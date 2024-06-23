Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации предлолжил Вашингтону примерить на себя ситуацию c атакой американскими ракетами ATACMS на Севастополь.

"Что бы сделали США, если бы в прекрасный воскресный день российская ракета, несущая смертоносные кассетные боеприпасы, управляемая российским разведывательным дроном, с использованием российских спутников и логистической поддержки, разнесла заполненный американцами пляж во Флориде, покалечив или убив невинных женщин и детей?" — написал Боуз.

Напомним, что в воскресенье в 12.15 мск ВСУ нанесли удар пятью западными ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Дежурные системы ПВО сбили четыре из них, пятая отклонилась от траектории полёта и разорвалась над городским пляжем Учкуевка. В результате атаки погибли пятеро человек, из них трое детей. Ранения и травмы получили более 140 человек. 27 детей находятся в больнице Севастополя.

Минобороны России заявили, что наводившие ракеты через спутники США ответственны за теракт в той же степени, что и Киев.

Фото: commons.wikimedia.org/Mitte27 (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).