Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ранняя деменция у мужчин
Ранняя деменция у мужчин
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:03

Старение начинается не с кожи: мозг подает тревожный сигнал гораздо раньше

Снижение эластичности сосудов запускает старение мозга — врачи

Процессы старения в организме начинаются раньше, чем принято думать, и первым под удар попадает вовсе не кожа или суставы. Исследования показывают, что ключевые изменения стартуют в головном мозге, а их ранним маркером становится ухудшение состояния сосудов. Постепенное снижение кровотока незаметно подтачивает когнитивные функции и ускоряет возрастные изменения. Об этом пишет "Здоровый дух".

Почему мозг стареет раньше других органов

Когда сосуды мозга теряют эластичность, клетки получают меньше кислорода и питательных веществ. На первых этапах человек может не ощущать проблем, однако со временем появляются быстрая утомляемость, рассеянность, снижение памяти и концентрации. Эти изменения напрямую связаны с питанием и образом жизни, а значит, на них можно влиять.

Медленные углеводы и клетчатка

Одним из самых эффективных способов поддержать здоровье мозга считается рацион с углеводами, богатыми клетчаткой и имеющими низкий гликемический индекс. Овсянка на завтрак — простой и рабочий пример: она обеспечивает равномерное поступление глюкозы в кровь, стабилизирует уровень энергии и снижает нагрузку на сосуды.

Бобовые культуры — горох, фасоль, чечевица — дополняют этот эффект. Они содержат витамины группы B, необходимые для синтеза нейромедиаторов, а также магний, цинк и селен, которые участвуют в защите нервных клеток от преждевременного износа.

Роль ферментированных продуктов

Кисломолочные и ферментированные продукты влияют на мозг через кишечник. Йогурт, кефир, квашеные овощи и чайный гриб насыщены пробиотиками, поддерживающими здоровый микробиом. Именно кишечные бактерии участвуют в выработке до 90% серотонина — нейромедиатора, который влияет на настроение, стрессоустойчивость и аппетит. Чем стабильнее микрофлора, тем выше потенциал мозга к восстановлению.

Жирная рыба и омега-3

Сельдь, лосось и мойва — важный источник омега-3 жирных кислот, которые обеспечивают текучесть мембран нейронов и корректную передачу сигналов между клетками. Для взрослого человека достаточным считается поступление 250–500 мг омега-3 в сутки, и регулярное употребление жирной рыбы помогает приблизиться к этим значениям без добавок.

Фиолетовые ягоды против окислительного стресса

Черника, смородина и ежевика богаты антоцианами — соединениями, которые защищают клетки мозга от окислительного стресса. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы, замедляя разрушение нейронов. Ягоды полезны как в свежем виде, так и после заморозки или сушки.

Орехи и семена для нейромедиаторов

Орехи и семена содержат триптофан — аминокислоту, необходимую для синтеза серотонина. Миндаль, грецкие и кедровые орехи, а также тыквенные и подсолнечные семечки обеспечивают мозг белками, полезными жирами и микроэлементами. Наблюдения показывают, что их умеренное потребление связано со снижением риска депрессивных состояний и повышением когнитивной эффективности.

Здоровье мозга напрямую зависит от того, какие продукты регулярно присутствуют в рационе. Медленные углеводы, ферментированная пища, рыба, ягоды и орехи формируют основу питания, способного замедлить возрастные изменения. Дополняя рацион осознанным подходом и рекомендациями врача, можно сохранить ясность ума и высокое качество жизни на долгие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет сегодня в 10:09
Ждали быстрого эффекта — получили сбой: как длинные выходные подтачивают иммунитет

Иммунолог объяснила, почему не существует "таблеток для иммунитета" и как праздничный режим сна может ослабить организм.

Читать полностью » Организм снижает сжигание калорий при дефиците пищи — Danish Diabetes Academy сегодня в 10:08
Организм перестали жалеть — и жир начал гореть иначе: найден обходной путь плато

Учёные выяснили, почему организм замедляет сжигание жира при похудении, и нашли ген, способный изменить реакцию на голод и плато веса.

Читать полностью » Планирование каникул с ребёнком помогает сократить время у экранов — психолог сегодня в 9:55
Каникулы проходят — а ребёнок всё в экране: ошибка, которую родители замечают слишком поздно

Психолог объяснила, как превратить новогодние каникулы в живой и полезный отдых, чтобы дети сами отложили гаджеты и включились в семейные занятия.

Читать полностью » Ревматоидный артрит и мигрень остаются болезнями без ясной причины — врачи сегодня в 9:25
Диагноз есть — причины нет: болезни, которые медицина до сих пор не объяснила

Даже самые известные болезни нередко остаются загадкой для науки. Почему их причины до сих пор не удаётся установить — в обзоре распространённых диагнозов.

Читать полностью » Контроль порций помогает вернуть вес в норму после праздников — диетолог сегодня в 9:25
Ели всего несколько дней — а последствия на недели: что тормозит возврат формы после праздников

Диетолог объяснила, как вернуться к привычному питанию после праздников без строгих диет, срывов и резких ограничений.

Читать полностью » Проблемы с желудком и кишечником могут вызывать кожные заболевания — Здоровье Mail сегодня в 6:45
Вижу пятна на коже — срочно делаю это обследование: проверено — помогает избавиться от высыпаний

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут проявляться на коже. Важно вовремя распознать симптомы и пройти обследование, чтобы восстановить здоровье и избежать осложнений.

Читать полностью » Отказ от телефона в праздники снижает тревожность — психолог сегодня в 5:53
Отдых был, а легче не стало: привычка, которая незаметно ломает праздники

Психолог объяснила, почему в праздники важно отложить телефон и как бесконтрольный скроллинг усиливает тревожность.

Читать полностью » Грипп может вызывать временные нарушения слуха, зрения и вкуса — Лента.ру сегодня в 4:46
Обычная простуда оказалась не такой безобидной: после болезни тело начинает вести себя странно

Россияне обсуждают осложнения после гриппа и рост "мышиной лихорадки", пока Минздрав расширяет список жизненно важных лекарств и готовит медицинские нововведения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Россиянам доступны десятки стран для безвизовых поездок — Петербургский дневник
Общество
Изменение жилищных условий запланировали 15% россиян — Стройгазета
Туризм
Вход в кафе Абхазии сделали платным для туристов — АБН24
Туризм
В Газиантепе пьют менeнгич кахвеси, ореховый напиток без кофеина — BBC Travel
Мир
Опасные инциденты со спутниками отметили в ООН — миссия КНР
Мир
Цель смены президента Сербии связали с протестами — посол России Боцан-Харченко
Наука
Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb
Дом
Плиточный фартук помогает подобрать цвет фасадов кухни — дизайнеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet