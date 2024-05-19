Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края приостановил работу после атаки украинских БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили представители предприятия.
Ранее глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территорию НПЗ упали шесть беспилотников ВСУ. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.
"Так и есть", — ответили на заводе на вопрос журналистов о приостановке работы.
По словам представителей компании, на месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее в Великобритании заявили, что наступление ВС РФ привело в ярость западных политиков и СМИ.
Фото: commons.wikimedia.org/58togyll (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
Куртен: продвижение России приводит Запад в ярость
Запад негодует от быстрого продвижения российской армии на Украине.
Представитель племени навахо пожаловался на страшные последствия добычи урана в США
Разработка американскими промышленными гигантами урана на землях индейского племени навахо ведёт к негативным последствиям для здоровья местных жителей, загрязнению почвы и воды, сообщает РИА Новости, со ссылкой на представительство в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен.
Сибирские ученые нашли способ добывать золото из руды с помощью бактерий
Сибирские учёные предложили использовать бактерии для добычи золота из руды. Они выделили природные штаммы бактерий из смеси измельчённых руд и воды для селекции полезных минералов.
В Татарстане организовали розыгрыш семейных туров в хадж
Розыгрыш семейных путевок в хадж среди семейных пар впервые организуют на исламском фестивале "Изге Болгар жыены" в Татарстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Духовного управления мусульман России Рушана Аббясова.