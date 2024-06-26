Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило проведение клинических испытаний инновационного препарата для борьбы с ботулизмом. Новое лекарственное средство, разработанное специалистами Центра имени Гамалеи, основано на использовании моноклональных антител, способных нейтрализовать токсин ботулизма типа А в крови пациентов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на доклиническом этапе препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность. Успешные результаты исследований на экспериментальных моделях позволили перейти к следующей стадии — изучению действия лекарства на человеческом организме.
В ходе клинических испытаний планируется тщательно оценить профиль безопасности нового средства, изучить его распределение в организме, а также определить сроки и механизмы выведения препарата. На начальном этапе в исследовании примут участие здоровые добровольцы, после чего к испытаниям будут привлечены пациенты с диагнозом ботулизм.
Актуальность разработки нового лекарства подтверждается текущей эпидемиологической ситуацией. По данным помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в российских стационарах на данный момент находятся 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма, из которых 44 человека нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 232 пациента, включая троих детей, уже выписаны из больниц в связи с улучшением состояния.
Вспышка ботулизма в России началась в середине июня, затронув несколько регионов, включая Москву, Московскую область, Нижегородскую область и Казань. К сожалению, зафиксирован один летальный исход: 24 июня стало известно о смерти 21-летнего жителя Костромской области, заразившегося ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород.
Разработка и внедрение нового препарата может стать важным шагом в борьбе с этим опасным заболеванием и снижении риска тяжелых осложнений и летальных исходов.
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