﻿Во Владикавказе прошёл боксёрский вечер лиги Pravda, где друг другу противостояли сборные России и Аргентины. Главным поединком вечера 25 мая стал бой российского боксёра Владислава Туйнова и экс-чемпиона мира по боксу аргентинца Диего Чавеса.

26-летний Туйнов провёл 4 боя в профессиональном боксе, а для 38-летнего Чавеса этот бой стал 31 по счету.

Перед главным поединком вечера прошли бои, где себя смогли показать молодые спортсмены из разных регионов России, Таджикистана и Узбекистана.

После этого капитаны российской и аргентинской команд Руслан Проводников и Маркос Майдана представили свои сборные, состоящие из трех боксёров в каждой.

"Большой бокс" начался с боя осетинского спортсмена Давида Дзукаева и аргентинца Кристиана Луиса. Дзукаев вырвал победу.

Затем прошел бой "непобеждённого" 23-летнего боксёра Алана Хугаева с Гонзало Кориа. Осетинский боксёр вновь остался непобеждённым.

Главные бойцы матчевой встречи эффектно появились в ринге. Владислав "Орловский бриллиант" Туйнов и аргентинец Диего Чавес — бывший чемпион мира WBA (2012-2013), который, несмотря на возраст, продолжает активно выступать.

"Когда я узнал имя соперника, почувствовал переполняющие эмоции. Мне нравится его бескомпромиссный стиль. Он любит порубиться на ближней и средней дистанции чисто в аргентинском стиле. Мне будет интересно ощутить на себе его мощь", — отметил перед боем Туйнов.

Спортсмены бились все шесть раундов. Уверенную победу единогласным решением судей одержал Владислав Туйнов. Боксеёр из Орла доказал, что он "один из сильнейших спортсменов".

Фото: Pravda.Ru/Елена Галабаева