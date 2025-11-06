Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мостар
Мостар
© commons.wikimedia.org by Wistula is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:42

Города, ради которых стоит забыть про Италию: путешествие, которое переворачивает представления о Европе

Путешественники назвали Боснию и Герцеговину самым недооценённым направлением в Европе

Если Европа вам уже знакома вдоль и поперёк, а привычные курорты больше не вызывают восторга, самое время обратить внимание на Боснию и Герцеговину. Эта страна на Балканах остаётся одной из самых недооценённых в регионе — здесь можно найти аутентичность, невероятные пейзажи и атмосферу, которую массовый туризм ещё не успел испортить. Три города — Мостар, Сараево и Меджугорье - подарят впечатления, ради которых хочется возвращаться.

Мостар — город мостов и отражений прошлого

Название Мостара происходит от слова "мост", и это не случайно. Центральная достопримечательность — знаменитый Старый мост, перекинутый через изумрудную реку Неретву. Построенный османами в XVI веке, он не только соединяет берега, но и эпохи. Мост стал символом примирения и возрождения — и неудивительно, что его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Прогуливаясь по мощёным улочкам Старого города, легко забыть, что на дворе XXI век. Крошечные кафе, лавки ремесленников, аромат кофе и свежей выпечки создают ощущение восточной сказки.

"Самое захватывающее зрелище — когда местные смельчаки прыгают с моста в ледяную Неретву", — рассказал гид из Мостара.

Не пропустите мечеть Коски Мехмед-паши — с её минарета открывается панорамный вид на город и долину. А вечером обязательно попробуйте бурек и чевтчи под традиционный боснийский кофе — густой, крепкий, ароматный.

Мостар остаётся недорогим направлением: отели, еда и транспорт здесь стоят значительно меньше, чем в странах Западной Европы. Поэтому даже короткий уикенд может стать настоящим путешествием во времени.

Сараево — город, где встречаются Восток и Запад

Столица Боснии и Герцеговины — это уникальное место, где османская, австро-венгерская и балканская культуры переплелись воедино. Башчаршия, старинный рынок, до сих пор живёт своей жизнью: лавки, мечети, чайные и кафе напоминают оживлённую сцену из восточной повести. Здесь же находится мечеть Гази Хусрев-бега — одна из самых красивых в регионе, и фонтан Себиль, символ города.

История в Сараево буквально на каждом шагу. На Латинском мосту в 1914 году был убит эрцгерцог Франц Фердинанд — событие, которое стало поводом к началу Первой мировой войны. Любителям истории стоит посетить Музей города Сараево и Музей военного туннеля, рассказывающий о жизни во время осады 1990-х годов.

Но Сараево — не только история. Поднимитесь на холм Требевич, где с советских времён сохранилась олимпийская бобслейная трасса. С вершины открывается завораживающий вид на город, особенно в закатные часы.

Гостеприимство местных жителей поражает: здесь готовы помочь, подсказать дорогу и пригласить на чашку кофе. Атмосфера Сараево — это смесь старого и нового, традиции и лёгкой меланхолии, которую хочется прочувствовать снова.

Меджугорье — духовный покой и сила природы

Для тех, кто ищет не столько приключений, сколько внутренней гармонии, идеально подойдёт Меджугорье. Это крошечный городок, ставший одним из самых известных мест паломничества в мире после сообщений о явлении Богоматери в 1981 году.

Несмотря на религиозный оттенок, Меджугорье привлекает не только верующих. Здесь удивительно спокойно: горные тропы, зелёные долины, аромат лаванды и оливковых деревьев создают ощущение, будто время остановилось. На холме Подбрдо паломники оставляют свечи и молитвы, а в центре города можно посидеть в одном из уютных кафе, наблюдая, как вечер окутывает улицы мягким светом.

Этот город — место, где можно восстановить силы, отдохнуть душой и просто насладиться тишиной.

Почему именно Босния и Герцеговина?

Три города — Мостар, Сараево и Меджугорье — отражают разные стороны страны. Один хранит следы империй, другой дышит историей и культурой, третий наполняет внутренним спокойствием.

Главное преимущество путешествия сюда — аутентичность и доступность. Цены на жильё, еду и развлечения значительно ниже, чем в соседней Хорватии или Италии. И при этом Босния остаётся нераскрытым бриллиантом Европы: здесь нет толп, очередей и шума мегаполисов.

"Босния — это как Европа двадцать лет назад, только с ещё большей душой", — отмечают местные гиды.

Сравнение: три города — три настроения

Город

Атмосфера

Главная достопримечательность

Для кого подойдёт

Мостар

Восточная романтика, мосты и история

Старый мост, мечеть Коски Мехмед-паши

Любителям архитектуры и фото

Сараево

Энергия мегаполиса с душой

Башчаршия, Латинский мост, фонтан Себиль

Искателям культуры и гастротуризма

Меджугорье

Спокойствие и природа

Холм Подбрдо, церковь Святого Якова

Тем, кто ищет умиротворения

Советы путешественникам

  1. Лучшее время для поездки - май-июнь и сентябрь. Погода мягкая, а туристов мало.
  2. Передвижение - междугородние автобусы ходят регулярно и стоят недорого.
  3. Еда и напитки - обязательно попробуйте чевтчи, бурек, питу и боснийское вино.
  4. Жильё - гостевые дома и бутик-отели стоят от 25 евро за ночь.
  5. Безопасность - страна дружелюбная и спокойная, но стоит соблюдать стандартные меры предосторожности.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Низкие цены и отсутствие толп

Не везде развит английский язык

Богатая культура и кухня

Транспорт может быть ограничен в маленьких городах

Уникальное сочетание Европы и Востока

Медленный интернет в сельских районах

Мифы и правда

Миф: В Боснии нечего смотреть, кроме войны.
Правда: Это страна с глубокой историей, живыми традициями и природной красотой.

Миф: Здесь опасно путешествовать.
Правда: Современная Босния — мирная и гостеприимная страна.

Миф: Всё уже дорого, как в Европе.
Правда: Здесь всё ещё можно поужинать на двоих за 15 евро.

3 интересных факта

  1. Старый мост в Мостаре был полностью уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году. В 2004 году мост был открыт с участием главы ЮНЕСКО и президента.
  2. Сараево принимало Зимние Олимпийские игры 1984 года — первое социалистическое государство, сделавшее это.
  3. Меджугорье ежегодно посещают более миллиона паломников.

