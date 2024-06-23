В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuro-Oncology, ученые выявили особенности глиобластомы — редкой и агрессивной опухоли головного мозга с низкой выживаемостью. Они обнаружили, что раковые клетки глиобластомы изменяют свой внешний вид, маскируясь под нормальные клетки, что позволяет им избежать атаки иммунной системы.

Это делает иммунотерапию, обычно эффективную против других видов рака, неэффективной против глиобластомы.

Также исследователи идентифицировали конкретные молекулы, способствующие этому "обману", что может способствовать разработке новых методов иммунотерапии для лечения этой опухоли.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)