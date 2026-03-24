Представьте: вы в московском аэропорту, рюкзак набит репеллентом и яркими фотоаппаратами, а в голове — ритмы самбы и рев Игуасу. Знакомая из Питера в прошлом году летела в Рио через три аэропорта, вернулась с синяками от сумок и джетлагом на неделю, потому что тело не успевало перестроить биоритмы под другой меридиан. Прямой рейс в Бразилию мог бы сократить эту эпопею, но пока Росавиация только предлагает авиакомпаниям подумать об этом. Туристы, привыкшие к джунглям Амазонии и карнавалам, ждут упрощения маршрута, где физика дальних перелётов встречается с антропологией жажды экзотики. А пока пересадки в Африке или Европе крадут часы, полные ожидания обезьян в лесах, как в той старой комедии.

"Росавиация толкает идею прямых рейсов в Бразилию, чтобы россияне проще добирались до Рио и Игуасу, но без спроса это пустой жест. Перевозчики с Boeing 777 или Airbus A330 видят риски: кто полетит, если через Стамбул дешевле? Промежуточные посадки в Эфиопии или Египте добавят часов, а разрешения на пролёт висят в воздухе. Туристы предпочитают проверенные стыковки, и пока рынок нишевый, проект зависнет." Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Предложение от Росавиации

Росавиация направила письмо российским авиакомпаниям с дальнемагистральными самолётами. Речь о Boeing 777 и Airbus A330 или A350. Это могло бы открыть путь к Бразилии без лишних виражей.

Дата предложения — 24 марта 2026 года. Перевозчики пока молчат, никто не подтвердил интерес. Идея упростить дорогу к карнавалам Рио и водопадам Игуасу висит в воздухе.

Бразилия манит дикими лесами, где, по старому фильму, "очень много-много диких обезьян".

Маршрут с остановками

Полёт не выйдет полностью прямым из-за дальности самолётов. Нужна дозаправка в Эфиопии, Египте, Марокко или Тунисе. Общее время в пути растянется до 20 часов.

Физика здесь проста: топливо не бесконечно, гравитация и ветер жрут ресурсы. Посадка добавит ожидания, но сократит общую усталость по сравнению с тремя стыковками.

Такие остановки напоминают о рейсах в Египет, где бюрократия тоже тормозит. Туристы привыкли к подобным схемам через Дубай или Аддис-Абебу.

Барьеры на пути

Главный камень — отсутствие разрешений на пролёт от африканских властей. Без них самолёты не сядут. Авиакомпании видят в этом риск.

Никто из перевозчиков не клюнул на предложение. Сомнения в платёжеспособном спросе душат проект. Бразилия — для богатых, кто летает стыковками.

Биохимия перелётов добавляет: долгий полёт бьёт по гормонам, вызывая стресс. Прямой путь с одной остановкой мог бы смягчить это.

Спрос и цены на туры

Туры на 12 дней с Рио, Игуасу и Амазонией стоят от 280 до 320 тысяч рублей. Перелёт иногда входит, иногда нет. Самостоятельно билеты с пересадками через Стамбул, Мадрид и Колумбию — от 60 тысяч в одну сторону без багажа.

С одной стыковкой через Стамбул цена взлетает до 130 тысяч рублей. Высокая стоимость тормозит поток. Россияне выбирают альтернативы вроде Таиланда или внутренние маршруты.

Нишевое направление держится на состоятельных. Планы меняются, как в трендах внутреннего туризма, где стада бегут в степи вместо океанов.

"Прямые рейсы в Бразилию звучат заманчиво, но спрос слабый — туристы с деньгами летают через привычные хабы вроде Стамбула. Туры по 300 тысяч рублей берут единицы, а билеты в 130 тысяч пугают. Без разрешений на остановки в Африке проект мертв, лучше развивать дикую природу России. Ждём, пока рынок окрепнет." Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Сколько стоит тур в Бразилию на 12 дней?

От 280 до 320 тысяч рублей с посещением Рио, Игуасу и Амазонии. Перелёт может входить или оплачиваться отдельно.

Как долго лететь с остановкой?

До 20 часов включая дозаправку в Эфиопии, Египте или Тунисе.

Почему нет прямых рейсов сейчас?

Нет спроса и разрешений на пролёт, авиакомпании сомневаются.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

