Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Анализ прошлого
Анализ прошлого
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 10:48

Этот перелом в мозге никто не замечает заранее: внутренняя система ломается после скрытого порога

Исследование выявило резкое ухудшение памяти на поздних этапах старения — Earth.com

Память человека с возрастом может меняться гораздо сложнее и менее предсказуемо, чем предполагалось раньше. У одних людей когнитивные функции снижаются постепенно, у других — резко, словно после незаметного переломного момента. Новые данные показывают, что такие скачки связаны с накоплением структурных изменений в мозге, а не с работой одной зоны или действием отдельного гена. Об этом сообщает издание Earth. com.

Масштабный анализ изменений мозга

В основе исследования лежат данные более чем 10 тысяч МРТ-сканирований и свыше 13 тысяч тестов на память, выполненных среди когнитивно здоровых взрослых жителей Европы и Северной Америки. Материалы 13 научных групп были объединены Институтом исследований старения Хинды и Артура Маркуса, что позволило сопоставить возрастные изменения памяти и структуры мозга на протяжении времени.

Работу возглавил старший научный сотрудник института доктор Альваро Паскуаль-Леоне. Его исследования посвящены здоровью памяти, методам стимуляции мозга и поиску ранних признаков когнитивных нарушений, которые ещё не отражаются на повседневной жизни. Большой массив данных дал возможность увидеть закономерности, которые ранее оставались вне поля зрения.

Почему память снижается неравномерно

Анализ показал, что ухудшение памяти не развивается по прямой линии. Пока атрофия мозга выражена слабо или умеренно, показатели памяти у многих людей остаются стабильными даже при длительных интервалах между обследованиями. Однако при достижении определённого уровня уменьшения объёма тканей ситуация меняется.

Когда атрофия становится значительной, память начинает ухудшаться быстрее. Это связано с ослаблением связей между нейронами и снижением эффективности работы когнитивных сетей. Подобная нелинейная динамика согласуется с наблюдениями о том, что нейродегенеративные заболевания формируются не одномоментно, а как результат длительного накопления уязвимостей.

Память как результат работы сетей

Наиболее сильная связь с ухудшением памяти была выявлена при потере объёма гиппокампа — области, критически важной для формирования и хранения воспоминаний. Однако изменения затрагивали и другие зоны мозга, связанные с вниманием, речью и планированием.

Это указывает на то, что память опирается на распределённые нейронные сети, а не на изолированный "центр". Даже у людей без деменции забывчивость отражала состояние сразу нескольких систем, что подтверждает роль комплексных процессов, включая сосудистые факторы и общее старение мозга.

Возраст и влияние генов

Связь между структурой мозга и памятью усиливалась с возрастом. Первые заметные проявления фиксировались в 50-60 лет, а к 80 годам становились более выраженными. При этом у пожилых людей наблюдались значительные индивидуальные различия, что облегчает выявление тех, у кого ухудшение идёт ускоренными темпами.

Отдельно исследователи оценили влияние варианта гена APOE e4, связанного с риском болезни Альцгеймера. У его носителей чаще отмечалось более резкое снижение памяти в пожилом возрасте, однако сама зависимость между мозговыми изменениями и когнитивными показателями оставалась прежней.

Возможности ранней диагностики

Даже детальное МРТ-сканирование объясняет лишь часть причин, по которым один человек забывает быстрее другого. На память также влияют состояние белого вещества, кровоток и воспалительные процессы, которые не всегда отражаются в стандартной визуализации. Тем не менее повторные сканирования в сочетании с биологическими маркерами позволяют раньше заметить нетипично быструю потерю структурной целостности.

"Объединив данные десятков исследовательских групп, мы получили наиболее полное представление о том, как с возрастом происходят структурные изменения в мозге и как они связаны с памятью", — сказал старший научный сотрудник Института Маркуса Альваро Паскуаль-Леоне.

Для семей главный вопрос остаётся прежним: где проходит граница между нормальным старением и тревожным сигналом. Специалисты отмечают, что многие возрастные изменения компенсируются привычками и поддерживающими мерами. Однако если забывчивость начинает мешать повседневным делам, обследование может выявить поддающиеся лечению причины, включая нарушения сна или депрессивные состояния.

В целом результаты показывают, что уязвимость памяти отражает сложный и неравномерный процесс изменений в мозге взрослого человека. Более точные измерения и длительные наблюдения помогут отличить естественное старение от ранних признаков заболевания.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярный приём мелатонина связывают со сбоями собственной выработки 16.01.2026 в 18:59
Этикетка обещает одно, а внутри другое: мелатонин в капсулах преподносит неприятный сюрприз

Мелатонин может быть опасен при постоянном приеме. Узнайте, почему его стоит заменить магнием для качественного сна, и какие привычки помогут.

Читать полностью » Правило ужина 40-30-30 распределяет углеводы белки и жиры — Макорсини диетолог 16.01.2026 в 15:36
Ночной голод, лишний вес и плохой сон начинаются с тарелки: правило 40-30-30 разрывает этот круг

Правило 40-30-30 помогает выстроить сбалансированный ужин, который поддерживает сон, энергию и здоровье, не превращая питание в строгую диету.

Читать полностью » Пушистые ботинки используют как акцент в зимнем образе — Ди Марта Миретти 16.01.2026 в 13:46
Зимняя обувь больше не выглядит скучно — всё благодаря пушистой фактуре

Пушистые ботинки вновь на пике популярности. Узнайте, как их сочетать с зимней одеждой и почему они станут вашим любимым выбором этой зимой.

Читать полностью » Ремонт в доме усиливает стресс и конфликты в паре — House Beautiful 16.01.2026 в 12:30
Пара затеяла ремонт — и дом перестал быть убежищем, напряжение ощущается каждый день

Ремонт в доме способен повлиять на отношения и психическое состояние сильнее, чем кажется. Психологи объясняют, где возникает стресс и как снизить напряжение.

Читать полностью » Короткие натуральные ногти стали трендом Золотого глобуса 16.01.2026 в 11:13
Повторила маникюр с "Золотого глобуса 2026" — и поняла, почему это стало главным трендом

На Золотом Глобусе 2026 короткие ногти становятся символом минимализма и осознанного выбора. Почему этот тренд тренирует свободу от стандартов?

Читать полностью » Ведение дневника укрепляет психическое здоровье и самопознание — Vogue 16.01.2026 в 9:01
Звучит слишком просто, чтобы быть правдой: дневник как ежедневный ритуал даёт неожиданный результат

Ведение дневника всё чаще рассматривают как простой способ заботы о психическом здоровье. Почему эта привычка помогает лучше понять себя и снизить стресс.

Читать полностью » Персиковый нюд стал популярным оттенком маникюра в 2026 году — Vogue 16.01.2026 в 4:06
Цвета, от которых не оторвать взгляд: эти 9 оттенков ногтей в 2026 году сведут модниц с ума

Тренды маникюра 2026 года делают ставку на баланс: мягкие оттенки, вдохновлённые природой и Pantone, сочетаются с глубиной и энергией цвета.

Читать полностью » Кобальтовый синий задаёт энергичный тон в сезонных показах — Марэн 15.01.2026 в 19:48
Один цвет — разные настроения: как синий в 2026 уходит от скучной классики и удивляет

Синий цвет возвращается в моду весна-лето 2026. Узнайте, какие оттенки будут в центре внимания и как их адаптировать к вашему стилю.

Читать полностью »

Новости
Наука
Человек теряет шерсть и усиливает охлаждение через пот — биолог Трэверс
Еда
Очень плотный тофу с крахмалом даёт хрустящую корочку в сэндвиче — Пюре
Питомцы
Разрушительное поведение собаки дома сигнализирует о нехватке нагрузки — DR
Туризм
Туристам рекомендовали расширенную медстраховку перед поездкой — Посольство РФ
Спорт и фитнес
Прыжки Джека равномерно нагружают мышцы всего тела — фитнес-инструкторы
Дом
Жёсткая вода образовала мыльный налёт на стекле и плитке — Better Homes and Gardens
Еда
Авокадо с лососем включили в обед для долголетия — gastronom
Авто и мото
Антифриз поддерживает стабильную температуру двигателя круглый год — auto.accessories
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet