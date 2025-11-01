Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грецкие орехи
Грецкие орехи
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 17:24

Всего горсть в день — и мозг работает, как часы: открыта еда против старения памяти

Исследование: 30 граммов орехов в день снижают риск деменции на 17 %

Орехи давно вошли в список продуктов, которые называют "топливом для мозга". И, как показывает новое исследование, их польза действительно впечатляет: всего 30 граммов несоленых орехов в день способны снизить риск развития деменции почти на 17 %.

Почему орехи так важны для мозга

Орехи содержат редкое сочетание веществ, которые напрямую влияют на здоровье сосудов и нейронов. В их составе — антиоксиданты, магний, клетчатка и полиненасыщенные жирные кислоты. Вместе они создают мощный щит для мозга, помогая:

  • поддерживать эластичность сосудов и улучшать кровообращение;
  • снижать уровень "плохого" холестерина;
  • стабилизировать давление;
  • ускорять передачу нервных импульсов, повышая концентрацию и память.

Антиоксиданты в орехах нейтрализуют свободные радикалы, замедляя старение клеток. А магний способствует выработке серотонина — гормона, от которого зависит настроение и стрессоустойчивость.

Особое внимание врачи уделяют грецким орехам. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для построения клеточных мембран нейронов. Кроме того, именно в грецких орехах много мелатонина — природного регулятора сна.

Сколько орехов нужно для пользы

Оптимальная доза — около 30 граммов в день, то есть небольшая горсть. Это количество обеспечивает организм необходимыми нутриентами, не перегружая его жирами и калориями. Лучше сочетать разные виды орехов — так рацион будет сбалансированнее. Например, в одном дне можно соединить грецкий орех, миндаль и фисташки.

Однако есть исключения. Людям с мочекаменной болезнью следует ограничить орехи с высоким содержанием оксалатов — прежде всего миндаль и бразильские. Тем, кто страдает гипертонией, противопоказаны соленые орехи, а при аллергии стоит употреблять только те виды, которые рекомендованы врачом.

Сравнение популярных орехов

Вид орехов Польза Особенности
Грецкий Улучшает память, снижает холестерин Богат омега-3 и мелатонином
Миндаль Укрепляет сосуды и кости Содержит много кальция и магния
Фисташки Поддерживают зрение Источник лютеина и витамина Е
Фундук Повышает энергию Много витаминов группы B
Кешью Нормализует давление Высокое содержание меди и железа

Как правильно выбирать и хранить орехи

  1. Покупайте неочищенные орехи — они лучше сохраняют жиры и витамины.

  2. Избегайте продуктов с запахом прогорклого масла — это признак окисления.

  3. Храните орехи в герметичной таре, в прохладном и темном месте.

  4. Для длительного хранения лучше использовать холодильник или морозильную камеру — так жиры не испортятся.

Советы шаг за шагом: как включить орехи в рацион

  1. Начинайте утро с йогурта или каши, добавив ложку измельченных орехов.

  2. Используйте ореховую пасту без сахара как перекус.

  3. Добавляйте орехи в салаты, соусы или выпечку.

  4. Делайте ореховое молоко в блендере — вкусно и полезно.

  5. Берите с собой горсть орехов в дорогу, чтобы не тянуться к фастфуду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка жареных и соленых орехов.
Последствие: теряются антиоксиданты и повышается риск отеков.
Альтернатива: выбирайте сырые несоленые орехи, слегка подсушенные в духовке при 50-60 °C.

Ошибка: употребление больших порций.
Последствие: переизбыток жиров, тяжесть и набор веса.
Альтернатива: ограничьтесь горстью в день — примерно 20-30 граммов.

Ошибка: хранение на кухне рядом с плитой.
Последствие: масло в орехах быстро прогоркает.
Альтернатива: храните их в холодильнике в закрытой банке.

А что если заменить орехи семечками?

Семечки подсолнечника или тыквы действительно содержат магний, цинк и полезные жиры, но в них меньше омега-3 и больше калорий. Поэтому полностью заменять орехи не стоит — лучше сочетать их. Например, в салате можно использовать смесь орехов и семян, а в утренней каше — чередовать добавки.

Плюсы и минусы орехов

Плюсы Минусы
Улучшают работу мозга и сердца Высокая калорийность
Помогают при стрессе и усталости Возможны аллергические реакции
Повышают уровень энергии Не подходят при некоторых заболеваниях ЖКТ
Поддерживают кожу и волосы Требуют правильного хранения

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать качественные орехи?
Обращайте внимание на внешний вид: орехи должны быть цельными, без трещин и плесени. Лучше брать у проверенных производителей с датой фасовки не более полугода назад.

Сколько калорий в орехах?
В среднем 100 граммов орехов содержат от 550 до 700 ккал. Поэтому 30-граммовая порция даст около 200 ккал — идеальный перекус между приемами пищи.

Можно ли давать орехи детям?
С 3-4 лет — да, но только мелко измельченные и в малых количествах, чтобы избежать удушья и аллергических реакций.

Мифы и правда

Миф: орехи вызывают прыщи.
Правда: если употреблять их умеренно и не жареными, они, наоборот, помогают коже благодаря витамину Е.

Миф: орехи тяжело перевариваются.
Правда: замачивание или легкая термическая обработка делает их мягче и облегчает усвоение.

Миф: все орехи одинаково полезны.
Правда: каждый вид уникален по составу. Например, в миндале больше кальция, а в грецких орехах — омега-3.

Три интересных факта

  1. Самыми "умными" орехами учёные считают грецкие — их форма напоминает человеческий мозг, и это не совпадение.

  2. Фисташки — единственные орехи, которые растут на деревьях в виде раскрытых створок.

  3. Самый калорийный орех — макадамия, но он же и лидер по содержанию полезных жиров.

Исторический контекст

Орехи использовались человеком с древности. Археологи находят следы их употребления в пещерах возрастом более 700 тысяч лет. В античности их считали символом плодородия и силы, а в Средневековье — лекарством от "меланхолии". Сегодня ученые подтверждают: орехи действительно влияют на настроение и когнитивные функции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белый хлеб с трансжирами и сахаром разрушает сосуды и мозг — мнение Елены Соломатиной сегодня в 14:02
То, что пахнет детством, старит изнутри: врачи рассказали, как хлеб крадёт здоровье

Белый хлеб кажется безобидным, но за мягким вкусом скрываются трансжиры и сахар, разрушающие сосуды и мозг. Узнайте, чем его заменить без вреда для вкуса.

Читать полностью » Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных сегодня в 13:38
Пища с двойным дном: почему привычные продукты перегружают почки и ведут к диализу

Учёные из Японии выяснили, что избыток фосфора в рационе может ускорять разрушение почек. Почему этот элемент стал скрытым риском для здоровья и как его контролировать — рассказываем подробно.

Читать полностью » Врач Александра Филёва предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками сегодня в 13:13
Ватные палочки лишают слуха: врачи рассказали, почему ими нельзя чистить уши

Ватные палочки кажутся безобидным средством гигиены, но врачи предупреждают: они могут повредить слух и привести к пробкам. Как правильно ухаживать за ушами?

Читать полностью » Врач Михалева: в большинстве детских йогуртов и соков содержится избыток сахара и добавок сегодня в 12:46
Полезный завтрак, который разрушает обмен веществ: главная ошибка родителей

Йогурты, соки и хлопья с красивыми этикетками кажутся полезными, но могут навредить ребёнку. Диетолог рассказала, как выбрать действительно здоровые продукты.

Читать полностью » Слишком горячий чай повышает риск рака пищевода и гортани — данные ВОЗ сегодня в 12:38
70 градусов до беды: как любимый напиток превращается в риск рака и кариеса

Учёные предупреждают: привычка пить слишком горячий чай может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Узнайте, как правильно пить чай, чтобы он оставался полезным и безопасным.

Читать полностью » Замена сладостей фруктами и ежедневные прогулки улучшают самочувствие — рекомендации специалистов ЗОЖ сегодня в 11:38
Пять минут утром — минус усталость на весь день: как зарядка и фрукты меняют тело и мозг

Хотите чувствовать себя энергичнее и жить дольше? Узнайте, как простые ежедневные привычки помогут укрепить здоровье и улучшить самочувствие.

Читать полностью » Александр Мясников назвал объём алкоголя, при котором в США ставят диагноз зависимости сегодня в 11:24
Каждый вечер по чуть-чуть — и мозг перестаёт отдыхать

Шесть бутылок пива в день — именно столько нужно, чтобы в США диагностировали алкоголизм. Александр Мясников рассказал, как работает система и почему она строже российской.

Читать полностью » Колбасы, сосиски и сладости признаны самыми опасными продуктами — эксперт Зухра Павлова сегодня в 10:38
Еда с улыбкой палача: что мы на самом деле кладём на тарелку каждый день

Колбасы, газировка и фастфуд могут не только испортить фигуру, но и сократить жизнь. Диетологи рассказали, какие продукты действительно опасны для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Наука
Science: муравьи адаптируют архитектуру жилищ, чтобы замедлить распространение патогенного грибка
Садоводство
Дренаж в посадочной яме для винограда предотвращает гниение корней — Игорь Колосов
Красота и здоровье
Учёные: инулин в цикории поддерживает микрофлору и иммунитет
Садоводство
Чеснок можно вырастить из проросших зубчиков покупного
Туризм
В старом городе Чиангмая сохранилось более 300 храмов — рекорд для Таиланда
Туризм
Памуккале и древний Иераполис входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1988 года
Питомцы
Нельзя заставлять пожилых питомцев делать то, что они не хотят
Дом
Шира Гилл посоветовала начинать уборку с нейтральных зон, чтобы избежать выгорания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet