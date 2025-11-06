Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смерть на ЭКГ
Смерть на ЭКГ
© Freepik by juicy_fish is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:49

Когда кажется, что всё в порядке: аневризма разрушила жизнь известного рэпера

Рэпер Young Bleed умер в Лас-Вегасе от аневризмы головного мозга

Американский рэпер Young Bleed, настоящее имя которого Гленн Клифтон-младший, умер от аневризмы головного мозга. Музыкант потерял сознание у себя дома в Лас-Вегасе, после чего был экстренно госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось. Новость о смерти артиста подтвердил его сын Тай Джи Рамон Клифтон.

Мама Гленна создала страницу на платформе GoFundMe, чтобы собрать средства на лечение.

"Это было совершенно неожиданно и перевернуло наш мир с ног на голову", — заявила мать.

Несмотря на усилия врачей, рэпер так и не пришел в сознание. Причиной смерти стала аневризма головного мозга — острое и крайне опасное состояние, которое может возникнуть даже у, казалось бы, здорового человека.

Последние дни артиста

Сын музыканта рассказал, что отец считал себя здоровым, хотя принимал лекарства от повышенного давления.

"Моему отцу был 51 год, когда с ним это случилось… У него не было серьезных проблем со здоровьем, это просто этапы жизни. У моего отца, как и у большинства людей в возрасте старше среднего, было высокое кровяное давление. Он принимал лекарства… Однажды он потерял сознание и умер от аневризмы и кровоизлияния в мозг. Я надеюсь, что люди, переживающие горе, обретут покой", — отметил Тай.

Он добавил, что хочет развеять слухи и заявил, что отец обрел покой.

"Покойся с миром, величайшая легенда, которую я знаю. С 1 ноября у моего отца появились крылья. Для меня это непростая тема — не знаю, как она будет развиваться. Но я здесь, чтобы развеять множество ложных представлений. Я знаю, что, поскольку он стал известен во всем мире, многие люди беспокоились за него и не были уверены в том, что слышали. Итак, я здесь, чтобы как его старший ребенок подтвердить, что он обрел покой", — сказал Тай.

Аневризма: что нужно знать

  1. Аневризма головного мозга — это выпячивание стенки сосуда, которое может внезапно разорваться.

  2. Основные факторы риска включают гипертонию, курение и генетическую предрасположенность.

  3. Симптомы разрыва включают сильную головную боль, тошноту, потерю сознания.

Современная медицина позволяет диагностировать аневризму до разрыва с помощью МРТ или КТ, однако случаи внезапной смерти, как у Young Bleed, остаются трагически частыми.

Исторический контекст

Гленн Клифтон-младший родился и вырос в Батон-Руж, штат Луизиана. Он стал известен в начале 2000-х, выпустив несколько успешных альбомов и синглов, среди которых хит "How You Do That". Его творчество сочетало элементы южного хип-хопа и личной лирики, что сделало его узнаваемым на американской сцене.

Советы шаг за шагом для здоровья сосудов

  1. Регулярно измеряйте давление и при необходимости корректируйте лечение.

  2. Ведите здоровый образ жизни: сбалансированное питание и физическая активность.

  3. Ограничьте употребление алкоголя и полностью исключите курение.

  4. Проходите профилактические обследования, особенно если есть семейная история сердечно-сосудистых заболеваний.

А что если…

Даже при кажущемся здоровье аневризма может развиться внезапно. Плановая диагностика и контроль давления способны существенно снизить риск. Игнорирование симптомов, таких как головные боли и головокружение, может привести к непоправимым последствиям.

FAQ

Как узнать, есть ли у меня аневризма?
Только с помощью МРТ или КТ мозга. Симптомы разрыва часто проявляются внезапно.

Сколько стоит обследование?
Цена МРТ или КТ варьируется от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Что лучше: профилактика или лечение после разрыва?
Профилактика гораздо безопаснее и эффективнее, чем экстренное вмешательство.

Мифы и правда

  1. Миф: аневризма поражает только пожилых.
    Правда: развиться она может в любом возрасте, хотя риск растет с годами.

  2. Миф: симптомы всегда заметны заранее.
    Правда: часто аневризма протекает бессимптомно до разрыва.

  3. Миф: лечение хирургическое обязательно.
    Правда: при маленьких аневризмах врач может порекомендовать наблюдение и медикаментозное лечение.

3 интересных факта

  1. В США ежегодно регистрируется около 30 тысяч случаев разрыва аневризмы.

  2. У южных рэперов 2000-х популярность часто сочеталась с высокой нагрузкой и стрессом, что могло повышать риск сердечно-сосудистых проблем.

  3. Young Bleed стал одним из первых артистов Луизианы, чьи работы были замечены на национальной сцене благодаря уникальному стилю.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дженнифер Лоуренс отказалась от публичной критики Трампа сегодня в 13:37
Почему Дженнифер Лоуренс молчит о Трампе: актриса раскрыла неожиданный урок звёздной популярности

Дженнифер Лоуренс объяснила, почему перестала критиковать Трампа публично, сосредоточившись на фильмах и сохранении лояльности аудитории.

Читать полностью » Джордж Лукас купил особняк в Лондоне из-за политики Трампа — The Times сегодня в 12:32
От Голливуда до Лондона: как политика Трампа заставила Лукаса потратить $52 млн

Джордж Лукас купил дом в Лондоне, чтобы проводить меньше времени в США на фоне политической ситуации. Новое место обещает комфорт и приватность.

Читать полностью » Криштиану Роналду планирует свадьбу с Джорджиной Родригес после чемпионата мира 2026 сегодня в 11:22
Кубок мира в руках и кольцо на пальце: Криштиану Роналду готовится к брачной сенсации

Криштиану Роналду готов сыграть свадьбу с Джорджиной Родригес сразу после чемпионата мира 2026 года, совмещая праздник с долгожданным трофеем.

Читать полностью » Фильм Коллин Гувер сегодня в 10:16
Фильм, который критики недооценили: экранизация "Сожалею о тебе" удивила своими сборами

Экранизация Коллин Гувер неожиданно стала хитом, обогнав прогнозы и привлекла аудиторию даже в период падения посещаемости. Что помогло фильму выстрелить?

Читать полностью » Милли Бобби Браун заявила, что не раскроет имя своей дочери сегодня в 9:00
Голоса фанатов громче, чем шаги ребёнка: зачем Милли Бобби Браун держит дочь подальше от чужих взглядов

Милли Бобби Браун объяснила, почему категорически отказывается раскрывать подробности о своей дочери, и рассказала, как её семья выстраивает границы приватности в мире постоянного внимания.

Читать полностью » Лили Рейнхарт объявила о перерыве в актёрской карьере сегодня в 7:36
Звезда "Ривердейла" исчезнет с красных дорожек: неожиданный шаг, который напугает фанатов

Лили Рейнхарт решила сделать паузу в карьере после съемок трех фильмов подряд, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Читать полностью » Сын принца Уильяма Луи может стать следующим герцогом Йоркским после Эндрю сегодня в 6:30
Королевская драма на горизонте: кто подхватит титул герцога Йоркского после Энрю

После отказа принца Эндрю от королевских званий будущее титула герцога Йоркского остаётся неопределённым, а наследники продолжают интриговать.

Читать полностью » Кристофер Уокен и Элла Баллентайн снялись в комедии сегодня в 5:24
Оскароносный Кристофер Уокен в роли директора, который не может похоронить никого: новый фильм о людях, которые решили жить вечно

Комедия "Back in Black" сочетает остроумие Кристофера Уокена и неожиданный сюжет о бессмертии, оставляя место для смеха и размышлений.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Певица Кристина Перри подала на развод с мужем Полом Костабилом
Туризм
Из Нюрнберга в Будапешт: как пара провела бюджетное путешествие по Венгрии весной 2025 года
Авто и мото
Денис Мантуров: повышение утильсбора поможет вывести рынок авто из тени
Наука
Физики из Женевского университета подтвердили подчинение тёмной материи законам гравитации — Камиль Бонвен
Садоводство
Неправильная посадка и кислая почва мешают пионам раскрыть красоту цветов
Спорт и фитнес
Тренер Опальницкий: новички берутся за тренажеры, не разобравшись в технике
Садоводство
Частота полива орхидей в зависимости от сезона: зимой полив сокращается, летом — увеличивается
Еда
Малосольные огурцы в рассоле с зеленью и душистым перцем получаются ароматными и свежими
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet