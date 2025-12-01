Эти внедорожники выглядят надёжно, но тормозят так, что сердце замирает

Надёжные тормоза — это не вопрос удобства, а вопрос безопасности, особенно когда речь идёт о внедорожниках, созданных для суровых условий. Но даже среди этих крепких машин встречаются те, что подводят именно в самый неподходящий момент. Эксперты выделили пять моделей, чьи владельцы чаще других сталкиваются с проблемами тормозной системы. Об этом сообщает Auto.ru.

Nissan Pathfinder: надёжный, но требующий внимания

Pathfinder хорошо знаком любителям крупных внедорожников: мощный мотор, прочная рама, уверенная управляемость. Но в тормозной системе этой модели хватает слабых мест. Владельцы жалуются на быстрый износ передних дисков и недолговечные датчики ABS. После 150 000 километров нередко выходит из строя исполнительный блок системы из-за изношенных щёток моторчика.

Главный тормозной цилиндр на части машин приходилось менять ещё по гарантии — уже к 30-50 тысячам километров. Суппорты тоже не отличаются надёжностью: направляющие закисают, колодки стираются неравномерно и перегреваются. Без регулярного обслуживания механизм может заклинить, из-за чего колёса подклинивают после стоянки.

Стояночный тормоз у Pathfinder реализован в виде барабанного механизма внутри заднего диска. Он нуждается в периодической регулировке, особенно после зимы. Если трос закиснет, его придётся менять целиком.

"Главный тормозной цилиндр и блок ABS у части автомобилей приходилось менять уже на первых десятках тысяч километров", — отмечается в отчётах владельцев на форумах.

Mitsubishi Pajero: сложная гидравлика и коррозия

Четвёртое поколение Pajero заслуженно считается универсальным внедорожником. Он уверенно чувствует себя и в городе, и вне дорог. Однако его тормозная система требует особого ухода. Вместо традиционного вакуумного усилителя здесь установлен электромеханический привод, давление в системе поддерживает гидроаккумулятор.

Такая схема чувствительна к редкой замене жидкости и агрессивной езде. Со временем аккумулятор теряет давление, моторчик шумит, а ремонт системы обходится недёшево. Кроме того, металлические трубки тормозов подвержены коррозии уже после 100 000 километров, особенно при эксплуатации в регионах с реагентами.

Передние суппорты тоже подводят — быстро рвутся пыльники, внутрь попадает грязь, и направляющие начинают закисать. Это ведёт к преждевременному износу колодок и падению эффективности торможения.

Chevrolet Niva: бюджетный, но со слабыми шлангами

Chevrolet Niva — один из самых доступных российских внедорожников, но его тормозная система остаётся ахиллесовой пятой. С возрастом резиновые шланги под днищем трескаются или вздуваются, и в критический момент могут лопнуть.

Барабанные тормоза на ранних версиях склонны к закисанию, а колодки — к перегреву и неравномерному износу. Главный цилиндр требует замены уже через 50-70 тысяч километров, а вакуумный усилитель после 100 000 км теряет герметичность, делая педаль "деревянной". Стояночный трос нередко растягивается, и ручник перестаёт держать машину даже на небольшом уклоне.

"После ста тысяч километров у Niva часто появляются утечки в вакуумном усилителе — педаль становится жёсткой", — говорится в отзывах сервисных специалистов.

УАЗ Патриот: прогресс заметен, но не без нюансов

Современный УАЗ Патриот серьёзно улучшился по сравнению с первыми версиями. Передние тормоза, ABS и главный цилиндр работают надёжно, но задняя часть системы до сих пор вызывает вопросы. Тормозные цилиндры закисают уже к 40 000 км при активной езде.

Стояночный тормоз, заменивший трансмиссионный "ручник", плохо переносит грязь и влагу. В барабанах скапливается песок, и колодки перестают разводиться. Чтобы избежать потери эффективности, задние тормоза требуют регулярного обслуживания — очистки, смазки, проверки тросов и колодок.

Great Wall Hover: частые регулировки и течи

Китайский Hover стал одним из первых массовых конкурентов отечественных внедорожников. Однако его тормозная система тоже далека от идеала. Передние колодки служат всего 20-30 тысяч километров, а стояночный тормоз требует регулировки каждые 15 000 км.

Направляющие суппортов быстро закисают без смазки, из-за чего колодки начинают подклинивать. Добавим к этому утечки жидкости из задних суппортов — результат коррозии или слабого уплотнения поршней. В итоге педаль становится мягкой, а тормоза теряют эффективность.

Сравнение внедорожников по надёжности тормозной системы

Если сравнивать модели по надёжности тормозов, картина выглядит так:

Nissan Pathfinder - чувствителен к качеству обслуживания, дорогостоящие ремонты ABS. Mitsubishi Pajero - надёжная техника, но уязвима сложная гидравлика. Chevrolet Niva - простая конструкция, но слабые резиновые элементы. УАЗ Патриот - устойчивые передние тормоза, но капризная задняя часть. Great Wall Hover - требует частого обслуживания и регулировки.

Таким образом, Pajero и Pathfinder при должном уходе служат дольше, но их ремонт обходится дороже. А Niva и Hover, хоть и проще, чаще нуждаются в профилактике.

Плюсы и минусы популярных внедорожников

Перед выбором внедорожника стоит учитывать не только мощность и комфорт, но и особенности тормозной системы.

Плюсы:

высокий клиренс позволяет безопасно тормозить на неровностях;

большинство моделей оснащено ABS и системами распределения усилий;

простота обслуживания у отечественных моделей.

Минусы:

частая необходимость регулировки и смазки суппортов;

дорогие оригинальные детали на импортные автомобили;

склонность к закисанию механических элементов при зимней эксплуатации.

Советы по обслуживанию тормозов внедорожников

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно соблюдать простые правила:

Меняйте тормозную жидкость каждые 30-40 тысяч километров. Периодически проверяйте состояние шлангов и суппортов. После поездок по грязи очищайте барабаны и диски. Не игнорируйте шумы и вибрации — это первые признаки неисправности. Раз в год проводите профилактическую смазку направляющих.

Регулярный уход продлевает срок службы узлов и делает езду безопаснее даже в тяжёлых условиях.

Популярные вопросы о тормозных системах внедорожников

1. Как часто нужно менять тормозную жидкость?

Раз в два года или каждые 30-40 тысяч километров, особенно если автомобиль часто ездит по бездорожью.

2. Что делать, если педаль тормоза стала "ватной"?

Проверить уровень и герметичность системы: возможно, есть утечка или проблема с вакуумным усилителем.

3. Можно ли смазывать направляющие суппортов самостоятельно?

Да, но использовать нужно только специальную термостойкую смазку для тормозных механизмов.