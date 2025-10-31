Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нейроны и интеллект
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:11

Искусственный мозг на ионах: учёные приблизили компьютер к человеку

Исследователи USC представили технологию энергоэффективных микрочипов

Учёные из Университета Южной Калифорнии представили технологию, которая способна перевернуть представления о вычислениях. Их искусственные нейроны не просто имитируют активность мозга, как это делают цифровые модели, а воспроизводят её на физическом уровне. Эта работа, опубликованная в Nature Electronics, открывает путь к созданию процессоров нового типа — энергоэффективных, компактных и близких по принципам работы к человеческому мозгу.

От электронов к ионам: новый взгляд на вычисления

Традиционные процессоры работают с электронами, двигающимися по кремниевым каналам. В разработке команды профессора Джошуа Янга всё иначе: вычисления основаны на движении ионов — частиц, аналогичных тем, что управляют активностью настоящих нейронов. Вместо десятков транзисторов, как в стандартных чипах, искусственный нейрон занимает место одного. Это позволяет не только сократить размеры микросхем, но и существенно уменьшить энергопотребление.

"Серебро легко диффундирует и даёт нам динамику, необходимую для имитации биосистемы", — пояснил профессор Джошуа Янг.

В основе технологии — диффузионный мемристор, устройство, в котором движение ионов серебра создаёт электрический импульс. Это и есть аналог биохимической активности мозга: когда сигналы передаются от нейрона к нейрону, они переходят из электрической формы в химическую и обратно. Новые нейроны воспроизводят этот процесс почти идеально.

Как мозг стал прототипом микросхемы

В человеческом мозге ионы калия, натрия и кальция запускают сложную цепочку сигналов, заставляя нейроны "зажигаться" в нужный момент. Учёные решили применить тот же принцип в электронике. Ионы серебра в мемристоре играют роль этих химических посредников, обеспечивая аналоговое, а не цифровое взаимодействие. Благодаря этому искусственные нейроны не просто обрабатывают данные — они обучаются и адаптируются к новой информации.

"Наш мозг — победитель эволюции, самый эффективный интеллектуальный двигатель", — подчеркнул профессор Джошуа Янг.

Сравнение: традиционные и нейроморфные чипы

Параметр Традиционные чипы Нейроморфные чипы
Основной носитель Электроны Ионы
Принцип работы Цифровой Аналоговый
Энергопотребление Высокое В десятки раз меньше
Масштабируемость Ограничена Высокая
Способ обучения Программный Аппаратный, самообучающийся
Биологическое сходство Минимальное Максимальное

Советы шаг за шагом: как технологии приблизятся к мозгу

  1. Оптимизация структуры - использование одного транзистора на нейрон уменьшает габариты и энергозатраты.

  2. Выбор ионных материалов - серебро даёт отличные результаты, но учёные ищут более совместимые вещества для массового производства.

  3. Интеграция нейронов - соединение тысяч устройств позволит проверить, насколько эффективно они воспроизводят мозговые процессы.

  4. Обучение через имитацию - системы смогут обучаться на малом количестве примеров, подобно человеческому мозгу.

  5. Применение в робототехнике и ИИ - новые чипы станут основой адаптивных систем, работающих автономно и экономно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование чисто цифровых алгоритмов для обучения.
    Последствие: высокое энергопотребление и медленное обучение.
    Альтернатива: переход на аппаратное самообучение через ионные мемристоры.

  • Ошибка: увеличение мощности вместо повышения эффективности.
    Последствие: рост энергозатрат в системах ИИ.
    Альтернатива: проектирование энергоэффективных аналоговых устройств.

  • Ошибка: игнорирование принципов работы мозга.
    Последствие: ограниченные возможности адаптации.
    Альтернатива: создание архитектур, вдохновлённых биологией.

А что если…

Если объединить миллионы таких нейронов, можно будет построить систему, которая мыслит не как компьютер, а как человек. Она будет способна распознавать образы, обучаться без больших массивов данных и принимать решения в реальном времени. Это шаг к искусственному общему интеллекту - AGI, к которому стремится весь мир.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Энергоэффективность Трудности массового производства
Компактность Необходимость новых материалов
Высокая адаптивность Ограниченная стабильность ионов
Возможность аппаратного обучения Высокая стоимость на раннем этапе
Приближение к работе мозга Требуется длительная валидация

FAQ

Как выбрать подходящий материал для мемристора?
Учёные рекомендуют использовать серебро или медь, однако ведутся эксперименты с менее дорогостоящими металлами.

Сколько стоит создать один искусственный нейрон?
На данный момент — дорого: стоимость исследовательского образца в сотни раз выше традиционного транзистора. Но при масштабировании цена резко снизится.

Что лучше — кремниевые или ионные чипы?
Кремний остаётся оптимальным для скорости, но ионные решения выигрывают в энергоэффективности и обучаемости.

Мифы и правда

Миф: искусственные нейроны — это просто программа.
Правда: они представляют собой физические устройства, в которых происходят реальные химические процессы.

Миф: нейроморфные системы не масштабируются.
Правда: благодаря компактности мемристоров они могут строиться миллиардами на одном чипе.

Миф: мозговые чипы опасны для человека.
Правда: технологии применяются в вычислительных системах и не взаимодействуют с живыми тканями.

Исторический контекст

Идея мемристора появилась ещё в 1971 году, но долгое время оставалась теоретической. Только в 2008 году её реализовали на практике. С тех пор инженеры искали способ объединить мемристоры в нейроноподобные сети. Сегодня, спустя полвека, эта мечта становится реальностью.

Три факта о будущем нейроморфных систем

  1. Один нейрон на транзистор — экономия энергии до 90%.

  2. Мозговые чипы смогут обучаться без интернета.

  3. Перспектива — создание автономных машин с "человеческим" типом мышления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

