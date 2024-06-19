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Главный инфекционист рассказал о способах избежать заражения ботулизмом
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  • Александров Александр Владимирович
  • Опубликована сегодня в 10:47

Главный инфекционист рассказал о способах избежать заражения ботулизмом

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, предупредил о том, что ботулотоксин, вызывающий опасное заболевание ботулизм, может присутствовать не только в консервированных, но и в ферментированных продуктах, таких как квашеная капуста.

Он пояснил, что ботулотоксин может образовываться в различных видах продуктов, включая соленую и копченую рыбу, колбасные изделия, особенно те, что упакованы в кишку, а также в консервированных овощах и грибах.

Чтобы избежать отравления, необходимо тщательно следить за сроками годности продуктов и консервов, а также избегать употребления в пищу консервов с признаками вздутия. Чуланов также рекомендовал подвергать консервы термической обработке в течение 15-20 минут перед употреблением, поскольку кипячение уничтожает бактерии Clostridium botulinum и ботулотоксин.

В начале июня в Москве и ряде других регионов России произошла вспышка ботулизма. В течение нескольких дней в больницы обратились более 120 человек с симптомами заболевания.

В связи с этой вспышкой были возбуждены уголовные дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". В Москве были задержаны генеральный директор компании "Локалкитчен", работающей под брендом "Кухня на районе". Эти компании выпускали салат лобио, который, как выяснилось, стал причиной вспышки ботулизма. Роспотребнадзор установил, что продукция производилась и хранилась с грубыми нарушениями.

Ботулизм — это серьезное инфекционное заболевание, которое характеризуется общей интоксикацией организма, поражением желудочно-кишечного тракта и неврологическими нарушениями. Симптомы заболевания включают сильную усталость, головокружение, слабость, сухость во рту, нечеткость зрения, тошноту, диарею и запоры.

Бактерии Clostridium botulinum — возбудители ботулизма могут размножаться только в условиях полного отсутствия кислорода.

Фото: Wikipedia commons/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Chad A. Bascom

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