Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка по барре
Тренировка по барре
© commons.wikimedia.org by NAFFAN9 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 13:10

Раньше мучилась на тренировках, пока не открыла для себя Aerobarre

Создатели Aerobarre разработали комплекс для гибкости и силы — AeroSpace NYC

Ты хочешь подтянутые руки, ровный пресс и стройные ноги — но обычные тренировки давно не приносят удовольствия. Хочется чего-то особенного, где сила встречается с грацией, а результат не заставляет себя ждать. Ответ найден: уникальная фитнес-программа, объединяющая энергию бокса и пластичность балета. Об этом сообщает издание SELF.

Бокс и балет: сила и грация в одном движении

Когда два, казалось бы, противоположных направления встречаются, рождается нечто уникальное. Aerobarre - это программа, разработанная профессиональным боксёром Майклом Оладжиде-младшим и бывшей балериной труппы Dance Theater of Harlem Лейлой Фазел. Она сочетает в себе ритм и мощь бокса с пластикой и точностью балета, напоминая формат тренировок Xtend Barre. За 50 минут такого занятия тело работает на всех уровнях: сердце бьётся быстрее, мышцы напрягаются, координация достигает нового уровня.

"Aerobarre помогает чувствовать силу и лёгкость одновременно", — отмечается в описании программы на сайте разработчиков.

Каждое движение продумано так, чтобы не просто сжигать калории, а формировать осанку, развивать гибкость и выносливость. Интенсивность достигает показателей, сопоставимых с кардио-нагрузкой, но при этом тренировка остаётся визуально изящной.

Энергия, ритм и эффективность

Создатели программы утверждают, что за минуту активного боксерского сегмента можно сжечь до 9,6 калории. При этом плавные элементы балета вовлекают мышцы, которые редко задействуются в стандартных тренировках. Такой подход делает занятия Aerobarre особенно эффективными для тех, кто хочет развить тонус без чрезмерной нагрузки на суставы.

Профессиональные тренеры отмечают, что подобная комбинация даёт не только физические, но и психологические преимущества. Ритмичные движения под музыку способствуют концентрации, снижают стресс и улучшают настроение.

"Балет добавляет телу пластичности, а боксу — изящество", — говорится в пресс-релизе AeroSpace NYC.

От голливудских звёзд до домашних тренировок

Популярность Aerobarre растёт — программа покорила не только фитнес-клубы Нью-Йорка, но и домашних пользователей. Голливудская актриса Кэти Кэссиди, известная по фильму Monte Carlo, стала одной из первых знаменитостей, испытавших метод на себе. Она отметила, что программа помогла быстро привести тело в форму без скучных повторяющихся упражнений.

Программы с элементами танца и балета, такие как Booty Barre, показывают, что эстетика и сила могут сочетаться даже в домашних условиях. Тренировка включает комбинацию боксерских серий, прыжков и балетных плие. Благодаря DVD-курсам от AeroSpace NYC, занятия доступны каждому. Стоимость одного диска — около 20-25 долларов, но эффект сравним с личными тренировками в зале.

"Всё, что нужно, — это желание двигаться и немного пространства", — говорится на сайте проекта.

Почему Aerobarre — больше, чем тренировка

Aerobarre — это не просто очередная фитнес-мода. Программа помогает почувствовать баланс между силой и элегантностью, развивая уверенность в собственном теле. В отличие от классических силовых комплексов, здесь акцент делается на устойчивости и точности, что особенно важно для профилактики травм.

Врач-физиолог объясняет, что подобные занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему и улучшают метаболизм. За счёт разнообразных движений происходит равномерная проработка всех мышечных групп.

Кроме того, тренировки способствуют выработке эндорфинов — гормонов счастья, что делает Aerobarre отличным способом справиться с усталостью и эмоциональным напряжением.

Популярные вопросы о Aerobarre

1. Что такое Aerobarre и в чём его особенность?
Aerobarre — это гибридная фитнес-программа, объединяющая динамику бокса и пластичность балета. Она направлена на комплексное развитие тела: улучшение осанки, силы, координации и выносливости.

2. Подходит ли Aerobarre новичкам?
Да. Упражнения можно адаптировать под любой уровень подготовки. Начинающим рекомендуют выполнять движения в умеренном темпе и постепенно увеличивать интенсивность.

3. Сколько стоит и где можно заниматься?
DVD-диски и онлайн-курсы Aerobarre доступны на сайте AeroSpace NYC. Стоимость варьируется от 20 до 25 долларов, в зависимости от комплекта. Также во многих фитнес-студиях проводятся групповые тренировки по этой методике.

4. Чем Aerobarre отличается от обычного фитнеса?
Главное отличие — сочетание кардио и изящества. Вместо стандартных повторов здесь — связки движений, требующие концентрации и координации. Это делает тренировку не только эффективной, но и увлекательной.

5. Какие результаты можно ожидать?
При регулярных занятиях уже через месяц заметно повышается тонус мышц, улучшается осанка и появляется ощущение лёгкости. Многие отмечают, что тренировки помогают не только телу, но и внутреннему состоянию.

От энергии тела к гармонии души

Aerobarre объединяет физическую силу и художественное самовыражение. Этот стиль помогает каждому почувствовать себя сильным, красивым и уверенным. В нём нет скуки, нет однообразия — только движение, которое вдохновляет. И пусть эта программа зародилась в студии AeroSpace NYC, теперь она доступна каждому, кто ищет способ раскрыть свой потенциал.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Барре развивает выносливость и координацию без роста мышц — тренер Мосалев сегодня в 13:38
Стройность без качалки: тренировка, которая делает тело подтянутым, но не наращивает мышцы

Барре объединяет хореографию и фитнес, развивая тонус и выносливость без силовых нагрузок. Эксперт объясняет, кому подходит этот формат и чем он отличается.

Читать полностью » Прогулки при 18 градусах усиливают метаболизм и расход калорий — физиологи вчера в 21:24
Мороз лечит лучше фитнеса: как холод превращает жир в топливо для жизни

Зимой организм получает шанс активировать природный источник тепла — бурый жир. Узнайте, как холод, питание и сон помогают ускорить обмен веществ.

Читать полностью » Танцовщица Аннмария Маццини показала три упражнения для спины — SELF вчера в 19:10
Узнала про танцевальные движения для спины — и перестала ходить к массажисту

Весна — идеальное время, чтобы вернуть телу лёгкость и уверенность. Танцовщица Аннмария Маццини делится тремя движениями, делающими спину сильной.

Читать полностью » Эллиптический тренажер улучшает кардиовыносливость и силу — Femina вчера в 17:25
Мягкий ход — жёсткий результат: кардиотренажёр запускает десять процессов, меняющих тело без боли

Эллиптический тренажёр сочетает мягкую нагрузку с высокой эффективностью. Разбираем десять причин, почему он помогает укрепить тело, улучшить самочувствие и поддерживать здоровье.

Читать полностью » Утренняя вода с корицей помогла стабилизировать уровень сахара в крови — эндокринологи вчера в 15:25
Этот тёплый ритуал запускает обмен веществ лучше любой тренировки

Простая вода с корицей может стать утренним секретом хорошего самочувствия. Узнайте, как этот напиток влияет на метаболизм, кожу и энергию.

Читать полностью » Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер вчера в 13:10
Зашла в бассейн просто поплавать — а вышла с рельефом, как после зала

Энергия танца, ритм воды и яркие эмоции: Aqua Zumba превращает тренировку в праздник. Узнайте, почему этот формат покоряет любителей фитнеса по всему миру.

Читать полностью » Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии вчера в 11:07
Интенсивные тренировки отключают голод: мышцы создают сигнал, который выбивает аппетит из ритма

Интенсивные тренировки способны временно снижать аппетит — и причина кроется в гормональном ответе организма.

Читать полностью » Мягкие тренировки помогают уменьшить жир на животе после 60 лет — Aufeminin вчера в 9:27
Возраст стирается вместе с морщинами: дыхание, которое заменяет фитнес

После 60 лет плоский живот — это реально: простая техника дыхания помогает укрепить мышцы, снять стресс и вернуть лёгкость без изнурительных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев
Туризм
Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин
Туризм
В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Красота и здоровье
Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews
Общество
Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
Туризм
Туристы чаще теряют выплаты из-за ошибок в полисе — брокер Андрей Шатов
ЮФО
Специалисты остановили груз с 192 кг колбас без маркировки — Россельхознадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet