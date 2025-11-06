Стереотип рухнул: мужской мозг истончается на глазах — и это не шутки, а факт

На протяжении десятилетий в науке и популярной психологии укреплялось убеждение, что женский мозг стареет быстрее мужского. Однако новое исследование, проведённое группой нейробиологов Университета Осло, опровергает этот стереотип. Учёные выяснили: процессы естественного старения мозга у мужчин протекают немного интенсивнее. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) и считается одной из самых масштабных на эту тему.

Как проводилось исследование

Учёные собрали и проанализировали 12 638 МРТ-сканов от 4726 здоровых добровольцев в возрасте от 17 до 95 лет. Каждый участник проходил обследование как минимум дважды, с интервалом примерно в три года. Такой подход позволил не просто зафиксировать различия между мужчинами и женщинами, но и проследить, как именно изменяется мозг со временем.

"Мы оценивали толщину и площадь поверхности коры, а также объемы серого и белого вещества, чтобы понять, какие области наиболее уязвимы к возрасту", — объясняют авторы исследования.

Анализ полученных данных показал: у мужчин снижение объёма мозга и истончение коры происходят немного быстрее — особенно в областях, отвечающих за зрение и память.

Что происходит в мозге с возрастом

В процессе старения у всех людей наблюдается постепенная потеря нейронных связей, уменьшение плотности серого вещества и снижение эффективности коммуникации между отделами мозга. Однако у мужчин этот процесс оказался чуть более выраженным.

Зрительная кора - у мужчин быстрее уменьшается её толщина, что может быть связано с возрастным снижением остроты зрения и восприятия деталей.

Гиппокамп и теменные доли - именно здесь фиксировались наибольшие различия, и эти зоны напрямую связаны с памятью и пространственным мышлением.

У женщин более заметные изменения затронули лишь небольшую часть височной зоны, причём скорость деградации оказалась минимальной — всего доли процента в год.

Таблица сравнения: старение мозга у мужчин и женщин

Показатель Мужчины Женщины Толщина коры Быстрее истончается Уменьшается медленнее Объем серого вещества Снижается активнее Более стабилен Области с наибольшими изменениями Зрительная и теменная Височная Темпы старения Выше на 3-5% Ниже

Почему болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин

Исследователи признают, что полученные результаты не дают однозначного ответа на вопрос, почему женщины чаще страдают деменцией и болезнью Альцгеймера. Один из возможных факторов — долговечность: женщины живут дольше, и, соответственно, дольше подвергаются риску возрастных патологий.

Однако есть и другие версии. Некоторые нейробиологи связывают уязвимость женского мозга с гормональными изменениями в период менопаузы, когда уровень эстрогенов — гормонов, защищающих нейроны — резко падает.

"До сих пор остаются вопросы о том, как именно различия в структуре и гормональном фоне влияют на риск когнитивных нарушений", — подчёркивают авторы исследования.

Как влияет толщина коры на память

Кора головного мозга отвечает за большинство высших функций: мышление, восприятие, речь и память. Когда она истончается, эффективность нейронных связей снижается. Интересно, что у мужчин и женщин одинаковые по масштабу структурные изменения могут иметь разный эффект на когнитивные способности. Это связано с тем, что мозг по-разному компенсирует потери в зависимости от пола, гормонального фона и образа жизни.

Что планируют изучить дальше

Команда из Университета Осло планирует следующий этап — исследование взаимосвязи между структурными изменениями мозга и памятью у мужчин и женщин. Учёные хотят понять, почему у некоторых людей когнитивные функции снижаются быстрее, несмотря на одинаковый объём утраченного вещества.

Эти данные помогут точнее прогнозировать риск деменции и, возможно, создать персонализированные профилактические программы, учитывающие пол и биологические особенности человека.

А что если старение мозга можно замедлить?

Нейрофизиологи сходятся во мнении, что естественное старение нельзя остановить, но можно снизить его темпы. Самыми эффективными стратегиями остаются:

Регулярная физическая активность (аэробные нагрузки способствуют росту новых нейронных связей). Интеллектуальная стимуляция - изучение языков, чтение, головоломки. Здоровый сон: недостаток сна ускоряет накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Сбалансированное питание - диета с омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и антиоксидантами. Социальная активность, поддерживающая эмоциональную устойчивость и когнитивное здоровье.

Интересные факты

В среднем мозг мужчин больше по объёму, но плотность нейронных связей у женщин выше.

После 60 лет различия между мужским и женским мозгом начинают сглаживаться.

Нейропластичность — способность мозга перестраиваться — сохраняется до глубокой старости, особенно при активном образе жизни.