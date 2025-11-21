Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
© commons.wikimedia.org by Nicole Alexander is licensed under CC BY 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 22:59

Ким Кардашьян столкнулась с тайным врагом мозга: стресс оказался сильнее всего

Ким Кардашьян сообщила о стрессовой реакции организма после выявления аневризмы — нейрохирург Кит Блэк

История, которой поделилась Ким Кардашьян, стала неожиданным напоминанием о том, как тонко переплетены между собой стресс, здоровье и постоянная гонка за целями. За блеском и внешним спокойствием звёздной жизни скрываются моменты, когда даже самые сильные люди сталкиваются с ситуациями, выбивающими из колеи. Именно это произошло с телезвездой во время подготовки к экзамену на адвоката, когда неожиданное медицинское обследование резко изменило её эмоциональное состояние.

В шоу "Семейство Кардашьян" Ким рассказала, что обычная проверка организма обернулась тревожными новостями: врачи обнаружили у неё аневризму головного мозга — патологическое расширение стенки кровеносного сосуда, которое может существовать годами без каких-либо проявлений. Услышав диагноз, звезда призналась, что стресс, и без того достигший максимума, буквально накрыл её новой волной.

"Сегодня мне позвонили и сказали: "Всё выглядит отлично, но у тебя в мозгу аневризма. Она там уже много лет"", — сказала основательница SKIMS Ким Кардашьян.

Первые реакции и оценка риска

Получив результаты сканирования, Ким сразу отправила снимки нейрохирургу Китy Блэку, известному специалисту из Лос-Анджелеса. Она понимала: такие находки игнорировать нельзя, даже если они не сопровождаются опасной симптоматикой. Ответ врача добавил напряжения — он отметил, что медлить с обследованиями нельзя, поскольку ухудшить состояние может даже эмоциональное перенапряжение.

"Ты должна пройти все эти обследования", — отметил нейрохирург Кит Блэк.

Ким почувствовала, что теперь важно действовать быстро, ведь даже обычный стресс может стать серьёзным фактором риска.

"Даже обычный стресс", — добавил он.

Слова врача прозвучали особенно остро, ведь подготовка к юридическому экзамену и участие в съёмках уже выводили Ким за пределы эмоционального ресурса.

Как стресс сказался на здоровье

В беседе с семьёй Ким призналась, что обучение на юридическом факультете истощает её сильнее, чем любой другой проект. Она старается совмещать интенсивную учёбу, бизнес, родительство и съёмки, и организм начал реагировать физическими симптомами.

"Стресс достиг такого уровня, что у меня началась крапивница", — сказала Ким.

Подобные кожные реакции — частый спутник хронического эмоционального напряжения. И хотя сама аневризма годами может оставаться стабильной, стресс действительно способен стать фактором риска, влияя на общее состояние организма.

Советы шаг за шагом: как снизить уровень стресса, если вы проходите интенсивное обучение

  1. Использовать планировщик или приложение для тайм-менеджмента, чтобы распределять нагрузку.

  2. Делать короткие дыхательные паузы каждые 1-2 часа.

  3. Добавлять в ежедневный рацион витамины группы B и магний (по рекомендации врача).

  4. Использовать техники релаксации — медитации, тета-аудио, СПА-процедуры.

  5. Минимизировать лишнюю стимуляцию — кофе, энергетики, ночные гаджеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование физических симптомов, таких как высыпания, бессонница или головные боли.
Последствие: обострение хронических заболеваний, снижение концентрации.
Альтернатива: регулярные чекапы, консультации с психотерапевтом, массаж или программы релаксации.

Ошибка: попытка "переучиться" за счёт сна.
Последствие: ухудшение памяти, снижение когнитивной функции.
Альтернатива: использование трекеров сна и ортопедических подушек для улучшения качества отдыха.

А что если…

…аневризму находят случайно, как у Ким?
В таких случаях врачи обычно советуют регулярное наблюдение: визуализация сосудов, контроль давления, снижение уровня стресса, а также отказ от кофеина и силовых нагрузок, повышающих внутрисосудистое давление.

FAQ

Как выбрать медицинский центр для чекапа?
Ориентируйтесь на аккредитацию, отзывы и наличие современных томографов.

Сколько стоит полноценное обследование организма?
Цена сильно варьируется — от 30 до 150 тысяч рублей в зависимости от клиники и набора услуг.

Мифы и правда

Миф: аневризма всегда проявляется сильными головными болями.
Правда: многие люди годами живут, не подозревая о ней.

Миф: стресс не влияет на сосуды.
Правда: длительное напряжение меняет давление и тонус сосудов.

Сон и психология

Дефицит сна усиливает тревожность, а тревожность — проявления стресса. Это замкнутый круг. Специалисты рекомендуют снижать яркость экрана перед сном, использовать увлажнитель воздуха и ограничивать работу после 22:00.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

сегодня в 13:59
Гигантские монстры и маленькие страхи: эти фильмы перевернут ваше представление о хорроре

Рейтинг Collider раскрывает, какие фильмы о монстрах XX века до сих пор пугают и завораживают зрителей по всему миру.

Читать полностью » Леди Гага заняла первое место в топ-50 поп-песен 2025 года — Apple Music сегодня в 12:59
Плейлист, от которого невозможно оторваться: эти песни слушал весь мир в 2025-м

Apple Music назвал лучшие поп-песни 2025 года, включая Леди Гагу и Джастина Бибера, которые задали музыкальный тон всего года.

Читать полностью » Меган Маркл заявила, что воспитывает Лилибет и Арчи без строгого королевского этикета — Harper's Bazaar сегодня в 11:58
Дети рядом на работе? У Меган это работает: секрет семейной модели, которая ломает королевские привычки

Как Меган Маркл и принц Гарри совмещают работу и воспитание, отказываясь от жёстких королевских правил, и чему они учат детей каждый день.

Читать полностью » Брендан Фрейзер подтвердил готовность к сегодня в 10:59
"Мумия" просыпается снова: намёк Фрейзера переворачивает судьбу франшизы

Брендан Фрейзер намекнул на возвращение Рика О'Коннелла, а студия уже обсуждает прямое продолжение первых двух частей. Что известно о проекте и чего ждать фанатам?

Читать полностью » Публикация детской книги Сары Фергюсон сегодня в 9:04
Скандал вокруг Эндрю разнёс карьеру его бывшей жены: секреты её провала раскрыты

Сара Фергюсон столкнулась с отменой своей детской книги и потерей титула. Как скандал с бывшим мужем повлиял на её проекты и будущее дочерей?

Читать полностью » Мрачная атмосфера и взрослые темы сделали сегодня в 8:25
Эту часть Гарри Поттера признали лучшей — и вот почему фанаты не спорят

Фильм "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1" отличается мрачной атмосферой и психологической глубиной, раскрывая внутренний мир героев и роль магии в сюжете.

Читать полностью » Shaman выделил Лепса и Куртукову среди лучших музыкантов года — сегодня в 7:49
Тайный рейтинг Shaman: кого он считает лучшим артистом

Shaman поделился своим личным мнением о лучших артистах года и раскрыл фаворитов, которые, по его мнению, достойны признания публики.

Читать полностью » Джоан Роулинг отметила реалистичность костюмов и декораций на съёмках нового сериала по сегодня в 6:30
Что увидела Джоан Роулинг на площадке нового "Гарри Поттера": кастинг и магия поражают

Джоан Роулинг лично посетила съёмочную площадку нового сериала HBO по "Гарри Поттеру" и оценила первые эпизоды с восторгом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Рисовая вода использовалась для ухода за волосами в Японии и Китае — Жанетт Граф
Авто и мото
Низкопрофильные шины улучшают управляемость автомобиля — автоэксперт
ЮФО
Крым ждут аномально тёплые выходные до +24 °C — Евгений Тишковец
Спорт и фитнес
Онлайн-формат тренировки удобен для женщин с плотным графиком — эксперты растяжки
УрФО
ПНИПУ возглавил рейтинг по цитируемости в научно-популярных СМИ
Туризм
Сравнение цен: Новый год в Москве и Тбилиси — что выбрать для отдыха
Еда
Скумбрия и свёкла создают баланс сладости и соли в новогоднем салате — шеф Ольга Климова
Дом
Несочетаемая посуда портит гармонию сервировки — декораторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet