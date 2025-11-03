Пустые кинотеатры США: почему октябрь стал катастрофой для проката

Зарубежный кинопрокат в США пережил крайне непростые дни: последний уикенд октября стал самым слабым в 2025 году с общими кассовыми сборами всего 49 миллионов долларов. На результат повлияли несколько факторов: отсутствие громких премьер и праздничная активность, связанная с Хэллоуином, которая традиционно отвлекает зрителей от походов в кино.

Интересно, что октябрь в целом оказался рекордно низким месяцем для американских кинопоказов за последние 27 лет. Общие сборы составили 425 миллионов долларов, что ниже всех показателей с 1997 года, когда касса достигла 385 миллионов долларов без учета инфляции. Статистика 2020 года, связанная с пандемией, в расчёт не принималась, чтобы сохранить корректное сравнение.

Топ-новинки октября

Несмотря на общую слабую посещаемость, отдельные фильмы всё же привлекли внимание зрителей. Возглавила кассовый рейтинг драма "Сожалею о тебе", заработавшая за уикенд чуть более восьми миллионов долларов. На втором месте расположился хоррор "Черный телефон 2", собравший ровно восемь миллионов, что показывает минимальное отставание от лидера.

Такой результат подчёркивает тенденцию: зрители всё чаще выбирают контент по своим интересам, а массовый поток крупных премьер становится редкостью. В этом контексте важна стратегическая работа кинотеатров и студий, направленная на привлечение аудитории и создание событийного формата.

Причины спада

Отсутствие громких релизов. Крупные студийные проекты часто определяют успех уикенда, а их дефицит снижает общие сборы. Праздничная активность. Хэллоуин традиционно отвлекает аудиторию на мероприятия, костюмированные вечеринки и тематические развлечения. Сезонные колебания. Октябрь исторически не является сильным месяцем для кассовых сборов, и этот фактор усилил падение.

Как студии и кинотеатры могут адаптироваться

Планирование релизов. Размещать крупные премьеры ближе к праздникам или выходным с меньшей конкуренцией. Мероприятия в кинотеатрах. Организация тематических киновечеров, мастер-классов и интерактивных показов. Онлайн-синергия. Совмещение премьер в залах и стриминговых сервисах для расширения аудитории.

А что если…

Если осенью студии будут выпускать меньше блокбастеров, это создаст нишу для независимого кино и артхауса. Более того, небольшие релизы смогут привлечь локальные аудитории через специальные акции и скидки на билеты.

FAQ

Как выбрать фильм для осеннего просмотра?

Выбирайте жанр, который нравится лично вам, и ориентируйтесь на рейтинги и отзывы.

Сколько стоит поход в кино в США сейчас?

Средний билет стоит около 15-20 долларов, но цена зависит от формата показа и региона.

Что лучше: ждать премьеры дома или идти в кинотеатр?

Если важен эффект погружения и атмосфера, лучше кинотеатр. Для удобства и экономии времени подойдут стриминговые релизы.

Мифы и правда

Миф: октябрь всегда слабый месяц для кино.

Правда: в этом году падение рекордное за почти три десятилетия, но не всегда месяц был низким по сборам.

Интересные факты