Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
консервы
консервы
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 11:24

Ошибался, думая, что консервированные продукты с повреждениями можно просто отмыть — вот что мне рассказал врач

Врач Эшли Эннеди: вмятины на консервных банках могут привести к ботулизму

Консервы — удобный способ хранения пищи, но их повреждение может привести к серьёзным рискам для здоровья. Врач-терапевт Эшли Эннеди в своём TikTok предупредила об опасности употребления консервов с вмятинами, так как повреждения упаковки могут привести к заражению ботулизмом - опасной инфекцией, вызываемой бактериями Clostridium botulinum.

1. Почему вмятины опасны для консервов?

По словам Эшли Эннеди, консервные банки с вмятинами или повреждениями, особенно в области швов, могут нарушить герметичность упаковки. Это создаёт благоприятные условия для размножения бактерий Clostridium botulinum, которые вырабатывают ботулотоксин. Этот токсин является чрезвычайно опасным и поражает нервную систему человека, вызывая тяжёлые отравления.

Когда банка повреждается, её содержимое может стать заражённым, и, что самое опасное, заражённую пищу невозможно распознать по вкусу или запаху - она будет казаться совершенно нормальной, пока не проявятся симптомы отравления.

2. Симптомы отравления ботулизмом

Ботулизм — это тяжёлое отравление, которое может возникнуть при употреблении заражённых консервов. Симптомы отравления включают:

  • Размытость зрения

  • Сухость во рту

  • Затруднённое глотание и дыхание

  • Слабость или паралич конечностей

При отсутствии своевременного лечения, ботулизм может привести к смерти, поэтому очень важно вовремя распознать симптомы и обратиться за медицинской помощью.

3. Как избежать заражения?

Эшли Эннеди настоятельно рекомендует выбрасывать все консервированные продукты с видимыми повреждениями, такими как вмятины, трещины или вздутие упаковки. Эти признаки говорят о том, что банка могла быть повреждена, и содержимое может быть заражено ботулотоксином.

Кроме того, Надежда Чернышова, врач-терапевт, также советует отказаться от домашнего консервирования мяса, рыбы и грибов. Эти продукты являются благоприятной средой для роста бактерий Clostridium botulinum, и даже незначительные ошибки в процессе консервирования могут привести к заражению.

4. Риски домашнего консервирования

Хотя консервированные продукты, купленные в магазине, обычно проходят строгие проверки, домашнее консервирование может быть небезопасным, если не соблюдены все требования гигиены и технологии. Это особенно касается консервирования мяса, рыбы и грибов, так как эти продукты легко заражаются бактериями при неправильном хранении или упаковке.

Надежда Чернышова подчеркнула, что для предотвращения ботулизма в домашних условиях важно придерживаться правил стерилизации банок, правильного хранения и использования только свежих ингредиентов. Однако, учитывая все риски, лучше избегать консервирования мяса и рыбы в домашних условиях.

Таблица "Как избежать риска заражения ботулизмом"

Признак Рекомендации
Вмятины на консервных банках Не используйте повреждённые банки, выбрасывайте такие продукты.
Вздутие упаковки Утилизируйте консервы с вздутыми крышками.
Трещины или повреждения упаковки Не употребляйте продукты с видимыми повреждениями упаковки.
Домашнее консервирование мяса/рыбы Отказаться от консервирования этих продуктов дома.

Советы шаг за шагом: как безопасно хранить консервы

  1. Проверяйте банки перед покупкой: Обязательно осматривайте упаковку на наличие вмятин или повреждений, особенно в области швов и крышки.

  2. Правильное хранение: Храните консервы в прохладном, сухом месте, вдали от солнечных лучей, чтобы предотвратить повреждение упаковки и размножение бактерий.

  3. Отказ от домашних консервов: Если вы планируете консервацию, отдайте предпочтение только безопасным рецептам, следуя инструкциям и стерилизуя банки должным образом.

  4. Не используйте повреждённые продукты: В случае сомнений в сохранности консерва выбрасывайте её.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использование повреждённых консервов: Это может привести к заражению ботулизмом, которое является крайне опасным. Альтернатива — утилизировать такие продукты.

  2. Консервирование мяса и рыбы в домашних условиях: Это может увеличить риск заражения ботулизмом. Альтернатива — отказаться от домашнего консервирования этих продуктов или строго соблюдать все правила.

  3. Не проверять консервированные продукты: Это может привести к употреблению заражённой пищи. Альтернатива — всегда проверять целостность упаковки.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Соблюдение правил хранения и проверки консервов снижает риск отравлений.

  • Отказ от домашнего консервирования мясных и рыбных продуктов минимизирует риски заражения.

Минусы:

  • Излишняя осторожность в потреблении консервов может привести к отказу от удобных и полезных продуктов.

  • Риски при домашнем консервировании требуют строгих правил, соблюдение которых не всегда возможно.

Часто задаваемые вопросы

  1. Почему консервные банки с вмятинами опасны?
    Вмятины могут нарушить герметичность упаковки, создавая условия для роста бактерий Clostridium botulinum, которые производят токсин, вызывающий ботулизм.

  2. Как распознать заражённые консервы?
    Заражённые консервы нельзя распознать по внешнему виду или запаху, поэтому важно проверять упаковку на повреждения и вздутие.

  3. Почему нельзя консервировать мясо и рыбу дома?
    Эти продукты являются отличной средой для развития бактерий Clostridium botulinum, и ошибки в домашнем консервировании могут привести к серьёзным отравлениям.

Мифы и правда

Миф: Консервированные продукты с вмятинами можно просто отмыть и использовать.
Правда: Даже если банка выглядит нормальной, повреждения могут вызвать заражение, и такие продукты следует утилизировать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продукты с низким содержанием жира не дают долговременного чувства сытости — Марина Калошина сегодня в 11:53
Беру молочные продукты с 3% жирности — и вот что происходит с моим пищеварением: результат потрясает

Выбираете обезжиренные продукты, думая, что это полезно? Узнайте, почему их потребление может не приносить пользы и как правильно выбрать продукты для здоровья.

Читать полностью » Врач Андрей Кондрахин: инсульт у детей возможен из-за нарушений сосудов и туберкулеза сегодня в 7:05
Когда я услышала, что туберкулез может привести к инсульту у детей, мне стало страшно — вот что я сделала

Инсульт у детей — редкое, но возможное явление. Каковы причины и как можно снизить риски для здоровья маленьких пациентов?

Читать полностью » Хром и кальций не способствуют похудению, несмотря на популярность — диетолог Ирина Соколова сегодня в 6:01
Стала использовать добавки для похудения — но результаты пришли только после изменений в образе жизни

Витамины могут поддерживать организм при похудении, но не являются волшебным средством. Узнайте, какие витамины играют важную роль в процессе и почему для настоящих результатов необходим комплексный подход.

Читать полностью » Инфекционист Александр Поцелуев: паротит вызывает отек околоушных желез сегодня в 6:01
Когда начался отек околоушных желез, я заподозрил свинку — вот как я распознал симптомы

Паротит — это инфекционное заболевание, которое часто проявляется у детей. Узнайте, как распознать первые признаки и как предотвратить осложнения.

Читать полностью » Врач Ольга Уланкина: ожирение и инсулинорезистентность вызывают диабет второго типа сегодня в 5:16
Почему я не стала винить сладкое в диабете — и как я узнала о настоящих рисках

Разрушение мифов о сахарном диабете второго типа: что действительно влияет на его развитие и как снизить риск заболевания?

Читать полностью » Врач Грант: эректильная дисфункция может быть признаком сердечных заболеваний сегодня в 4:30
Игнорировал усталость и перепады настроения — теперь знаю, как это связано с моим здоровьем

Шесть важных симптомов, которые мужчины часто игнорируют, могут быть признаками серьезных заболеваний. Как распознать опасные сигналы на ранней стадии?

Читать полностью » Врач Альфия Исхакова: сахарный диабет может вызвать диабетическую ретинопатию сегодня в 3:44
Узнала, что диабет может привести к слепоте — и что я сделала, чтобы этого избежать

Узнайте, как сахарный диабет влияет на зрение и какие шаги помогут предотвратить его последствия для глаз.

Читать полностью » Врач Агапкин: привыкание к кофеину снижает эффект от кофе сегодня в 2:37
Почему кофе не повышает давление: что произошло, когда я научился пить его правильно

Как влияет кофе на наше здоровье? Мифы, правда и советы экспертов по употреблению этого популярного напитка.

Читать полностью »

Новости
Еда
Горбуша с лимоном в фольге сохраняет нежность при запекании — повар
Красота и здоровье
Терапевт Сабухи Самедова: трещины и бороздки на языке могут быть признаком дефицита витаминов
Дом
Как отличить холл от фойе и вестибюля: 3 понятия, которые часто путают даже профессионалы
Спорт и фитнес
Кардио и силовые тренировки — идеальная комбинация для потери веса
Авто и мото
Продажи Lada Iskra выросли до рекордных объёмов — агентство "Автостат"
Наука
Анализ окаменелостей показал особенности строения древнего динозавра — исследователи
Туризм
Финики и восточные сладости остаются самыми популярными сувенирами из Дубая
Питомцы
Кошкам не нужны иммунные стимуляторы, важен правильный уход — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet