Бег в спортивных кроссовках влияет на концентрацию
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:25

Кроссовки с эффектом мозга вышли в продажу — обещают усилить концентрацию, но есть нюанс

Обувь, которая обещает не только комфорт, но и влияние на работу мозга, звучит как смелое заявление. Крупные спортивные бренды утверждают, что стимуляция стоп способна усилить концентрацию и повысить ощущение включённости в происходящее. Но действительно ли воздействие на подошвы может изменить когнитивные функции? Об этом сообщает study finds.

Как стопы связаны с мозгом

Современные производители спортивной обуви выходят за пределы привычных характеристик вроде амортизации и поддержки. В пресс-релизе Nike главный научный сотрудник компании Мэттью Нёрс подчеркнул, что разработчики изучают восприятие и внимание, чтобы по-новому задействовать связь между телом и мозгом.

"Изучая восприятие, внимание и сенсорную обратную связь, мы по-новому задействуем связь между мозгом и телом", — заявил главный научный сотрудник Nike Мэттью Нёрс.

"Речь не только о том, чтобы бежать быстрее — важно чувствовать себя более включённым, сосредоточенным и устойчивым", — добавил он.

Подобные идеи продвигают и другие компании, предлагая нейростельки и сенсорные носки. Основа таких заявлений связана с особенностями строения стопы. На подошвах находятся тысячи механорецепторов, реагирующих на давление, текстуру и вибрации. Сигналы от них проходят по периферическим нервам в спинной мозг, а затем в соматосенсорную кору — область, формирующую "карту" тела.

Стопы занимают значительную часть этой карты, поскольку играют ключевую роль в поддержании равновесия и координации. Изменения в сенсорной информации действительно способны повлиять на походку и устойчивость. Именно поэтому специалисты обращают внимание на то, как обувь отражается на биомеханике движения и почему боль в колене связана с обувью.

Минималистичная обувь и сенсорная нагрузка

Обувь влияет и на проприоцепцию — ощущение положения тела в пространстве. Модели с тонкой и гибкой подошвой передают больше тактильной информации по сравнению с плотной амортизированной обувью. Лабораторные исследования показывают, что уменьшение слоя амортизации может повысить чувствительность стопы к контакту с поверхностью и в отдельных случаях улучшить устойчивость походки.

Однако увеличение количества сигналов не всегда означает улучшение результата. Мозг постоянно фильтрует поступающую информацию, выделяя важную и подавляя лишнюю. Если человек не привык к усиленной сенсорной стимуляции, дополнительная нагрузка может отвлекать. Внимание смещается к ощущениям в ногах вместо концентрации на задачах — схожий механизм наблюдается, когда многозадачность влияет на фокус и снижает продуктивность.

Поэтому влияние обуви на движение не следует путать с улучшением когнитивных способностей. Коррекция походки и равновесия — это физиологический эффект, но он не равен усилению памяти или внимания.

Может ли обувь улучшить концентрацию

С точки зрения нейробиологии, активация соматосенсорной коры сама по себе не ведёт к росту интеллектуальных показателей. Концентрация и исполнительные функции зависят от сложных сетей мозга, включая префронтальную кору и другие структуры, а также от работы нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин.

На сегодняшний день убедительных доказательств того, что пассивная стимуляция стоп существенно улучшает концентрацию у здоровых людей, нет. В ряде случаев умеренная сенсорная стимуляция помогает пожилым людям в тренировках равновесия или пациентам в период реабилитации, но эти эффекты ограничены и зависят от контекста.

При этом нельзя полностью игнорировать влияние ожиданий. Эффект плацебо хорошо изучен: вера в эффективность продукта способна изменить субъективное восприятие и поведение. Кроме того, концепция воплощённого познания предполагает, что поза и движения могут косвенно влиять на эмоциональное состояние и ощущение ясности ума. Обувь, меняющая устойчивость или походку, может воздействовать на уверенность, но это не прямое когнитивное улучшение.

В итоге наука подтверждает: обувь действительно влияет на сенсорную чувствительность и движение. Однако заявления о серьёзном усилении концентрации пока не подкреплены устойчивыми и воспроизводимыми данными. Существенные изменения когнитивных функций связаны прежде всего с регулярной физической активностью, качественным сном и системной тренировкой внимания. Обувь может повлиять на ощущения во время движения, но вряд ли способна изменить работу мозга кардинально.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

