Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 90,1915
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.06.2024 : 97,7908
Диетологи рекомендовали исключить сладкую выпечку из утреннего меню
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:21

Диетологи рекомендовали исключить сладкую выпечку из утреннего меню

Диетологи предупредили, что употребление сладкой выпечки на завтрак может привести к набору веса, так как эти продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы, которые вызывают быстрое усвоение и скачок уровня сахара в крови, но оставляют чувство голода вскоре после еды.

Рекомендуется включать в завтрак белки, клетчатку и полезные жиры для удовлетворения голода и предотвращения переедания, что способствует нормализации метаболических процессов и обеспечивает достаточно энергии для активного дня. Примеры здорового завтрака включают бутерброды из цельнозернового хлеба с куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org/Silar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

В США арестовали китайцев, которые 10 лет возвращали поддельные iPhone в компанию Apple

В США арестовали китайцев, которые 10 лет возвращали поддельные iPhone в компанию Apple

В США были задержаны пять парней, которые в течение 10 лет покупали оригинальные iPhone, а после сдавали обратно фейковые. Мошенничество обернулось для американской компании Apple в $12 млн, сообщили на официальном сайте министерства юстиции США.

Читать полностью
В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах

В Швейцарии разработали модульный мост для решения проблемы пробок на дорогах

Портативный модульный мост ASTRA, инициированный Федеральным дорожным управлением Швейцарии, предназначен для минимизации пробок и повышения безопасности рабочих во время дорожных работ. Мост устанавливается над участками ремонта, позволяя транспорту проезжать без остановок.

Читать полностью

Общество

Ревматолог Лейнеман: боли в суставах и слабость могут быть признаками красной волчанки

Ревматолог Лейнеман: боли в суставах и слабость могут быть признаками красной волчанки

Ревматолог Яна Лейнеман предупредила, что боли в суставах, общая слабость, субфебрильная температура и рисунок в виде бабочки на лице могут быть признаками системной красной волчанки (СКВ) — аутоиммунного заболевания, чаще поражающего женщин.

Читать полностью
Число пользователей приложения

Число пользователей приложения "Заступник" в России достигло почти 200 тыс. человек

Приложение "Заступник" в России, которое было запущено в 2022 году как пилотный проект, позволяет детям вызвать помощь в опасной ситуации через нажатие на экран телефона.

Читать полностью

Новости