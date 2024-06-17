Итоговое заявление саммита о ситуации вокруг Украины в Швейцарии позволяет Киеву обойти запрет на переговоры с Москвой, отметил украинский аналитик и руководитель Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.
По мнению эксперта, данное решение некоторым образом обходит запрет на диалог с Россией, который был введен ранее. Ссылаясь на документ саммита, появляется возможность возобновления переговоров с Россией, как отмечает специалист.
Бортник в своем выступлении призвал обратить внимание на изменение позиции украинских властей, которые в 2022 году приняли закон о запрете переговоров с Москвой, а в июне 2024 года поддержали в Швейцарии заявление о необходимости диалога "между всеми сторонами".
Политолог отмечает, что Украина, стараясь опираться на широкую международную коалицию, созданную на саммите в Швейцарии, на позиции других государств и международного сообщества, фактически высказывает возможность и необходимость переговоров с Россией. Это существенное изменение в позиции, подчеркивает аналитик.
Осенью 2022 года Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности начинать переговоры с Москвой.
Как сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Зеленский, запретивший переговоры, может изменить свою позицию в зависимости от своего настроения и указаний со стороны Запада. Швейцария 15-16 июня провела конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток.
Большинство из более чем 90 стран, участвовавших в мероприятии, представили страны Европы и восемь организаций.
Однако 11 стран не подписали вышедшее в итоге заявление: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Позднее свои подписи отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. По словам заявителей из Кремля, Швейцария не отправляла приглашения России, но даже если была приглашена, Москва, скорее всего, не приняла бы участие.
В российском правительстве считают, что поиск решения украинского конфликта без участия России не имеет смысла и перспектив.
Согласно совместному заявлению после конференции, Киев должен принять контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, обменять и освободить всех военнопленных.
В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для завершения конфликта. По заявлению президента России Владимира Путина, Россия немедленно остановит огонь и готова к переговорам после вывода украинских войск из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
Глава государства также подчеркнул, что Киев должен официально отказаться от вступления в НАТО, признать статус Республики Крым и Севастополя, что приведет к снятию всех западных санкций против России.
В целях мирного разрешения конфликта для России важен нейтральный, внеблоковый и демилитаризованный статус Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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