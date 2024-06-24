Врач Елена Малышева заявила о пользе употребления семечек подсолнечника для улучшения функционирования головного мозга. Она подчеркнула, что семечки способствуют формированию нейронных связей, что улучшает мыслительные процессы и память благодаря содержанию витамина В1 (тиамина).

Её коллега, иммунолог Андрей Продеус, добавил, что витамин В1 важен для интеллекта, так как способствует образованию ацетилхолина, необходимого для связи между клетками.

Медики также опровергли миф о том, что семечки могут вызвать аппендицит, и посоветовали выбирать качественные семечки без соли и хранить их в холодильнике. Семечки также содержат витамин Е, магний, белок и полезные жиры, снижающие уровень плохого холестерина и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Makeev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)