Российские нейрофизиологи обнаружили активность, связанную с "внутренним голосом" у людей во время проведения экспериментов с письмом и говорением. Исследования проводились на русскоязычных добровольцах, страдающих эпилепсией, которым для мониторинга активности мозга имплантировали электроды.

Результаты позволят создавать нейроинтерфейсы для "чтения мыслей", что в будущем может помочь людям с ограниченными возможностями лучше взаимодействовать с окружающим миром, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)