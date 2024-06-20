В России разработано инновационное средство для борьбы с ботулизмом, которое вскоре будет подвергнуто клиническим испытаниям. Об этом проинформировал руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава ведомства сообщил, что в течение прошедшего года велась разработка нового препарата для лечения данного вида инфекции. На данный момент завершена доклиническая фаза исследований, и в ближайшее время планируется начало клинических испытаний.
Мурашко также отметил, что в последнее время наблюдается рост числа госпитализированных с ботулизмом в России из-за употребления зараженных продуктов. По его словам, в стационарах находится 301 пострадавший, из которых 43 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось о более чем 120 обращениях к медикам в Москве с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, при этом 55 человек находятся в тяжелом состоянии. Случаи заболевания также зафиксированы в Подмосковье, Нижегородской области и Казани. На данный момент из стационаров выписаны 15 человек: один в Нижегородской области и 14 в Москве.
Согласно данным Роспотребнадзора, проводящего эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли продукцию "Салат лобио" от ООО "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от ООО "Гастропорт".
Позднее было установлено, что причиной массового заражения стала фасоль, используемая для приготовления салата лобио. Поставщики и производители опасной продукции выявлены, их деятельность приостановлена, а опасная продукция изъята из оборота.
В связи с массовым отравлением жителей Москвы Следственный комитет инициировал уголовное дело, в рамках которого задержаны трое подозреваемых. Кроме того, временно приостановлена работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе".
Фото: mos.ru
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