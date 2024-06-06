Врач-аллерголог Юлия Миневич объяснила, что употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, таких как белый хлеб, сладости и выпечка, может вызвать резкий скачок уровня инсулина в крови, что приводит к задержке натрия и воды, вызывая отеки. Продукты, богатые натрием, такие как закуски, колбасы, консервы и чипсы, также способствуют этому.
Молочные продукты могут вызывать воспаления и отеки у людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки. Алкоголь также может усугублять проблему, вызывая обезвоживание и нарушения электролитного баланса. Если есть подозрение, что определенные продукты вызывают отеки, рекомендуется исключить их из рациона на несколько недель.
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