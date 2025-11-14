Пересмотрела своё питание и теперь знаю, что нужно есть для ясного разума
Основой для поддержания когнитивных способностей и сохранения энергетического баланса организма является сбалансированное питание. Чтобы мозг функционировал без сбоев, необходимо обеспечить его достаточным количеством кислорода, белков, жиров и углеводов. Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Никита Гурьянов рассказал об этом в интервью "Известиям".
Как питание влияет на мозг?
Никита Гурьянов объяснил, что белки, жиры и углеводы в рационе помогают защитить мозг от окислительного стресса и обеспечивают нейроны стабильной энергией, главным источником которой является глюкоза. Однако, по словам эксперта, важно отдавать предпочтение сложным углеводам, таким как крупы, овощи и бобовые, которые обеспечат организм постоянным поступлением энергии.
"Сложные углеводы из овощей, круп и бобовых поддерживают уровень энергии в организме на должном уровне, что важно для стабильной работы мозга", — отметил Никита Гурьянов.
Роль жиров и витаминов в поддержке когнитивных функций
Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах и морепродуктах, играют важную роль в формировании клеточных мембран нейронов. Эти жиры необходимы для нормальной работы мозга и сохранения его структуры. В то же время мононенасыщенные жиры, содержащиеся в растительном масле и авокадо, поддерживают эластичность сосудов, что также важно для нормальной циркуляции крови и доставки кислорода в мозг.
"Омега-3 жирные кислоты помогают нейронам сохранять свою структуру, а мононенасыщенные жиры поддерживают здоровье сосудов", — добавил Никита Гурьянов.
Кроме того, витамины группы B способствуют выработке нейромедиаторов, которые важны для передачи нервных импульсов и хорошего самочувствия. Железо и магний помогают улучшить память и обеспечивают приток кислорода к клеткам мозга. Важную роль в работе мозга играют и минералы: например, цинк, содержащийся в морепродуктах и семечках, улучшает передачу нервных импульсов.
Идеальная тарелка для мозга
Для того чтобы поддерживать работу мозга на высоком уровне, важно правильно составить рацион. Никита Гурьянов предложил пример идеальной тарелки для мозга:
-
50% - это некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат.
-
25% - качественный белок: рыба на гриле, куриная грудка или чечевица.
-
25% - сложные углеводы: киноа, булгур, сладкий картофель.
-
Важно добавить полезные жиры, такие как оливковое масло или авокадо, для поддержания здоровья клеточных мембран и сосудов.
"Идеальная тарелка для мозга должна содержать овощи, белки и углеводы в правильных пропорциях, с добавлением полезных жиров", — сказал Никита Гурьянов.
Дополнительные рекомендации для поддержания когнитивных функций
Однако, как отметил Никита Гурьянов, питание — это только один из факторов, влияющих на здоровье мозга. Важно также уделять внимание другим аспектам образа жизни:
-
Качественный сон. Недосыпание нарушает когнитивные функции и мешает мозгу восстанавливаться.
-
Умеренная физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровоснабжения мозга и поддержанию когнитивных функций.
-
Умственные тренировки. Занятия, направленные на развитие памяти и внимания, такие как чтение или решение головоломок, помогут сохранить ясность разума.
Сравнение идеальных продуктов для мозга
|Продукты
|Роль для мозга
|Источники
|Сложные углеводы
|Обеспечивают стабильный источник энергии для нейронов
|Киноа, овсянка, сладкий картофель, бобовые, овощи
|Белки
|Поддерживают восстановление клеток и выработку нейромедиаторов
|Рыба, куриная грудка, чечевица, яйца, молочные продукты
|Жиры омега-3
|Поддерживают структуру нейронов, важны для памяти
|Рыба, орехи, морепродукты
|Мононенасыщенные жиры
|Поддерживают эластичность сосудов и улучшают кровообращение
|Оливковое масло, авокадо, орехи
|Витамины группы B
|Способствуют нормальной работе нейромедиаторов
|Бобовые, злаки, мясо, молочные продукты
|Цинк
|Улучшает передачу нервных импульсов
|Морепродукты, семечки, орехи
Заключение
Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных способностей и общего состояния организма. Включение в рацион белков, жиров, сложных углеводов и минералов помогает поддерживать здоровье мозга, улучшать память и внимание. Важно также помнить, что для оптимальной работы мозга питание должно сочетаться с полноценным сном и физической активностью.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru