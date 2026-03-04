Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ребрышки
Ребрышки
© freepik.com by lifeforstock is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 1:25

Вино и время исправят всё: жёсткие говяжьи волокна тают во рту после томления в духовке

Холодный осенний вечер, запах поджаривающегося мяса, пропитанного терпкими нотками красного вина, и никаких хлопот с ресторанами — именно так выглядит идеальный домашний ужин. Многие отказываются от приготовления коротких говяжьих рёбрышек, считая их сложными, но на деле этот доступный кусок превращается в нежнейшее блюдо за считанные шаги. Выгода налицо: четыре порции обойдутся дешевле одной ресторанной тарелки, а контроль над ингредиентами избавит от разочарований.

Проблема в том, что без правильной техники обжарки и тушения мясо может остаться жёстким, а соус — водянистым. Но с классической mirepoix из лука, моркови и сельдерея, плюс мука для загущения, всё меняется. Это не просто рецепт, а стратегия для ужина, достойного гостей, где духовка берёт на себя основную работу.

"Короткие рёбрышки идеальны для медленного тушения благодаря высокому содержанию коллагена, который под воздействием низких температур превращается в желатин, обеспечивая нежность. Главное — не экономить на обжарке: реакция Майяра даёт глубину вкуса, без которой соус теряет характер".

Шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Викторович Лебедев

Ингредиенты для идеального результата

Для четырёх порций понадобится 1,2-1,5 кг коротких говяжьих рёбрышек — выбирайте мясистые куски, известные как Jacob's Ladder. Посолите их хлопьями морской соли (1 ч. л.) и свежемолотым перцем (1/2 ч. л.). Три столовые ложки оливкового масла первого отжима для обжарки, одна луковица, две моркови и два стебля сельдерея — нарезанные кубиками, столовая ложка чеснока, две ложки томатной пасты. Универсальная мука (1 ст. л.) загустит соус, 500 мл красного вина (Шираз или Каберне Совиньон подойдёт), 625 мл говяжьего бульона, веточки тимьяна, чайная ложка орегано и два лавровых листа. Простота ингредиентов обманчива: медленное тушение раскроет их потенциал.

Красное вино не только ароматизирует, но и размягчает волокна благодаря кислотности. Если предпочитаете безалкогольный вариант, замените бульоном — вкус станет легче, но не потеряет насыщенности. Это блюдо перекликается с ленивыми голубцами на сковороде, где томатная подлива тоже творит чудеса.

Пошаговая инструкция приготовления

Разогрейте духовку до 180°C (с вентилятором 160°C). Обжарьте рёбра на среднем огне партиями по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистости — это ключ к ресторанному вкусу. Отложите. На том же жире пассеруйте овощи 3-4 минуты, добавьте чеснок и томатную пасту на 1-2 минуты. Всыпьте муку, влейте вино, выпарите 3-4 минуты, затем бульон и специи. Верните рёбра, доведите до кипения, накройте и тушите 3 часа. Мясо должно распадаться вилками.

Переворачивайте рёбра на середине, если нужно. Готово — сливочное пюре впитает соус, как в пышных оладьях на кефире, где структура решает всё. Храните остатки до 3 дней в холодильнике или замораживайте на 3 месяца.

"Обжарка овощной основы — mirepoix — усиливает умамми, а мука создаёт эмульсию для шелковистого соуса. Для гостей рекомендую добавить грибы, как в постных варениках с грибами, чтобы усилить аромат".

Шеф-повар, технолог и консультант по пищевым технологиям и качеству питания Ирина Андреевна Корнилова

Советы и вариации

Подавайте с пюре, брокколини или шампиньонами с луком и ветчиной для баланса. Полента или паппарделле — ресторанный шик. Хлеб для "scarpetta" вытрет соус идеально. Без вина? Бульон справится, цвет будет светлее.

Для ленивого завтрака после — тост с авокадо. А зелень храните по советам диетолога Соломатина.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли без вина? Да, замените бульоном — соус выйдет легче.
  • Какое вино выбрать? Сухое полнотелое: Шираз, Мерло.
  • Сколько хранить? 3 дня в холодильнике, 3 месяца в морозилке.
  • Что если рёбра длинные? Готовятся дольше, но подойдут.
Проверено экспертом: шеф-повар, технолог общественного питания и гастрономический эксперт с 15+ лет опыта Павел Лебедев

Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

