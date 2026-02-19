Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мозг человека
Мозг человека
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 11:32

Пока одни ждут таблетку от старения, другие выбирают движение: мозг отвечает неожиданным эффектом

Регулярные тренировки способны влиять не только на выносливость и форму, но и на состояние мозга. Новое исследование показало, что аэробная нагрузка делает его "моложе" по данным магнитно-резонансной томографии. Речь идёт о измеримых изменениях, зафиксированных в ходе годового клинического эксперимента. Об этом сообщает Journal of Sport and Health Science.

Как измеряли возраст мозга

Учёные из AdventHealth Research Institute сосредоточились на показателе "возраста мозга". Его рассчитывают по данным магнитно-резонансной томографии, сопоставляя биологический возраст мозга с фактическим возрастом человека. Если разница между ними превышает ожидаемую, считается, что мозг стареет быстрее нормы. Ранее подобные показатели связывали с более низкими когнитивными способностями, ухудшением физической формы и повышенными рисками для здоровья в будущем.

В исследовании приняли участие 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Их случайным образом разделили на две группы: одна на протяжении года выполняла программу умеренных и интенсивных аэробных тренировок, другая не меняла уровень физической активности. Участники тренировались дважды в неделю под контролем специалистов и дополняли занятия дома, доводя общий объём до 150 минут в неделю — именно такую норму сегодня рекомендуют врачи для поддержки сердца и сосудов, о чём также говорится в материале Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год.

"Мы обнаружили, что простая программа упражнений, основанная на действующих рекомендациях, способна сделать мозг заметно моложе всего за 12 месяцев", — сказал ведущий автор исследования, специалист по анализу данных Института AdventHealth Лу Ван.

До начала программы и спустя год всем участникам провели магнитно-резонансную томографию и измерили кардиореспираторную выносливость по уровню максимального потребления кислорода.

Год движения — и мозг меняется

Через 12 месяцев у группы, занимавшейся аэробикой, показатель разницы между биологическим и фактическим возрастом мозга снизился примерно на 0,6 года. Это означает, что по данным томографии их мозг стал выглядеть моложе по сравнению с исходными значениями. В контрольной группе, напротив, наблюдалось небольшое увеличение показателя — примерно на 0,35 года, хотя статистически этот прирост значимым не оказался. В сумме разница между группами приблизилась к одному году в пользу тех, кто регулярно тренировался.

"Хотя разница составляет меньше года, предыдущие исследования показывают, что каждый дополнительный "год" возраста мозга связан с существенными различиями в состоянии здоровья в более позднем возрасте", — отметил старший автор работы, нейробиолог Кирк Эриксон.

Специалисты подчёркивают, что даже такие изменения могут играть роль в долгосрочной перспективе. Известно, что контроль давления, поддержание нормального веса и физическая активность связаны со снижением риска когнитивных нарушений — об этом подробно говорится и в публикации Деменция начинается не в старости — учёные назвали факторы. Поэтому вмешательство в среднем возрасте может стать своего рода "запасом прочности" на будущее.

Что стоит за эффектом

Исследователи попытались выяснить, какие механизмы лежат в основе изменений. Они анализировали уровень физической подготовки, состав тела, показатели артериального давления и концентрацию мозгового нейротрофического фактора — белка, участвующего в процессах нейропластичности. Несмотря на заметное улучшение выносливости у участников спортивной группы, ни один из этих факторов напрямую не объяснил снижение биологического возраста мозга.

"Возможно, упражнения действуют через дополнительные механизмы, которые мы пока не смогли зафиксировать, например через тонкие изменения структуры мозга, воспалительные процессы, состояние сосудов или другие молекулярные факторы", — добавил Лу Ван.

Авторы подчёркивают, что в исследовании участвовали здоровые и в целом социально активные люди, а сами изменения были умеренными. Чтобы понять, снижает ли подобное "омоложение" риск инсульта, деменции или других возрастных заболеваний, потребуются более крупные и длительные наблюдения.

Тем не менее вывод звучит достаточно ясно: регулярные 150 минут аэробной активности в неделю — это не просто совет для поддержания формы, а возможный способ замедлить биологическое старение мозга. Простая привычка двигаться может стать частью стратегии сохранения ясности мышления и памяти на годы вперёд.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Молодая мама списывала кровь на вчера в 16:07

История Кортни Нэш, молодой мамы, которая столкнулась с колоректальным раком в 35 лет — важный сигнал о необходимости внимательного отношения к здоровью.

Читать полностью » Межпозвоночная грыжа формируется годами — позвоночник подаёт тревожные сигналы задолго до диагноза вчера в 15:19

Долгое сидение и привычка не двигаться могут привести к серьёзным проблемам со спиной. Какие сигналы подаёт позвоночник задолго до диагноза.

Читать полностью » Спортзал превращает вены в зону риска: привычная штанга запускает скрытый механизм варикоза вчера в 14:12

Интенсивные тренировки могут навредить венам сильнее, чем малоподвижность. Врач объяснил, какие нагрузки ускоряют развитие варикоза.

Читать полностью » Лишние килограммы давят на суставы как бетонная плита: одно правило питания снижает нагрузку вчера в 13:15

Суставы разрушаются не из-за возраста, а из-за привычек. Врач объяснила, почему сахар и лишняя нагрузка опаснее, чем отказ от молока.

Читать полностью » Цикл без задержек вводит в заблуждение — настоящая картина раскрывается в деталях вчера в 12:26

Регулярные менструации не всегда сигнализируют о здоровье. Подробности о скрытых проблемах с гормонами и репродуктивной системой.

Читать полностью » Сосуды сдаются раньше срока: эти специи с кухни мощно бьют по хроническому воспалению без таблеток вчера в 9:49

Куркума, имбирь и другие специи могут влиять на воспаление в организме. Какие научные данные стоят за их пользой и как правильно включить их в рацион.

Читать полностью » Алкоголь оказался связан с раком — один простой шаг реально сокращает выпитое вчера в 5:06

Новое исследование подтверждает: сочетание информации о рисках и практических шагов снижает потребление алкоголя.

Читать полностью » Комфорт XXI века стал ловушкой: мужское здоровье и иммунитет тают в ритме мегаполиса вчера в 1:29

Новое исследование объясняет, почему организм человека не успевает адаптироваться к современной городской среде и как это отражается на здоровье.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Газон обновляю без перекопки — трава всходит гуще и почва остаётся живой
Красота и здоровье
Ароматы с попкорном и маршмэллоу создают чувство уюта — взрослые выбирают "детские" ноты
Питомцы
Взрослая кошка гонится за хвостом снова и снова: тело подает сигнал, который легко пропустить
Спорт и фитнес
Канаты наращивают сухую мышечную массу без привычной боли: тело работает иначе, чем с гантелями
Питомцы
Мороз ниже нуля по-разному "бьёт" по собакам — шерсть и размер решают всё
Спорт и фитнес
Потеря силы с возрастом накапливается годами — простые привычки могут всё изменить
Авто и мото
Новый Skoda Fabia отказался от турбины — ставка сделана на надёжность
Спорт и фитнес
Подарок на 23 Февраля превращает диван в спортзал: мужчины редко признаются, что им этого не хватает
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet