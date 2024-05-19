Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки украинских БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили представители предприятия.

Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ упали шесть беспилотников ВСУ. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

"Так и есть", — ответили на заводе на вопрос журналистов о приостановке работы.

По словам представителей компании, на месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в Великобритании заявили, что наступление ВС РФ привело в ярость западных политиков и СМИ.

Фото: commons.wikimedia.org/58togyll (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).