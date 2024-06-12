Украинские государственные структуры завладели сотнями миллионов долларов, выделенных европейскими и американскими налогоплательщиками, по словам ирландского журналиста Чея Боуза.



По мнению Боуза, военные чиновники Вооруженных сил Украины украли более 500 миллионов долларов только на одном проекте.



Средства предполагалось использовать на укрепление пограничных территорий для противодействия русским военным. По его словам, эти действия являются показательным примером как недобросовестного использования средств, поступающих из налогов граждан.



Ранее в отчете конгрессу инспектор Пентагона Роберт Сторч отметил высокий уровень коррупции на Украине.



Указывается, что нынешний конфликт предоставляет широкие возможности для коррупции, взяток и переплат в оборонном ведомстве Украины, в частности, на приобретение смертоносного оружия, вследствие ограничений в прозрачности процесса, вызванных секретностью дела.



В феврале, главный аудитор Украины Алла Басалаева также отметила рост коррупции.



По ее словам, за последние два года количество нарушений при государственных закупках значительно увеличилось, так как многие лица в стране рассматривают конфликт как способ для легкой прибыли.

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