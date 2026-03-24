Человек фотографирует достопримечательность на смартфон
Андрей Волков Опубликована сегодня в 10:58

Заправка в африканских песках: как может выглядеть новый маршрут в далекое сердце Бразилии

Представьте: вы в московском аэропорту, рюкзак набит репеллентом и яркими фотоаппаратами, а в голове — ритмы самбы и рев Игуасу. Знакомая из Питера в прошлом году летела в Рио через три аэропорта, вернулась с синяками от сумок и джетлагом на неделю, потому что тело не успевало перестроить биоритмы под другой меридиан. Прямой рейс в Бразилию мог бы сократить эту эпопею, но пока Росавиация только предлагает авиакомпаниям подумать об этом. Туристы, привыкшие к джунглям Амазонии и карнавалам, ждут упрощения маршрута, где физика дальних перелётов встречается с антропологией жажды экзотики. А пока пересадки в Африке или Европе крадут часы, полные ожидания обезьян в лесах, как в той старой комедии.

"Росавиация толкает идею прямых рейсов в Бразилию, чтобы россияне проще добирались до Рио и Игуасу, но без спроса это пустой жест. Перевозчики с Boeing 777 или Airbus A330 видят риски: кто полетит, если через Стамбул дешевле? Промежуточные посадки в Эфиопии или Египте добавят часов, а разрешения на пролёт висят в воздухе. Туристы предпочитают проверенные стыковки, и пока рынок нишевый, проект зависнет."

Эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Предложение от Росавиации

Росавиация направила письмо российским авиакомпаниям с дальнемагистральными самолётами. Речь о Boeing 777 и Airbus A330 или A350. Это могло бы открыть путь к Бразилии без лишних виражей.

Дата предложения — 24 марта 2026 года. Перевозчики пока молчат, никто не подтвердил интерес. Идея упростить дорогу к карнавалам Рио и водопадам Игуасу висит в воздухе.

Бразилия манит дикими лесами, где, по старому фильму, "очень много-много диких обезьян".

Маршрут с остановками

Полёт не выйдет полностью прямым из-за дальности самолётов. Нужна дозаправка в Эфиопии, Египте, Марокко или Тунисе. Общее время в пути растянется до 20 часов.

Физика здесь проста: топливо не бесконечно, гравитация и ветер жрут ресурсы. Посадка добавит ожидания, но сократит общую усталость по сравнению с тремя стыковками.

Такие остановки напоминают о рейсах в Египет, где бюрократия тоже тормозит. Туристы привыкли к подобным схемам через Дубай или Аддис-Абебу.

Барьеры на пути

Главный камень — отсутствие разрешений на пролёт от африканских властей. Без них самолёты не сядут. Авиакомпании видят в этом риск.

Никто из перевозчиков не клюнул на предложение. Сомнения в платёжеспособном спросе душат проект. Бразилия — для богатых, кто летает стыковками.

Биохимия перелётов добавляет: долгий полёт бьёт по гормонам, вызывая стресс. Прямой путь с одной остановкой мог бы смягчить это.

Спрос и цены на туры

Туры на 12 дней с Рио, Игуасу и Амазонией стоят от 280 до 320 тысяч рублей. Перелёт иногда входит, иногда нет. Самостоятельно билеты с пересадками через Стамбул, Мадрид и Колумбию — от 60 тысяч в одну сторону без багажа.

С одной стыковкой через Стамбул цена взлетает до 130 тысяч рублей. Высокая стоимость тормозит поток. Россияне выбирают альтернативы вроде Таиланда или внутренние маршруты.

Нишевое направление держится на состоятельных. Планы меняются, как в трендах внутреннего туризма, где стада бегут в степи вместо океанов.

"Прямые рейсы в Бразилию звучат заманчиво, но спрос слабый — туристы с деньгами летают через привычные хабы вроде Стамбула. Туры по 300 тысяч рублей берут единицы, а билеты в 130 тысяч пугают. Без разрешений на остановки в Африке проект мертв, лучше развивать дикую природу России. Ждём, пока рынок окрепнет."

Эксперт по туризму, обозреватель туристических направлений и сервисов Елена Кузнецова

FAQ

Сколько стоит тур в Бразилию на 12 дней?
От 280 до 320 тысяч рублей с посещением Рио, Игуасу и Амазонии. Перелёт может входить или оплачиваться отдельно.

Как долго лететь с остановкой?
До 20 часов включая дозаправку в Эфиопии, Египте или Тунисе.

Почему нет прямых рейсов сейчас?
Нет спроса и разрешений на пролёт, авиакомпании сомневаются.

Проверено экспертом: эксперт по туризму, консультант по планированию путешествий и маршрутов Дмитрий Гаврилов

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Рынок бронирований замер в ожидании: ближневосточный кризис ломает планы на майские праздники 21.03.2026 в 13:51

Туристический рынок столкнулся с серьезными вызовами, заставляющими менять привычки как организаторов отдыха, так и самих путешественников в этом сезоне.

Читать полностью » Экологические игры Черного моря: восемь пляжей получили шанс на полноценный летний сезон 20.03.2026 в 17:30

Курорт пытается вернуться к привычному графику после зимних событий, предлагая туристам первые обновленные данные о состоянии морской береговой линии.

Читать полностью » Восточная сказка без пересадок в пустыне: Япония открывает новые пути для туристов из России 20.03.2026 в 12:40

Российские туроператоры запускают масштабные программы в страну восходящего солнца с перелетами через Китай, предлагая альтернативу привычным маршрутам.

Читать полностью » Авиационный тетрис вместо отпуска: закрытое небо Персидского залива рушит планы на комфортный отдых 20.03.2026 в 9:35

Привычные маршруты через Ближний Восток стали ловушкой для путешественников из-за ограничений в небе, заставляя экстренно искать замену комфортным рейсам.

Читать полностью » Турецкий берег выбрасывает белый флаг: отели вдвое снижают цены ради спасения летнего сезона 20.03.2026 в 8:32

События на Ближнем Востоке заставили туроператоров искать замену привычным курортам, пока отельеры пытаются заманить путешественников беспрецедентными скидками.

Читать полностью » Серый март останется за бортом: прямые рейсы до тропического берега открывают сезон отпусков 19.03.2026 в 14:24

Планирование отпуска на весну требует особого подхода, когда привычные направления теряют стабильность, а новые маршруты открывают путь к морю.

Читать полностью » Море зовёт, а кошелёк считает: стоимость летнего отдыха в Абхазии показала неожиданный тренд 19.03.2026 в 9:18

Стоимость размещения на популярных курортах республики в новом сезоне демонстрирует необычную динамику цен на питание и проживание в разных ценовых сегментах.

Читать полностью » Сезонные парадоксы: высокая загрузка больше не гарантирует отелям стабильную прибыль 19.03.2026 в 7:20

Владельцы отелей столкнулись с финансовым кризисом, где привычные рекламные методы перестали приносить прибыль, а борьба за постояльца стала дороже.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Телефоны туроператоров раскалились: как искусственный интеллект спасает путешествия в кризисе
Авто и мото
Кошелёк на светофоре: сколько в действительности стоит обслуживание вездесущего Tenet T7
Авто и мото
Стальные нервы под капотом: бренды премиум-класса, которые чаще всего избегают крупных аварий
Наука
Луна превратится в гигантскую розетку: проект пояса из батарей обещает бесконечную энергию
ЮФО
Майские праздники ставят кастинг: Сочи теряет стабильность, а Анапа и Крым поднимаются на вершину выбора
ЮФО
Новый дом в один клик: пять направлений, где волгоградцы спешно обустраивают быт вне страны
СЗФО
Золотая яичная лихорадка в Ленобласти: как регион заставил цены пойти на рекордный спад
СЗФО
Леса и болота под защитой: в Ленинградской области готовят к охране новые уникальные ландшафты
