Пока одни ждут таблетку от старения, другие выбирают движение: мозг отвечает неожиданным эффектом

Регулярные тренировки способны влиять не только на выносливость и форму, но и на состояние мозга. Новое исследование показало, что аэробная нагрузка делает его "моложе" по данным магнитно-резонансной томографии. Речь идёт о измеримых изменениях, зафиксированных в ходе годового клинического эксперимента. Об этом сообщает Journal of Sport and Health Science.

Как измеряли возраст мозга

Учёные из AdventHealth Research Institute сосредоточились на показателе "возраста мозга". Его рассчитывают по данным магнитно-резонансной томографии, сопоставляя биологический возраст мозга с фактическим возрастом человека. Если разница между ними превышает ожидаемую, считается, что мозг стареет быстрее нормы. Ранее подобные показатели связывали с более низкими когнитивными способностями, ухудшением физической формы и повышенными рисками для здоровья в будущем.

В исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их случайным образом разделили на две группы: одна на протяжении года выполняла программу умеренных и интенсивных аэробных тренировок, другая не меняла уровень физической активности. Участники тренировались дважды в неделю под контролем специалистов и дополняли занятия дома, доводя общий объём до 150 минут в неделю — именно такую норму сегодня рекомендуют врачи для поддержки сердца и сосудов, о чём также говорится в материале Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год.

"Мы обнаружили, что простая программа упражнений, основанная на действующих рекомендациях, способна сделать мозг заметно моложе всего за 12 месяцев", — сказал ведущий автор исследования, специалист по анализу данных Института AdventHealth Лу Ван.

До начала программы и спустя год всем участникам провели магнитно-резонансную томографию и измерили кардиореспираторную выносливость по уровню максимального потребления кислорода.

Год движения — и мозг меняется

Через 12 месяцев у группы, занимавшейся аэробикой, показатель разницы между биологическим и фактическим возрастом мозга снизился примерно на 0,6 года. Это означает, что по данным томографии их мозг стал выглядеть моложе по сравнению с исходными значениями. В контрольной группе, напротив, наблюдалось небольшое увеличение показателя — примерно на 0,35 года, хотя статистически этот прирост значимым не оказался. В сумме разница между группами приблизилась к одному году в пользу тех, кто регулярно тренировался.

"Хотя разница составляет меньше года, предыдущие исследования показывают, что каждый дополнительный "год" возраста мозга связан с существенными различиями в состоянии здоровья в более позднем возрасте", — отметил старший автор работы, нейробиолог Кирк Эриксон.

Специалисты подчёркивают, что даже такие изменения могут играть роль в долгосрочной перспективе. Известно, что контроль давления, поддержание нормального веса и физическая активность связаны со снижением риска когнитивных нарушений — об этом подробно говорится и в публикации Деменция начинается не в старости — учёные назвали факторы. Поэтому вмешательство в среднем возрасте может стать своего рода "запасом прочности" на будущее.

Что стоит за эффектом

Исследователи попытались выяснить, какие механизмы лежат в основе изменений. Они анализировали уровень физической подготовки, состав тела, показатели артериального давления и концентрацию мозгового нейротрофического фактора — белка, участвующего в процессах нейропластичности. Несмотря на заметное улучшение выносливости у участников спортивной группы, ни один из этих факторов напрямую не объяснил снижение биологического возраста мозга.

"Возможно, упражнения действуют через дополнительные механизмы, которые мы пока не смогли зафиксировать, например через тонкие изменения структуры мозга, воспалительные процессы, состояние сосудов или другие молекулярные факторы", — добавил Лу Ван.

Авторы подчёркивают, что в исследовании участвовали здоровые и в целом социально активные люди, а сами изменения были умеренными. Чтобы понять, снижает ли подобное "омоложение" риск инсульта, деменции или других возрастных заболеваний, потребуются более крупные и длительные наблюдения.

Тем не менее вывод звучит достаточно ясно: регулярные 150 минут аэробной активности в неделю — это не просто совет для поддержания формы, а возможный способ замедлить биологическое старение мозга. Простая привычка двигаться может стать частью стратегии сохранения ясности мышления и памяти на годы вперёд.