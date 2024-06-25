Исследователи из Королевского колледжа Лондона выяснили, что слабые реакции миндалевидного тела мозга на положительные эмоции могут предсказывать неэффективность стандартного лечения депрессии. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Psychological Medicine, ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для анализа мозговой активности у пациентов с депрессией в ответ на эмоциональные стимулы.

Наблюдалась более низкая активация миндалевидного тела при просмотре грустных лиц по сравнению с счастливыми, что коррелирует с худшими клиническими исходами лечения. Особенно важную роль в подсознательной обработке эмоций играет правое миндалевидное тело.

Эти результаты могут помочь в создании персонализированных методов лечения депрессии, ориентированных на улучшение обработки положительных эмоций в мозге.

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