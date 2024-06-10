Российские врачи предостерегли от употребления хлеба с плесенью из-за его опасных последствий для здоровья, включая возможность летального исхода. Эксперт Роскачества Наталья Завьялова указала на снижение иммунитета и риск заражения инфекциями, а также возможные аллергии и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Диетолог Марият Мухина подчеркнула, что даже малое количество плесени делает продукт непригодным для употребления, при этом необходимо тщательно следить за чистотой и сухостью мест хранения хлеба. Она также предостерегла о риске распространения спор через воздух, что может привести к их попаданию в организм через дыхательные пути.

Миколог Максим Дьяков добавил, что плесень может содержать афлатоксин, который вызывает тяжелые последствия, включая цирроз печени и нарушения функций почек, иммунной и нервной систем.

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