмила Лапа назвала оптимальный режим сна осенью сегодня в 0:16
Осенний заговор природы: почему нас клонит в сон даже после восьми часов отдыха

Почему осенью нас тянет в кровать даже после восьми часов сна и как вернуть бодрость без энергетиков и бессонных ночей.

Читать полностью » ВОЗ: безопасной дозы алкоголя не существует — тип напитка не имеет значения вчера в 23:22
Текила без похмелья и полезное вино: миф, в который до сих пор верят миллионы

Узнайте, действительно ли существует безопасный алкоголь и почему текила не избавит от похмелья. Развенчиваем мифы о вреде спиртного.

Читать полностью » Дерматологи предупредили, что ношение наращённых ресниц повышает риск размножения клеща Demodex вчера в 23:07
Враг под тушью: наращённые ресницы стали домом для невидимых паразитов

Могут ли наращенные ресницы стать причиной кожных проблем и зуда? Рассказываем, как микроскопические клещи живут у нас на лице и как не дать им размножиться.

Читать полностью » Эксперты пояснили, что третиноин стимулирует выработку коллагена и ускоряет обновление клеток кожи вчера в 22:55
Один ингредиент, два эффекта: третиноин лечит подростковые высыпания и возвращает молодость

Третиноин называют золотым стандартом ухода за кожей, но эффект зависит от того, как вы его применяете. Рассказываем, как сделать всё правильно.

Читать полностью » Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним вчера в 22:16
Один продукт — четыре эффекта: как румяна заменили лифтинг и бронзер

Узнайте всё о теории румян и правильном нанесении, чтобы подчеркнуть достоинства и освежить лицо. Выбор оттенков, текстур и техник для идеального макияжа.

Читать полностью » Учёные назвали гольф одной из самых полезных тренировок для сердца и мозга вчера в 21:06
Не йога и не бег: какой "спокойный" спорт продлевает жизнь на пять лет

Узнайте, как гольф влияет на работу сердца, укрепляет мышцы и улучшает когнитивные способности. Гольф — идеальное сочетание спорта, отдыха и пользы для здоровья.

Читать полностью » Нейробиологи: чувство страха стимулирует концентрацию и укрепляет нервную систему вчера в 20:02
Почему мозг любит, когда его пугают: тайна удовольствия от страха

Откройте секреты, как управляемый страх на Хэллоуине превращается в радость. Узнайте, как музыка и костюмы сближают нас и вызывают смех.

Читать полностью »

Новости
Еда
Классический кекс с изюмом выпекается в духовке при 180 градусах до готовности шпажки
Садоводство
Слой мульчи толщиной 5–10 см помогает космосу пережить зиму без потерь
Авто и мото
Дизайнер Mazda: упрощение логотипа не помогло улучшить брендовый имидж
Авто и мото
BMW запатентовала систему для сна во время зарядки электромобиля
Питомцы
Ветеринары советуют расчёсывать кошек окраса золотая шиншилла не реже трёх раз в неделю
Наука
Археологи раскрыли следы влияния Урука на регион Загроса — исследование Университета Коимбры
Дом
Специалисты объяснили, как безопасно восстановить цвет белой одежды с помощью аспирина
Туризм
Арка Цесаревича и подлодка С-56 входят в главные достопримечательности Владивостока
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet