Лосось, запечённый с лимоном
Лосось, запечённый с лимоном
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:25

Рыба против стресса: сардины и скумбрия делают мозг спокойным, как море

Рыба дважды в неделю снижает риск инфаркта — кардиологи

Многие знают, что морепродукты полезны, но далеко не все осознают, насколько значителен эффект обычной и доступной рыбы. Простая банка сардин или скумбрии способна сделать больше для мозга и сердца, чем дорогие добавки. Об этом сообщает Akcni Ceny.

Ценность, скрытая в простоте

Сардины и скумбрия долгое время считались непримечательными и даже скучными продуктами. Однако нутриционисты сегодня уверенно называют их настоящими "сокровищами моря". Эти рыбы отличаются высоким содержанием омега-3 жирных кислот — веществ, без которых невозможно нормальное функционирование мозга, нервной системы и сосудов. При этом их цена остаётся доступной даже при регулярном употреблении.

"По содержанию омега-3 сардины сравнимы с лососем, а иногда даже превосходят его. Кроме того, это более мелкая рыба, поэтому в ней содержится минимальное количество тяжёлых металлов", — отмечает диетолог.

Секрет эффективности заключается не только в омега-3. Эти жирные кислоты — фундамент для множества процессов, влияющих на общее состояние организма.

Омега-3: питание для мозга и нервной системы

Главные активные вещества — ЭПК и ДГК. Они укрепляют нервные связи, ускоряют передачу сигналов и делают работу мозга более стабильной. Исследования показывают, что при регулярном употреблении жирной рыбы человек лучше концентрируется, реже страдает от тревожности и депрессивных состояний.

Для детей эти кислоты особенно важны — они участвуют в формировании нервной системы и помогают развивать память и обучаемость. Поэтому педиатры всё чаще включают сардины и скумбрию в рекомендованные продукты для школьного питания. Кстати, подобный положительный эффект на когнитивное здоровье наблюдается и при других источниках нитратов, например, при употреблении свекольного сока, который тоже улучшает кровообращение и активность нейронов.

Сердце под защитой

Кардиологи подтверждают: омега-3 оказывают прямое влияние на здоровье сердца и сосудов. Эти жирные кислоты уменьшают уровень "плохого" холестерина, способствуют сохранению эластичности артерий и немного снижают артериальное давление.

"Одним из самых убедительных доводов в пользу регулярного употребления жирной рыбы является то, что омега-3 снижают воспаление — один из ключевых факторов большинства хронических заболеваний", — говорится в отчётах врачей-кардиологов.

Таким образом, пара порций сардин или скумбрии в неделю может существенно сократить риск развития инфаркта и атеросклероза. Этот эффект схож с тем, о котором говорится в исследованиях, показывающих, что здоровье сердца напрямую связано с мозговой активностью.

Витамины и минералы, которые трудно найти в других продуктах

Помимо жирных кислот, эти виды рыбы богаты витамином D, витамином B12, кальцием и селеном. Эти вещества поддерживают кости, нервную систему и иммунитет. По сути, это натуральный комплекс питательных элементов, который заменяет несколько пищевых добавок.

Сколько рыбы нужно и кому она особенно полезна

Диетологи советуют включать жирную рыбу в рацион два-три раза в неделю. Особенно важно это для детей, беременных женщин и пожилых людей. Педиатры подчёркивают, что в чешских семьях дети всё ещё получают недостаточно ДГК, несмотря на её значение для развития мозга.

Возможные ограничения

Некоторым людям нужно соблюдать умеренность — тем, кто страдает аллергией, принимает препараты для разжижения крови или имеет хронические заболевания почек.

"В большинстве случаев жирная рыба безопасна и полезна, но важно обращать внимание на состав и содержание соли", — уточняют кардиологи.

Как выбрать и приготовить

Современные технологии позволяют сохранять питательные свойства даже в консервах. Выбирайте рыбу в собственном соку или оливковом масле, без ароматизаторов и с низким содержанием соли.

Рецепты просты:

  1. Паста из сардин с лимоном и зелёным луком.

  2. Скумбрия с авокадо на хлебе.

  3. Тёплый салат с сардинами и картофелем.

  4. Паста с сардинами, чесноком и помидорами.

Сравнение сардин и скумбрии

Сардины мягче, содержат больше кальция; скумбрия — жирнее и богаче белком. Обе устойчивы к загрязнению тяжёлыми металлами и прекрасно дополняют друг друга.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • улучшает работу мозга и сердца;

  • укрепляет иммунитет;

  • насыщает витаминами и минералами;

  • снижает воспаление.

Минусы:

  • возможная аллергия;

  • избыток соли в консервах.

Советы по включению рыбы в рацион

  1. Начните с одной порции в неделю.

  2. Готовьте на оливковом масле.

  3. Добавляйте рыбу в салаты или пасту.

  4. Избегайте длительной жарки.

  5. Храните консервы в прохладном месте.

Популярные вопросы о сардинах и скумбрии

Как выбрать качественные консервы?
Проверяйте дату, состав и страну происхождения.

Можно ли заменить рыбу добавками с омега-3?
Добавки не обеспечивают полный спектр витаминов и минералов.

Что лучше — сардины или скумбрия?
Сардины мягче и богаче кальцием, скумбрия — жирнее и с большим содержанием омега-3.

