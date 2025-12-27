Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стареющая кожа рук крупным планом
Стареющая кожа рук крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 18:07

Не деньги и не гены: главный секрет молодости мозга оказался проще, чем вы думали

Оптимизм и сон замедляют старение мозга на 8 лет — Daily Mail

Старение мозга не всегда идёт строго по паспорту: у одних людей нейронные сети "изнашиваются" быстрее, у других дольше сохраняют запас прочности. Новое исследование показывает, что дело может быть не только в генетике или лекарствах, но и в сочетании повседневных привычек. Учёные заметили: психологический настрой и образ жизни способны заметно сдвигать биологические показатели в сторону "молодости". Об этом пишет Daily Mail.

Как измеряли "возраст мозга"

Команда Университета Флориды наблюдала за 128 взрослыми людьми среднего и пожилого возраста в течение двух лет. Участники представляли разные регионы мира, при этом около 70% выборки составили женщины. Важная деталь: у большинства отмечалась хроническая боль, связанная с остеоартритом коленного сустава, либо высокий риск её развития, поэтому исследователи могли проследить связь между самочувствием и состоянием нервной системы — в русле более общих данных о том, как хроническая боль влияет на мозг.

Участникам проводили МРТ-сканирование, а затем с помощью алгоритмов машинного обучения рассчитывали так называемый "возраст мозга" — показатель, основанный на структурных характеристиках, которые в среднем меняются по мере старения. После этого его сопоставляли с календарным возрастом, чтобы понять, у кого мозг выглядит "старше" или "моложе" нормы.

Какие привычки оказались самыми важными

Наиболее выраженный эффект наблюдали у тех, у кого сошлись сразу несколько факторов. В эту комбинацию вошли оптимизм, качественный сон, умение управлять стрессом и развитая социальная поддержка — то есть наличие людей, на которых можно опереться в сложных ситуациях. По данным исследования, при таком "наборе" мозг на снимках в среднем выглядел до восьми лет моложе паспортного возраста.

Логика здесь вполне понятна: сон связан с восстановительными процессами, стресс — с гормональной нагрузкой и поведением, а социальные связи часто поддерживают мотивацию, режим и вовлечённость в жизнь. Подобные эффекты уже отмечались и в других работах о влиянии сна на здоровье мозга, что усиливает выводы нового исследования.

Что, наоборот, связано с более "старым" мозгом

Исследователи также отметили, что хроническая боль, низкий доход, слабый уровень образования и неблагоприятная социальная среда чаще коррелировали с более "возрастными" показателями мозга. При этом авторы наблюдали интересную динамику: негативное влияние жизненных трудностей со временем ослабевало, тогда как польза положительных привычек сохранялась дольше и проявлялась более заметно.

В качестве дополнительных условий, которые обычно поддерживают здоровое старение, эксперты также упомянули отказ от курения и поддержание нормального веса. В целом работа подчёркивает: даже при сложном фоне выигрыш дают не разовые усилия, а устойчивые привычки, которые помогают организму восстанавливаться и справляться с нагрузкой.

