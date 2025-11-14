Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лёгкий вечерний ужин
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:35

Пересмотрела своё питание и теперь знаю, что нужно есть для ясного разума

Врач Гурьянов: белки, углеводы и жиры поддерживают работу мозга

Основой для поддержания когнитивных способностей и сохранения энергетического баланса организма является сбалансированное питание. Чтобы мозг функционировал без сбоев, необходимо обеспечить его достаточным количеством кислорода, белков, жиров и углеводов. Врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Никита Гурьянов рассказал об этом в интервью "Известиям".

Как питание влияет на мозг?

Никита Гурьянов объяснил, что белки, жиры и углеводы в рационе помогают защитить мозг от окислительного стресса и обеспечивают нейроны стабильной энергией, главным источником которой является глюкоза. Однако, по словам эксперта, важно отдавать предпочтение сложным углеводам, таким как крупы, овощи и бобовые, которые обеспечат организм постоянным поступлением энергии.

"Сложные углеводы из овощей, круп и бобовых поддерживают уровень энергии в организме на должном уровне, что важно для стабильной работы мозга", — отметил Никита Гурьянов.

Роль жиров и витаминов в поддержке когнитивных функций

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, орехах и морепродуктах, играют важную роль в формировании клеточных мембран нейронов. Эти жиры необходимы для нормальной работы мозга и сохранения его структуры. В то же время мононенасыщенные жиры, содержащиеся в растительном масле и авокадо, поддерживают эластичность сосудов, что также важно для нормальной циркуляции крови и доставки кислорода в мозг.

"Омега-3 жирные кислоты помогают нейронам сохранять свою структуру, а мононенасыщенные жиры поддерживают здоровье сосудов", — добавил Никита Гурьянов.

Кроме того, витамины группы B способствуют выработке нейромедиаторов, которые важны для передачи нервных импульсов и хорошего самочувствия. Железо и магний помогают улучшить память и обеспечивают приток кислорода к клеткам мозга. Важную роль в работе мозга играют и минералы: например, цинк, содержащийся в морепродуктах и семечках, улучшает передачу нервных импульсов.

Идеальная тарелка для мозга

Для того чтобы поддерживать работу мозга на высоком уровне, важно правильно составить рацион. Никита Гурьянов предложил пример идеальной тарелки для мозга:

  1. 50% - это некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат.

  2. 25% - качественный белок: рыба на гриле, куриная грудка или чечевица.

  3. 25% - сложные углеводы: киноа, булгур, сладкий картофель.

  4. Важно добавить полезные жиры, такие как оливковое масло или авокадо, для поддержания здоровья клеточных мембран и сосудов.

"Идеальная тарелка для мозга должна содержать овощи, белки и углеводы в правильных пропорциях, с добавлением полезных жиров", — сказал Никита Гурьянов.

Дополнительные рекомендации для поддержания когнитивных функций

Однако, как отметил Никита Гурьянов, питание — это только один из факторов, влияющих на здоровье мозга. Важно также уделять внимание другим аспектам образа жизни:

  1. Качественный сон. Недосыпание нарушает когнитивные функции и мешает мозгу восстанавливаться.

  2. Умеренная физическая активность. Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровоснабжения мозга и поддержанию когнитивных функций.

  3. Умственные тренировки. Занятия, направленные на развитие памяти и внимания, такие как чтение или решение головоломок, помогут сохранить ясность разума.

Сравнение идеальных продуктов для мозга

Продукты Роль для мозга Источники
Сложные углеводы Обеспечивают стабильный источник энергии для нейронов Киноа, овсянка, сладкий картофель, бобовые, овощи
Белки Поддерживают восстановление клеток и выработку нейромедиаторов Рыба, куриная грудка, чечевица, яйца, молочные продукты
Жиры омега-3 Поддерживают структуру нейронов, важны для памяти Рыба, орехи, морепродукты
Мононенасыщенные жиры Поддерживают эластичность сосудов и улучшают кровообращение Оливковое масло, авокадо, орехи
Витамины группы B Способствуют нормальной работе нейромедиаторов Бобовые, злаки, мясо, молочные продукты
Цинк Улучшает передачу нервных импульсов Морепродукты, семечки, орехи

Заключение

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании когнитивных способностей и общего состояния организма. Включение в рацион белков, жиров, сложных углеводов и минералов помогает поддерживать здоровье мозга, улучшать память и внимание. Важно также помнить, что для оптимальной работы мозга питание должно сочетаться с полноценным сном и физической активностью.

