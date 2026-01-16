Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боулдеринг
Боулдеринг
© commons.wikimedia.org by (User: is licensed under CC BY-SA 4.0
Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 10:51

Боулдеринг втянул не спортивного человека: короткие трассы внезапно выключили тревогу в голове

Майк Хонен укрепил корпус и верх тела за первые недели занятий боулдерингом - The Guardian

Жизнь Майка Хонена незаметно изменилась, когда боулдеринг захватил его компанию друзей. Сначала он отшучивался, потом делал вид, что это "не его история", но в какой-то момент понял: если хочет оставаться в кругу — придётся попробовать. Так давление сверстников и просьбы терапевта о большей физической активности привели его в зал, где короткие маршруты на стенах неожиданно стали способом выдохнуть. Об этом пишет The Guardian.

Почему боулдеринг затягивает даже тех, кто "не про спорт"

Боулдеринг — это не только про силу рук. В нём много логики: нужно читать трассу, выбирать последовательность движений, удерживать баланс и вовремя отдыхать. Эта смесь физики и "головоломки" часто цепляет людей, которым скучно просто повторять упражнения. Кроме того, в последние годы залы превратились в полноценные "третьи места": там есть зоны отдыха, кофе, вайфай и события для комьюнити, поэтому приходят не только за тренировкой, но и за атмосферой.

Первый день: уверенность по видео и реальность стены

В свой первый визит Хонен пришёл не один — партнёр согласился стартовать с нуля вместе с ним. Их встретил лабиринт наклонных поверхностей и крошечных зацепов, на которых даже дети двигались так легко, будто выступают в цирке. Майк начал с самого простого уровня, но быстро понял, что просмотр обучающих роликов накануне не делает тебя спокойнее, когда рука впервые тянется к зацепу.

Он переживал из-за мелочей: удобны ли арендованные туфли, не слишком ли много мела, правильно ли он вообще стоит. Однако первый пройденный маршрут дал тот самый всплеск азарта, ради которого люди возвращаются. Почти сразу проявилось и "золотое правило": не торопиться. Время на полу — часть тренировки, потому что восстановление здесь не менее важно, чем попытка.

"Лазать в свои 30 лет без растяжки учит то, чему иначе нельзя освоить.", — отметил автор Майк Хонен.

Что меняется, когда остаёшься

Порог входа оказался не таким пугающим, как он ожидал. По словам Хонена, новичку обычно помогают без осуждения: подсказывают, где поставить ногу, как распределять вес, как беречь ладони. Прогресс здесь измеряется не "идеальной формой", а тем, что ты постепенно переходишь к более сложным цветам и начинаешь закрывать свои "проекты" — маршруты, которые сначала казались невозможными.

Майк пообещал себе ходить два раза в неделю и купил абонемент, чтобы не сойти с дистанции. Уже через пару недель он почувствовал, что укрепились корпус и верх тела, а чуть позже заметил изменения в осанке и сне. Но главным бонусом стала неожиданная тишина в голове: когда мозг занят поиском решения на стене, мелкие тревоги отходят на второй план.

Со временем часть маршрутов всё ещё оставалась недосягаемой, и он продолжал разбираться в деталях — вплоть до того, какой мел удобнее. Но привычка закрепилась: боулдеринг стал для него не очередной попыткой "начать новую жизнь", а регулярным местом, где можно собраться, выдохнуть и почувствовать контроль.

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

