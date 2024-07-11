Российские нейрофизиологи обнаружили активность, связанную с "внутренним голосом" у людей во время проведения экспериментов с письмом и говорением. Исследования проводились на русскоязычных добровольцах, страдающих эпилепсией, которым для мониторинга активности мозга имплантировали электроды.
Результаты позволят создавать нейроинтерфейсы для "чтения мыслей", что в будущем может помочь людям с ограниченными возможностями лучше взаимодействовать с окружающим миром, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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