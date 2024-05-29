Европейские нейрофизиологи из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали методику неинвазивной стимуляции глубинных структур мозга. Этот метод использует набор из двух электродов, через которые проходит электрический ток с частотой около двух килогерц. Электроды располагаются на поверхности черепа так, что их электрические поля пересекаются в определенной точке мозга, создавая низкочастотный сигнал, который может подавлять или стимулировать активность нейронов.
Преимущество новой методики в ее неинвазивности: электроды прикрепляются к коже, что позволяет избегать хирургического вмешательства. Метод был успешно протестирован на 24 здоровых добровольцах, показав, что стимуляция может замедлить совершенствование моторных навыков, что открывает перспективы для лечения различных заболеваний и расстройств психики, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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