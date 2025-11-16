Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка пьёт чай для похудения
Девушка пьёт чай для похудения
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 21:52

Питание меняет биологический возраст мозга — исследователи указали на три ключевых ингредиента

Растительная диета замедляет биологическое старение мозга — по данным МРТ

Исследователи из США, Израиля и Германии сделали неожиданный вывод: замедлять старение мозга можно не только с помощью спорта или сложных методик, но и благодаря простым продуктам, знакомым большинству. В центре внимания — зелёный чай, грецкие орехи и миниатюрное водное растение манкай. Новое исследование, опубликованное в Clinical Nutrition, показало, что растительная диета с акцентом на эти ингредиенты помогает снижать уровень кровяного белка галектина-9, связанного с ускоренным старением мозга согласно данным МРТ.

Что именно показало исследование

Учёные сравнили показатели почти 300 взрослых, которые в течение 18 месяцев придерживались разных вариантов рациона. Те, кто следовал зелёной средиземноморской диете, показали самое заметное снижение галектина-9, а снимки МРТ указывали на более "молодой" биологический возраст мозга.

"Снижение уровня галектина-9 может означать ослабление воспалительных процессов, которые способствуют снижению когнитивных функций, потере памяти и нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера", — сказала адъюнкт-профессор питания Ирис Шай.

Исследователи объясняют: диета включает много полифенолов — растительных соединений, способных снижать воспаление и защищать клетки. В рацион добавляли зелёный чай, грецкие орехи, оливковое масло, овощи, фрукты и манкай — водное растение, известное своей высокой питательной плотностью.

Сравнение диет, участвовавших в исследовании

Критерий

Зелёная средиземноморская диета

Традиционная средиземноморская

Стандартные рекомендации

Основной акцент

Полифенолы, чай, орехи, манкай

Овощи, птица, рыба

Сбалансированное питание

Красное мясо

Сильно ограничено

Заменено на птицу и рыбу

В умеренных количествах

Ожидаемый эффект

Снижение галектина-9, "молодой" мозг

Умеренные улучшения

Минимальные изменения

Дополнительные преимущества

Поддержка метаболизма и кишечника

Улучшение липидного профиля

Общая стабильность рациона

Советы шаг за шагом: как адаптировать выводы исследования

  1. Заваривать зелёный чай ежедневно — лучше несладкий, богатый EGCG.
  2. Добавлять горсть грецких орехов в перекусы или салаты.
  3. Уменьшить потребление красного мяса до двух раз в неделю.
  4. Готовить блюда на оливковом масле, добавляя больше зелени и овощей.
  5. Включить растительные источники белка — фасоль, нут, соевые продукты.
  6. Попробовать ферментированные продукты для поддержки микробиома.
  7. Контролировать уровень сахара и насыщенных жиров в рационе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Полный отказ от жиров → ухудшение всасывания витаминов → использовать полезные масла (оливковое, авокадо).
  • Частые перекусы сладостями → скачки глюкозы и воспаление → заменить на орехи и фрукты.
  • Большие порции красного мяса → повышенный риск воспалительных процессов → перейти на рыбу и птицу.
  • Пропуск приёмов пищи → усталость и нарушения аппетита → небольшие, но регулярные приёмы еды.
  • Чай с сахаром → потеря антиоксидантных преимуществ → пить зелёный чай в чистом виде.

А что если…

…нет доступа к манкаю?
Исследователи подчёркивают, что зелёный чай и грецкие орехи дают большую часть эффекта. Их достаточно для ежедневной поддержки мозга.

…не нравится вкус зелёного чая?
Подойдёт холодный вариант или смесь с жасмином и мятой — главное, чтобы напиток оставался натуральным.

…есть аллергия на орехи?
Их можно заменить семенами льна, тыквенными семечками или чиа — тоже богатые полифенолами и жирными кислотами.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы

Минусы

Простые доступные продукты

Некоторые ингредиенты (манкай) трудно найти

Подходит большинству людей

Требуются долгосрочные изменения

Не требует дорогих добавок

Эффект проявляется постепенно

Укрепляет сердце и метаболизм

Не является лечением болезней

Снижает воспаление

Не гарантирует замедление нейродегенерации

FAQ

Как выбрать качественный зелёный чай?
Лучше выбирать листовой чай без ароматизаторов. Матча подойдёт, но её стоит пить умеренно из-за кофеина.

Сколько грецких орехов достаточно?
Диетологи рекомендуют 20-30 г в день — это 5-7 половинок орехов.

Что лучше для мозга: орехи или рыба?
Оба варианта полезны: орехи содержат растительные омега-3 и полифенолы, а рыба — DHA и EPA, важные для нейронов.

Мифы и правда

  • Миф: зелёный чай лечит болезнь Альцгеймера.
    Правда: он снижает воспалительные маркеры, но не является лекарством.
  • Миф: растительные диеты всегда ограничительны.
    Правда: зелёная средиземноморская диета остаётся разнообразной и сытной.
  • Миф: орехи вредны из-за калорийности.
    Правда: полезные жиры орехов поддерживают сердце и мозг даже в небольших порциях.

