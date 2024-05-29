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В Европе создали методику неинвазивной стимуляции глубинных структур мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:14

В Европе создали методику неинвазивной стимуляции глубинных структур мозга

Европейские нейрофизиологи из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали методику неинвазивной стимуляции глубинных структур мозга. Этот метод использует набор из двух электродов, через которые проходит электрический ток с частотой около двух килогерц. Электроды располагаются на поверхности черепа так, что их электрические поля пересекаются в определенной точке мозга, создавая низкочастотный сигнал, который может подавлять или стимулировать активность нейронов.

Преимущество новой методики в ее неинвазивности: электроды прикрепляются к коже, что позволяет избегать хирургического вмешательства. Метод был успешно протестирован на 24 здоровых добровольцах, показав, что стимуляция может замедлить совершенствование моторных навыков, что открывает перспективы для лечения различных заболеваний и расстройств психики, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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