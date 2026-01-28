150 минут в неделю — и мозг сбрасывает лишние годы: этот режим запускает обратный отсчёт

Защита мозга в зрелом возрасте редко сводится к одному резкому шагу — гораздо важнее устойчивые привычки, которые формируются годами. Учёные всё чаще отмечают, что образ жизни влияет на состояние мозга задолго до появления тревожных симптомов. Именно поэтому исследователи всё больше внимания уделяют повседневной активности. Об этом сообщает издание Knowridge.

Как измеряют биологический возраст мозга

Новое исследование Исследовательского института AdventHealth было посвящено так называемому возрасту мозга — показателю, который определяют с помощью магнитно-резонансной томографии. Он отражает, насколько структура мозга выглядит старше или моложе реального возраста человека. Если мозг "стареет" быстрее, это обычно связано со снижением когнитивных функций и повышением риска серьёзных нарушений.

Работа опубликована в Journal of Sport and Health Science и сосредоточена на влиянии аэробных упражнений. Ранее учёные уже обращали внимание на то, что старение мозга часто начинается незаметно — в том числе из-за сосудистых изменений, когда снижение эластичности сосудов запускает старение мозга.

Год тренировок и разница на снимках МРТ

В исследовании участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их случайным образом разделили на две группы. Одна в течение года выполняла аэробные упражнения средней и высокой интенсивности, другая сохраняла привычный уровень активности.

Программа включала две часовые тренировки под контролем тренера и домашние занятия. В сумме участники набирали около 150 минут физической активности в неделю — объём, рекомендованный медицинскими организациями. В начале и в конце эксперимента всем сделали МРТ мозга и оценили кардиореспираторную выносливость с помощью теста.

Результаты оказались наглядными. У физически активной группы прогнозируемый возраст мозга снизился примерно на 0,6 года. В контрольной группе он, напротив, увеличился примерно на 0,35 года. Общая разница между группами приблизилась к целому году.

Почему даже небольшие изменения важны

Авторы подчёркивают, что даже умеренные сдвиги имеют значение в долгосрочной перспективе.

"Мы обнаружили, что простая программа упражнений, основанная на рекомендациях, может заметно омолодить мозг всего за 12 месяцев. Даже разница в возрасте мозга в один год может иметь большое значение по мере старения человека", — сказал ведущий автор исследования доктор Лу Ван.

Старший автор работы доктор Кирк Эриксон отметил, что каждый дополнительный год биологического возраста мозга связан с повышенным риском когнитивных нарушений.

Возможные механизмы и выводы

Учёные анализировали изменения физической формы, массы тела, давления и уровня BDNF — белка, поддерживающего работу нейронов. Хотя выносливость участников заметно улучшилась, ни один показатель не объяснил эффект полностью. Это указывает на комплексное влияние движения, включая улучшение кровоснабжения мозга и поддержку внимания — ранее отмечалось, что тренировка увеличивает кровоток мозга и облегчает удержание фокуса.

Авторы подчёркивают ограничения исследования: выборка состояла из здоровых людей, а изменения были умеренными. Тем не менее вывод остаётся практичным. Регулярная физическая активность в 30-50 лет может стать вкладом в сохранение ясности мышления и снижение рисков возрастных когнитивных нарушений.