Брэд Питт
Брэд Питт
© commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani is licensed under Public domain
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:49

Когда любовь становится иском: зачем Брэд Питт снова подал в суд на Джоли

Брэд Питт потребовал через суд раскрыть переписку Анджелины Джоли по делу Château Miraval

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, несмотря на прошедшие годы, по-прежнему остается одной из самых громких историй Голливуда. Новая волна противостояния развернулась вокруг их совместной винодельни во Франции — знаменитого Château Miraval, ставшего причиной очередного судебного спора.

Новая глава в истории Мираваля

Актер потребовал от бывшей супруги раскрыть переписку, касающуюся продажи ее доли в винодельне. По мнению его адвокатов, эти сообщения могли бы подтвердить, что сделка была проведена с нарушениями. Однако Анджелина Джоли отказалась предоставлять документы, сославшись на адвокатскую тайну.

"До сих пор мы с детьми ни разу не ступали на эту территорию, учитывая её связь с болезненными событиями, приведшими к разводу", — заявила актриса Анджелина Джоли.

Для Брэда Питта ситуация осложняется тем, что без этих сообщений юристы не могут доказать, что сделка по продаже доли компании была незаконной. Сторона актера утверждает, что Джоли "злоупотребляет правом на конфиденциальность" и тем самым препятствует справедливому разбирательству.

Согласно материалам суда, поданным в Лос-Анджелесе, Питт требует раскрыть 22 сообщения, которые, по мнению его команды, имеют решающее значение для дела.

Две версии конфликта

Позиция Брэда Питта Позиция Анджелины Джоли
Джоли незаконно продала долю компании без его согласия Она имела право распоряжаться своей долей после развода
Переписка докажет нарушение договоренностей Сообщения не подлежат разглашению, так как подпадают под адвокатскую тайну
Питт потерял контроль над брендом и винодельней Джоли утверждает, что больше не связана с проектом и не посещает Мираваль

Советы шаг за шагом: как защитить свои бизнес-интересы при разводе

  1. Закрепите соглашения письменно. Все договоренности о совместных активах должны быть оформлены документально, чтобы исключить двусмысленности.

  2. Разделяйте личное и профессиональное. Если у пары есть общий бизнес, стоит зарегистрировать компанию на юридическое лицо, а не на одного из супругов.

  3. Используйте нейтральных посредников. Независимые юристы и финансовые консультанты помогают сохранить баланс и избежать манипуляций.

  4. Контролируйте документы. Переписка и договоры могут стать ключевыми доказательствами, поэтому важно хранить их в надёжном архиве.

  5. Не доводите конфликт до публичности. Судебные тяжбы в сфере медиа вредят обеим сторонам и влияют на репутацию.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: передача доли без официального согласования с партнёром.
    Последствие: потеря контроля над совместным бизнесом и имуществом.
    Альтернатива: заключить юридически заверенный договор о совместном управлении и правах продажи.

  2. Ошибка: игнорирование правовых нюансов при разделе активов.
    Последствие: судебные тяжбы, затянувшиеся на годы.
    Альтернатива: привлечение независимого юриста по международному праву.

  3. Ошибка: эмоциональные решения в бизнесе после развода.
    Последствие: потеря прибыли и имиджевых активов.
    Альтернатива: принятие решений после периода охлаждения и консультации со специалистами.

А что если…

Если бы Питт и Джоли смогли прийти к частному соглашению без суда, Château Miraval мог бы остаться символом их сотрудничества, а не источником вражды. Возможно, они смогли бы развивать бренд вина совместно, как это делают некоторые бывшие супруги, сохраняя профессиональные отношения.

FAQ

1. Почему Château Miraval стало предметом спора?
Потому что Джоли продала свою долю компании без согласия Питта, что, по мнению актёра, нарушает их прежние договоренности.

2. Можно ли вернуть контроль над бизнесом через суд?
Да, если будет доказано, что сделка была проведена с нарушениями или без согласия всех владельцев.

3. Почему актриса не раскрывает переписку?
Она воспользовалась правом на адвокатскую тайну, утверждая, что сообщения носят конфиденциальный характер.

Мифы и правда

  1. Миф: Джоли продала Мираваль ради мести.
    Правда: в официальных документах она указала финансовые и юридические причины сделки.

  2. Миф: Питт полностью потерял винодельню.
    Правда: он по-прежнему владеет частью компании и контролирует производственный процесс.

  3. Миф: после развода они не общаются.
    Правда: их контакты ограничены, но продолжаются по юридическим вопросам и делам, касающимся детей.

Исторический контекст

История "Шато Мираваль" началась задолго до их брака. Поместье, построенное в XVII веке, приобрели Питт и Джоли в 2011 году. Здесь они сыграли свадьбу в 2014-м, а позднее запустили собственное производство вина. Château Miraval быстро стало одним из самых популярных брендов розе во Франции.

После развода актриса заявила, что не хочет быть связанной с этим местом, поскольку оно напоминает о трудных моментах их жизни. Питт же продолжает развивать проект, считая его своим личным делом и частью наследия.

