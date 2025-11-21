Французский бульдог и другие породы: почему их внешний вид превращает жизнь в борьбу за дыхание

В последние десятилетия проблему брахицефальных собак — таких как французские и английские бульдоги, мопсы, кавалер-кинг-чарльз-спаниели и другие породы с характерными приплюснутыми мордами — стало невозможно игнорировать. Эти собаки, получившие чрезмерное внимание на рынке питомцев, по сути, обречены на страдания из-за морфологических изменений, затрудняющих их дыхание и приводящих к различным заболеваниям. Чтобы исправить ситуацию, эксперты в Великобритании разработали инструмент, направленный на прекращение экстремального разведения, которое ведет к появлению больных животных.

Брахицефальные породы: риски для здоровья

Основной проблемой брахицефальных пород является синдром BOAS (синдром обструкции дыхательных путей у брахицефальных собак), который проявляется в затруднении дыхания, нарушении функции носовых проходов и других серьёзных нарушениях. Эти породы подверглись чрезмерному селекционному давлению, чтобы их внешний вид соответствовал запросам владельцев, стремящихся приобрести собаку с чертами младенца — круглой мордочкой и коротким носом. Однако такие особенности не просто декоративны, они делают жизнь собак болезненной. Строение их черепа вызывает утолщение мягкого нёба, сужение дыхательных путей и даже проблемы с трахеей.

Собаки, обладающие такими морфологическими дефектами, подвержены множеству заболеваний, среди которых — коллапс гортани, проблемы с дыханием, нарушенная терморегуляция и другие. И проблема не ограничивается только одной страной. В Великобритании и Италии, например, есть целые кампании, направленные на привлечение внимания к этим серьёзным вопросам.

Оценка врождённого здоровья (IHA): как это работает?

Для решения проблемы группа ученых из Великобритании представила тест, называемый Оценка врождённого здоровья (IHA). Этот инструмент позволяет определить, насколько собака, особенно из брахицефальных пород, пригодна для разведения. Оценка основывается на десяти характеристиках, которые напрямую влияют на здоровье животного. С помощью IHA можно проверить наличие таких признаков, как чрезмерно складчатая кожа, выпуклые глаза, короткие конечности или проблемы с позвоночником.

Если собака не проходит по критериям IHA, она не должна быть использована для дальнейшего разведения. Важно, чтобы каждый покупатель собак понимал, что приобретение животного с проблемами экстерьера может привести не только к большим затратам на лечение, но и к долгим годам страданий питомца. Это необходимо учитывать, прежде чем принимать решение о покупке.

Почему продолжается экстремальное разведение?

Одной из причин, почему брахицефальные породы продолжают разводить с такими экстремальными чертами, является коммерческое стремление удовлетворить спрос покупателей. Люди часто ищут животных с характерными детскими чертами: коротким носом и круглым черепом, не задумываясь о последствиях для здоровья питомца. Рыночный спрос на таких собак настолько высок, что заводчики склонны идти на угрожающие последствия для здоровья, лишь бы удовлетворить потребности рынка.

Однако эти особенности — внешне привлекательные для людей — имеют серьёзные медицинские последствия для самих животных. В результате утолщение мягкого нёба, проблемы с дыханием и другими жизненно важными функциями становятся нормой для брахицефальных собак.

Проблемы осведомлённости

По данным недавнего исследования Королевского ветеринарного колледжа, многие владельцы собак-брахицефалов не считают проблемы со здоровьем их питомцев серьёзными. Однако это далеко не так. На самом деле, заболевания, связанные с брахицефальной морфологией, могут существенно повлиять на качество жизни собаки и её владельца. Именно поэтому в последние годы ветеринарные организации и зоозащитники, такие как APGAW в Великобритании и ANMVI в Италии, ведут активную информационную кампанию, объясняя последствия экстремального разведения и призывая к более этичному подходу.

Кроме того, во многих странах, включая Великобританию, также существуют программы, направленные на повышение осведомлённости у населения. Кампания #BreedToBreathe активно привлекает внимание к рискам, связанным с разведением собак-брахицефалов, и направлена на прекращение практики разведения, которая приводит к страданиям животных.

Итальянская инициатива

В Италии ситуация также не лучшая. Мопсы, французские бульдоги, кавалер-кинг-чарльз-спаниели и другие породы, страдающие синдромом BOAS, продолжают пользоваться спросом, часто через интернет-магазины. В ответ на это Национальная ассоциация ветеринаров Италии (ANMVI), Фонд здоровья животных (FSA) и Итальянский кинологический клуб (ENCI) подписали соглашение, направленное на защиту этих пород с помощью генетического отбора и исследования, которые помогут минимизировать риски для здоровья этих животных.

Оживление интереса к французским бульдогам

Для того чтобы привлечь внимание общественности к проблемам брахицефальных пород, мы подготовили специальный выпуск программы "Какая история!", полностью посвящённый французским бульдогам. Мы назвали его "Тяжёлая жизнь…", чтобы подчеркнуть, как происхождение этих собак связано с серьёзными заболеваниями, которые они часто испытывают.

Происхождение французского бульдога, как и других брахицефальных собак, связано с экстремальным отбором, который в итоге приводит к многочисленным заболеваниям. Жизнь таких животных полна страданий, и задача каждого сознательного владельца — обеспечить своему питомцу здоровое существование, выбирая заводчиков, которые следуют этическим нормам.

Как остановить проблему?

Решение проблемы лежит в изменении подхода к разведению брахицефальных собак. Важно прекратить экстремальный отбор, который приводит к проблемам со здоровьем. Оценка врождённого здоровья (IHA) является отличным шагом в этом направлении. С помощью этого инструмента можно не только выявить потенциальные проблемы со здоровьем собаки, но и повысить осведомлённость о том, какие породы действительно подходят для разведения.

Собственники и заводчики должны работать вместе, чтобы улучшить ситуацию и прекратить разведение собак, чьи морфологические особенности неизбежно ведут к страданиям. Чем больше людей будет осведомлено о последствиях экстремального разведения, тем быстрее можно будет достичь перемен.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Улучшение здоровья собак Ограничение разведения популярных пород Увеличение осведомлённости среди владельцев Высокие затраты на лечение заболеваний у брахицефалов Снижение страданий животных Необходимость пересмотра рынка питомцев

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать брахицефала без проблем со здоровьем?

Важно использовать Оценку врождённого здоровья (IHA) для проверки характеристик животного перед покупкой. Сколько стоит брахицефал?

Стоимость зависит от породы, однако в случае с породами, подверженными BOAS, могут быть высокие дополнительные расходы на лечение. Что лучше: брать собаку с экстремальными чертами или искать менее популярную породу?

Лучше всего выбирать собаку с нормальными пропорциями, чтобы избежать серьёзных заболеваний.

Мифы и правда

Миф: Брахицефальные собаки не страдают от своих особенностей.

Правда: Эти собаки подвержены серьёзным заболеваниям дыхательных путей, что приводит к их страданиям.

Интересные факты

Французские бульдоги были выведены как рабочие собаки, но их внешний вид был изменён под влияние модных тенденций. Исследования показали, что около 50% французских бульдогов страдают от различных проблем с дыханием. Некоторые владельцы брахицефалов готовы платить большие деньги за лечение своих питомцев, не осознавая, что это может быть следствием экстремального разведения.

Исторический контекст