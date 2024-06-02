Диетологи предупредили, что употребление сладкой выпечки на завтрак может привести к набору веса, так как эти продукты содержат пустые калории и быстрые углеводы, которые вызывают быстрое усвоение и скачок уровня сахара в крови, но оставляют чувство голода вскоре после еды.

Рекомендуется включать в завтрак белки, клетчатку и полезные жиры для удовлетворения голода и предотвращения переедания, что способствует нормализации метаболических процессов и обеспечивает достаточно энергии для активного дня. Примеры здорового завтрака включают бутерброды из цельнозернового хлеба с куриной грудкой или рыбой, вареные яйца, овощи, кашу с орехами и ягодами.

Фото: commons.wikimedia.org/Silar (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)