Современный автомобиль не спасает от этого: что делать, когда тормоза пропадают

Ситуация, когда педаль тормоза внезапно становится "пустой", пугает даже опытных водителей. Несмотря на современные технологии и двухконтурные системы, стопроцентной защиты от сбоев по-прежнему не существует. В такие моменты решение приходится принимать мгновенно, полагаясь не на электронику, а на собственные действия. Об этом сообщает дзен-канал "ЭраАвто".

Почему тормозная система может подвести

Даже если автомобиль регулярно обслуживается, отказ тормозов редко бывает абсолютно внезапным. Чаще всего проблемы накапливаются постепенно, оставаясь незаметными до критического момента. Формально при повреждении одного контура второй должен продолжать работу, однако на практике эффективность торможения резко падает, и водитель ощущает, что педаль уходит в пол.

Одна из самых распространённых причин — старая тормозная жидкость. Она активно впитывает влагу из воздуха, из-за чего со временем снижается температура кипения. При интенсивных замедлениях жидкость может закипеть, в системе образуются паровые пробки, педаль становится мягкой, а давление — нестабильным. Особенно часто это происходит после затяжных спусков или серии резких торможений, когда нагрузка на тормозные механизмы возрастает многократно.

Дополнительным фактором риска становится коррозия рабочих поверхностей. После длительных простоев или зимней эксплуатации ржавчина на дисках может нарушать равномерность контакта с колодками, из-за чего тормозное усилие теряется неравномерно и сопровождается вибрациями. Такие изменения в поведении автомобиля нередко остаются без внимания, хотя напрямую влияют на безопасность.

Износ и технические неисправности

Серьёзную роль играет и физический износ деталей. Когда колодки подходят к критическому минимуму, контакт с диском становится неполноценным. В крайних случаях металл трётся о металл, что не только снижает тормозное усилие, но и ускоряет разрушение диска, увеличивая тормозной путь.

Опасность представляет и разгерметизация системы. Повреждённые шланги, коррозия магистралей или ослабленные соединения приводят к утечке жидкости и падению давления. В результате даже исправные суппорты не способны создать нужное усилие. Похожее ощущение возникает при неисправности вакуумного усилителя: тормоза формально работают, но требуемое усилие на педали возрастает в несколько раз, что для неподготовленного водителя выглядит как полный отказ.

Отдельного внимания заслуживает состояние стояночного тормоза. Ослабленный механизм проявляется увеличенным ходом рычага и сниженной удерживающей способностью, что делает его менее эффективным именно тогда, когда он нужен как запасной способ замедления.

Как действовать в экстренной ситуации

Главное правило при отказе тормозов — сохранять самообладание. Даже при серьёзных неисправностях у водителя остаются способы замедлить автомобиль. В первую очередь стоит попробовать несколько резких нажатий на педаль. Такая прокачка иногда позволяет временно восстановить давление, если причина связана с перегревом или наличием воздуха в системе.

Стояночный тормоз может стать помощником, если использовать его аккуратно. Тянуть рычаг следует плавно, удерживая кнопку, чтобы при необходимости ослабить усилие. На сухом покрытии риск блокировки задних колёс ниже, однако на мокрой дороге или рыхлом покрытии важно действовать особенно осторожно, контролируя траекторию.

Нюансы для разных коробок передач

Эффективным способом остаётся торможение двигателем. Последовательное понижение передач снижает скорость без участия основной системы и позволяет сохранить управляемость. Такой приём особенно полезен при затяжных спусках, где постоянное нажатие на педаль приводит к перегреву и снижению эффективности тормозов.

На автомобилях с автоматической трансмиссией рекомендуется переходить в ручной режим и понижать передачи по очереди. Перевод селектора в нейтраль опасен — машина начинает свободно катиться. Особенности работы современных автоматических коробок подробно учитываются при вопросах, связанных с безопасностью АКПП в нештатных ситуациях.