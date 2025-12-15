Сон — единственная уборка, без которой мозг тонет в собственных отходах

Недосып редко воспринимается как угроза — чаще как неприятная, но привычная часть современной жизни. Однако постоянное сокращение сна буквально разрушает способность мозга к восстановлению. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на врача-невролога клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петра Сокова.

Глимфатическая система: ночная уборка мозга

Одним из главных открытий последних лет, по словам специалиста, стало изучение глимфатической системы - особого механизма, который очищает мозг от продуктов обмена и токсинов, возникающих в процессе нервной активности. Эта система работает особенно интенсивно именно во время сна, когда организм отдыхает, а мозг, напротив, занят "самоочищением".

"Глимфатическая система позволяет мозгу очищаться от переработанных токсинов, продуктов обмена, которые были использованы мозгом. Она работает преимущественно активно именно во время сна", — объяснил Соков.

Если человек спит достаточно, дренажные процессы проходят эффективно: мозг освобождается от метаболитов и сохраняет высокую работоспособность. Но при хроническом недосыпе этот механизм нарушается, что приводит к накоплению токсинов и снижению когнитивных функций.

Чем опасен хронический недосып

Невролог отметил, что недостаток сна влияет не только на настроение и внимание, но и на питание тканей мозга. Нарушается обмен веществ, ухудшается способность к концентрации, запоминанию и логическому мышлению. Постоянная нехватка отдыха может стать фактором риска развития нейродегенеративных заболеваний.

По словам специалиста, сбой в работе глимфатической системы "некоторыми авторами рассматривается как один из начальных этапов развития болезни Альцгеймера". Таким образом, даже временные нарушения сна могут со временем обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Почему нельзя выспаться "впрок"

Соков подчеркнул, что попытки компенсировать бессонные ночи длительным сном не приносят пользы. "Даже если после недосыпа спать по 12 часов подряд, мозг не компенсирует накопленную усталость", — отметил врач. Важен не объём сна, а его регулярность и качество.

Чтобы глимфатическая система работала полноценно, необходимо спать не менее семи часов в сутки и придерживаться стабильного режима. Только при таких условиях мозг способен эффективно очищаться, сохранять ясность мышления и предотвращать развитие неврологических нарушений.