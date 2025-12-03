Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:48

Омолаживающая процедура пошла не по плану — и эффект оказался обратным: ботокс сработал неожиданно

Неправильные инъекции ботокса могут вызвать временный птоз — косметолог Миронова

Неправильно выполненные инъекции ботокса способны вызвать временные осложнения, тогда как в отдельных случаях препарат вовсе не даёт ожидаемого эффекта. Об этом сообщает Pravda.Ru, передавая разъяснения косметолога, руководителя клиники и бьюти-эксперта Василины Мироновой. По её словам, ботулотоксин остаётся медицинским препаратом, и его использование требует строгого соблюдения показаний и техники введения.

Какие осложнения случаются после инъекций

Миронова подчёркивает, что у ботокса есть ряд противопоказаний: тяжёлые хронические заболевания, включая онкологию, аутоиммунные патологии и декомпенсированный сахарный диабет. Аллергические реакции на ботулотоксин встречаются крайне редко, а риск серьёзных последствий минимален. Наиболее неприятным, но обратимым осложнением считается временный птоз.

"Самое серьезное осложнение после инъекций — это птоз, когда, например, опускается бровь или лоб слегка нависает над глазами. Такое состояние полностью обратимо, так как действие ботулотоксина сохраняется всего несколько месяцев. При необходимости можно использовать специальные препараты-антидоты, которые помогают ускорить восстановление", — пояснила косметолог.

Специалист добавляет, что чрезмерное расслабление мышц возможно при завышенной дозировке. Особенно это касается зоны жевательных мышц, где передозировка может спровоцировать слабость или трудности при жевании.

"Если сильно переборщить с дозировкой, мышца может потерять тонус, и человеку становится тяжело жевать. Но это состояние также обратимо: применяются мезотерапевтические коктейли или физиотерапия, которые способствуют выведению токсина и восстановлению работы мышц", — отметила Миронова.

Почему ботокс не всегда работает одинаково

Миронова объясняет, что эффект ботулотоксина зависит от индивидуальных особенностей пациента, активности мимики и корректности выбранной схемы введения. У некоторых людей устойчивость к препарату может быть выше, что снижает выраженность результата. В таких случаях требуется дополнительная консультация специалиста и подбор альтернативных методов коррекции.

Эксперт подчеркивает, что решение о проведении процедуры должно приниматься только после очной оценки состояния кожи и мышц, чтобы избежать ошибок в дозировке или выборе зоны инъекций. Понимание особенностей действия препарата помогает сформировать реалистичные ожидания и предотвратить возможные разочарования.

Медицинские и эстетические возможности ботулотоксина

Миронова напоминает, что ботулотоксин изначально применялся в медицине и лишь затем стал использоваться в эстетике. Он помогает при мигренях, неврологических нарушениях и мышечных спазмах, когда необходимо расслабить перенапряжённые зоны и снизить боль. В косметологии препарат используется для коррекции мимических морщин и снижения избыточной мышечной активности — от межбровной области до зоны вокруг глаз.

Специалист подчеркивает, что грамотная консультация и правильно выбранная техника делают процедуру безопасной, а её эффект — предсказуемым и контролируемым.

