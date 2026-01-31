Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 5:39

Память стала подводить внезапно — мозг подаёт сигнал перегрузки: одна ежедневная практика выключает хаос

Ты ловишь себя на том, что забываешь имена, теряешь нить разговора или не можешь сосредоточиться даже на простом тексте. Такие мелочи часто списывают на усталость, стресс или недосып, считая их временным неудобством. Но если подобные эпизоды повторяются регулярно, мозг может таким образом сигнализировать о перегрузке. Об этом сообщает Newsbeast.

Когда рассеянность — не просто усталость

Проблемы с концентрацией и памятью редко возникают внезапно и "на пустом месте". Неврологи отмечают, что когнитивные изменения обычно накапливаются постепенно, а ранние сигналы часто остаются без внимания. При этом именно на этом этапе мозг лучше всего откликается на корректирующие меры, не требующие медикаментов.

"Мозг, как и любой другой орган, очень хорошо реагирует на структурированное обучение, хотя условия образа жизни играют свою роль", — говорит старший консультант по неврологии и медицине инсульта больницы "Амрита" в Фаридабаде Амит Кумар Агарвал.

По его словам, регулярные, но простые упражнения способны заметно улучшить ясность мышления, устойчивость внимания и способность запоминать информацию. Главное — системность и осознанный подход.

Упражнения для концентрации и внимания

Одним из самых эффективных способов тренировки мозга считается практика осознанного внимания. Для этого достаточно 10 минут в день сидеть спокойно и концентрироваться на дыхании. Когда мысли начинают "убегать", их мягко возвращают к текущему моменту. Такая практика активирует префронтальную кору — область мозга, отвечающую за внимание, самоконтроль и принятие решений. Со временем люди отмечают, что им становится проще удерживать фокус и справляться с эмоциональной перегрузкой.

Не менее полезна и работа с памятью. Вместо того чтобы заучивать большие массивы информации целиком, данные делят на логические блоки. Например, длинный номер телефона легче запомнить, разбив его на несколько частей. Этот приём снижает нагрузку на рабочую память и помогает быстрее извлекать нужную информацию, что особенно актуально для студентов и специалистов с высокой интеллектуальной нагрузкой.

Многозадачность и зрительная память

Ещё одно упражнение направлено на развитие исполнительных функций мозга. Речь идёт о выполнении двух простых задач одновременно: например, обратный счёт во время прогулки или прослушивание подкаста при выполнении домашних дел. Такие действия улучшают координацию между различными отделами мозга и повышают его гибкость, что облегчает переключение между задачами в повседневной жизни.

Отдельное внимание Агарвал уделяет зрительной памяти. Он рекомендует в течение 20-30 секунд рассматривать сложное изображение, страницу газеты или оживлённое пространство, а затем попытаться мысленно восстановить детали: цвета, формы, расположение объектов, слова. Это упражнение развивает внимание к деталям и визуальную память — навыки, которые часто ослабевают одними из первых, но хорошо поддаются тренировке.

Новые стимулы как "перезагрузка" для мозга

По словам невролога, мозг особенно активно работает, когда сталкивается с чем-то новым. Изучение иностранного языка, освоение музыкального инструмента или даже смена привычного маршрута до работы заставляют нейроны формировать новые связи. Такая "новизна" поддерживает когнитивную гибкость и может замедлять возрастное снижение памяти.

"Самое главное — это последовательность, а не сложность, — подчёркивает Амит Кумар Агарвал. — Всего 15-20 минут тренировки мозга в день могут дать заметные изменения в концентрации, памяти и умственной выносливости".

По его словам, в мире постоянных отвлекающих факторов забота о когнитивном здоровье становится не опцией, а необходимой профилактической мерой.

Регулярные упражнения не требуют специального оборудования или больших затрат времени, но помогают мозгу сохранять ясность, устойчивость и способность адаптироваться к нагрузкам. Именно в этом неврологи видят один из самых доступных способов поддерживать качество мышления в долгосрочной перспективе.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

