Новый шанс на свободу: коляска, управляемая силой мысли, меняет жизнь людей с ограниченными возможностями

Представьте: вы сидите в кресле, глядя на препятствие, и буквально заставляете его объехать силой мысли. Пока это звучит как сюжет из научной фантастики, где ИИ совершает технологическую революцию, но в Петербурге это уже стало реальностью. Инженеры создали коляску, которая считывает нейронную активность через обычную "шапку" с датчиками, избавляя от необходимости вживлять что-либо в кору мозга. Это как древние адаптационные механизмы, только переложенные на язык современных алгоритмов и электроприводов.

"Разработка представляет собой полноценный аппаратно-программный комплекс. Интегрированный бортовой компьютер берет на себя рутину вычислений. Система проходит адаптацию под конкретного пользователя, что критически важно для точности команд. Это не просто передатчик, а умная оболочка для нейронных импульсов", — пояснил младший научный сотрудник Института проблем машиноведения РАН Дмитрий Грачёв.

Механика мысли: как работает интерфейс

В основе системы лежит метод электроэнцефалографии. На голову надевается специальный шлем, фиксирующий разряды нервных клеток. Когда мозг посылает импульс, датчики улавливают его и транслируют в цифровой код, который затем обрабатывает обученная нейросеть. Подобно тому, как ученые ищут фонетические паттерны в звуках природы, алгоритм ищет закономерности в хаосе нейронной активности.

Система уже распознает четыре базовых команды: движение вперед, остановку и повороты. Данные с ЭЭГ-датчиков передаются на электроприводы колес. Это избавляет пользователя от необходимости управлять джойстиком вручную. Как показывают современные методы визуализации данных, для успеха важно правильно отфильтровать полезный сигнал от "шума" — мышечных сокращений или банального моргания.

Барьеры и нейросети

Обучение требует времени и усидчивости. Испытуемые отмечают, что первые попытки далеко не всегда удачны: нужно научиться транслировать мозгу специфические ментальные команды. Тренировки занимают около двух недель, в течение которых человек учится выстраивать четкую связь между воображаемым движением руки и реакцией кресла.

Главная сложность — высокая шумность данных, получаемых через электроды. Любое движение глаз или едва заметный тонус мышц лица создают помехи, которые могут сбить алгоритм с толку. Команда разработчиков сейчас трудится над тем, чтобы ИИ научился четко отделять прикладную интенсивную мысль от фоновых эмоций, которые также отражаются на энцефалограмме.

Будущее реабилитации

Проект вырос из наработок, начатых профессором Александром Фрадковым более десяти лет назад. Сегодня над ним работает мультидисциплинарный состав: от биологов до специалистов по регенеративной терапии и программистов. Цель — качественное улучшение жизни людей, перенесших тяжелые травмы, инсульты или потерявших подвижность конечностей.

Как отмечают участники проекта, неинвазивный метод — это огромный шаг вперед. В отличие от технологий, требующих хирургического вмешательства, этот способ доступен и безопасен. Разработки петербургских ученых — важное звено в глобальной научной цепочке реабилитационных систем. Об этом сообщает сайт телеканала "МИР 24".

"Работа с неинвазивными данными требует филигранной точности математических моделей. Мы не просто фиксируем сигналы, мы пересобираем их в алгоритмы действий. Важно, что такой подход делает технологию доступной вне операционных, что критично для масштабирования реабилитационных программ", — отметил эксперт в области научных трендов Алексей Кузнецов.

FAQ

Сколько времени нужно на освоение управления?

В среднем пользователю требуется около двух недель тренировок для уверенного распознавания команд нейросетью.

Нужна ли операция для установки электродов?

Нет, система использует неинвазивный метод: датчики закрепляются на специальном головном уборе.

