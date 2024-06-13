Эдин Терзич, занимающий пост главного тренера "Боруссии" Дортмунд, подал в отставку, попросив руководство клуба о расторжении контракта.

Причиной этого решения, по информации немецких СМИ, стал конфликт с капитаном команды Матсом Хуммельсом.

Терзич, который был частью тренерского штаба "Боруссии" с 2018 года, занял пост главного тренера в мае 2022 года. Под его руководством команда добилась значительных успехов: в 2021 году выиграла Кубок Германии, в 2023 году заняла второе место в Бундеслиге и в этом году дошла до финала Лиги Чемпионов, где уступила мадридскому "Реалу".

Однако, как сообщается, в преддверии финала Лиги Чемпионов, между Терзичем и Хуммельсом возник конфликт. Как сообщается Хуммельсом не удовлетворён тактикой, которую тренер ставит команде в пример.

Фото: Sandro Halank (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)