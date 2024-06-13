Эдин Терзич, занимающий пост главного тренера "Боруссии" Дортмунд, подал в отставку, попросив руководство клуба о расторжении контракта.
Причиной этого решения, по информации немецких СМИ, стал конфликт с капитаном команды Матсом Хуммельсом.
Терзич, который был частью тренерского штаба "Боруссии" с 2018 года, занял пост главного тренера в мае 2022 года. Под его руководством команда добилась значительных успехов: в 2021 году выиграла Кубок Германии, в 2023 году заняла второе место в Бундеслиге и в этом году дошла до финала Лиги Чемпионов, где уступила мадридскому "Реалу".
Однако, как сообщается, в преддверии финала Лиги Чемпионов, между Терзичем и Хуммельсом возник конфликт. Как сообщается Хуммельсом не удовлетворён тактикой, которую тренер ставит команде в пример.
Фото: Sandro Halank (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Акционеры "Tesla" выступают за выплату Илону Маску премии в $56 миллиардов
В четверг, 13 июня, стоимость ценных бумаг американской компании Tesla на бирже NASDAQ увеличилась на 7,16%, достигнув отметки в $190 за акцию. Рост связан с согласием акционеров с выплатой Илону Маску, главе компании, премии в размере $56 миллиардов, - Сообщается в Bloomberg.
США создали "дипломатическую пустоту" в Латинской Америке
Постройка гигантского китайского порта Чанкай в Перу является иллюстрацией дипломатической пустоты, которую США оставили в Латинской Америке после того, как они сосредоточили все свои ресурсы на Украине и Ближнем Востоке, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на бывших американских чиновников.
Врач Щербакова: антибиотики оказывают токсическое действие на слух
Врач-сурдолог-оториноларинголог Яна Щербакова выделила группы препаратов, которые могут оказывать токсическое действие на слух.
Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение
Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.